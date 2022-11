Pregunta: Dra. Simó, tengo una situación con el hijo de mi esposo y es que yo no le puedo decir nada. Si le digo algo va donde su papá como en forma de chisme para que nosotros peleemos. Tengo que aguantar infidelidad y maltrato de él cuando sus hijos vienen y la relación puede estar algo bien, pero si llegaron ellos se transforma todo… Él ha tenido también problemas con la mamá de sus hijos, pero si la madre le pone reglas, él se desquita conmigo. Quiero saber si soy yo que estoy mal. No los puedo corregir en nada, los grandes problemas de nosotros han sido por los hijos, aparte de sus infidelidades y la madre. Ayúdeme. La desesperada.

Respuesta: Como ves, en un párrafo me has planteado tres situaciones que pueden englobarse y podríamos determinar que estás en una dinámica relacional donde la consideración no es equitativa, donde no te sientes prioridad y no habita la exclusividad y pienso que te has enfocado en el tema del hijo como una forma de no asumir lo antes planteado.

En otras palabras, estás con alguien que no te hace sentir importante, que en todos los ámbitos te hace palpar que tu criterio no es necesario y desde ahí debes plantearte lo que significa realmente este matrimonio. Pero no te centres en querer entender el accionar de tu esposo, enfócate en como tú estás viviendo todo esto y como ha impactado en tu salud mental.

Entiendo que es difícil aceptar que el otro no nos quiere cuando su comportamiento es incoherente y abusivo, que solo percibimos que recibimos las sobras, pero ahí es donde debemos asumir nuestra vida y no permitir que decidan el curso que tomará nuestro estado emocional, es aceptar que las cosas no están saliendo como pensamos y no luchar por querer cambiar al otro ni su forma de actuar.

No se es pareja para querer corregir los fallos que entendemos tiene el otro, debemos ser pareja para vivir un proyecto juntos donde crezcamos, cultivemos bienestar y sintamos que la relación es el lugar más seguro del mundo.