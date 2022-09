Mitos sobre fármacos que hay que dejar atrás

Que el omeprazol es un protector gástrico o que tomar vitamina C ayuda a prevenir la gripe, son solo varios mitos sobre fármacos que venimos escuchando desde siempre, por lo que quizás nunca hemos puesto en duda su veracidad. Pero ¿qué hay de cierto en ellos?

Es válido automedicarse con antibióticos para la gripe

La práctica de automedicarse con antibióticos para tratar infecciones virales como la gripe en lugar de ayudar al paciente a mejorar, podría empeorar la situación: hacen que las bacterias que están de forma natural en el organismo desarrollen resistencia y comiencen a propagarse. Lo correcto es consultar a un médico, quien, dependiendo de la infección bacteriana, indicará el antibiótico ideal, en la dosis y durante el tiempo necesario.

El omeprazol protege el estómago

El omeprazol no es un protector del estómago, lo que quiere decir que no es cierto que evita que se dañen las paredes. Este fármaco es un inhibidor de la bomba de protones, por lo que su función es disminuir la secreción ácida del estómago.

Si bebes alcohol, el medicamento no hace efecto

No todos los fármacos actúan igual ante la presencia de alcohol, por lo que los efectos dependerán tanto del tipo de medicamento como de la cantidad de alcohol que se ingiera. Los medicamentos que definitivamente no deben mezclarse con bebidas alcohólicas son los antihistamínicos recetados para alergias y gripe, los medicamentos para reducir la tensión arterial, los fármacos para coágulos, antibióticos, antiinflamatorios y analgésicos.

Tomar vitamina C previene la gripe

Hasta el momento no hay estudios que confirmen que la vitamina C previene la gripe u otros contagios. Lo que sí se sabe sobre ella es que puede ayudar a reducir la duración de un resfriado.

No pasa nada si tomas un fármaco vencido

Las probabilidades de que haya un efecto tóxico al tomar un medicamento vencido son mínimas, pero las hay. Los profesionales advierten que los productos médicos vencidos pueden ser menos eficaces o más riesgosos a causa de un cambio en la composición química o de una disminución en la potencia.

Está bien guardar los medicamentos en el baño

No se recomienda guardarlos en el baño, ya que se trata de un lugar húmedo y con cambios de temperatura. Lo ideal es almacenarlos en un espacio seco, fresco, limpio y donde la luz no impacte directamente para que no se altere el contenido.

Siempre hay que tomar los medicamentos con el estómago lleno

Es cierto que algunos fármacos no deben tomarse en ayunas, pero esto no aplica para todos. La comida puede causar una reacción que cambie el efecto del medicamento e incluso puede aumentar su poder a niveles por encima de lo necesario.