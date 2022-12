Libros del año: los 22 del 22

Como cada año, ofrecemos nuestra selección de los libros de la jornada que ya está llegando a su fin. Es una lista muy personal, porque proviene de los libros que leímos en este 2022, editados en este año o en el anterior. Estos últimos si arribaron a Santo Domingo durante el año que termina, habiendo sido publicados en el último cuatrimestre del 2021. La que presentamos a continuación es una lista que abarca nuestras preferencias lectoriales en este ciclo anual, examinando todos los libros que fueron objetos de nuestra atención. Es una propuesta de lector, simplemente. Gozo, impacto, seducción y juicio muy propio del lector que suscribe estas raciones.

1. Delirio americano.

En 2020, el libro del año fue “El infinito en un junco”, la insuperable narración de la historia del libro que en un ensayo cautivador y excepcional nos ofreciese la joven escritora zaragozana Irene Vallejo. En el 2022 vuelve a imponerse otro ensayo impresionante de un joven escritor, esta vez bogotano. Carlos Granés, de 47 años (Irene tenía entonces 41), ha escrito un soberbio ensayo sobre la historia política y cultural de América Latina, con una lucidez asombrosa, un dominio pleno del tema y sus múltiples variaciones, y, en especial, con un lenguaje que motiva y encandila al lector. Cómo la cultura se imbrica históricamente con la política y cómo ésta atrae, desde el proceso de las vanguardias poéticas hasta la fecha, a los principales cultores del arte y las letras. Hace tres años este antropólogo, profesor universitario y ensayista cultural nos había sorprendido con su libro “Salvajes de una nueva época” que quizá fue el esbozo introductorio del libro con el que hoy se sitúa en el primer lugar, dirigido ambos hacia la cultura, la política y el capitalismo. No es libro para todo tipo de lector, pero sí para todo aquel que, sin ser especialista, tiene pasión por la cultura y necesita conocer las implicaciones de la escritura y del ejercicio artístico en la vida política. ¡Un monumento de historia literaria con sentido crítico! (Taurus, 2022 – 593 págs).

2. La revancha de los poderosos.

Venezolano, nacido en Trípoli, Libia, Moisés Naim es una de las más importantes figuras intelectuales de América Latina. Hace ocho años sorprendió al mundo con “El fin del poder”, y ahora replantea, con renovado tratamiento, el mismo tema de los cambios que se van operando, muy ágilmente, para ganar y mantener el poder político. El libro de Naím advierte que el poder sigue siendo el mismo, pero que la forma de alcanzarlo, utilizarlo y perderlo incluso, es muy diferente. Las tres P conforman la base de su evaluación: populismo, polarización y posverdad. La democracia y la libertad se debilitan, mientras los poderes autocráticos se expanden y sostienen. Un libro indispensable para pensar mejor sobre lo que acontece en la política mundial. (Taurus, 2022 – 369 págs.)

3. La expedición haitiana. De Dessalines a Santo Domingo.

Miguel Reyes Sánchez lleva a libro su discurso de ingreso como miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia, pronunciado en febrero del año que termina. Se trata de un estudio a fondo de la presencia haitiana en nuestro territorio donde se conocen, por primera vez en nuestro país, las memorias de Jean-Jacques Dessalines, primer presidente de Haití, proclamado emperador en 1804. Documentada como es debido, la obra reúne nuevas revelaciones sobre la invasión de Dessalines a la parte oriental de la isla, en 1805, y en especial los degüellos de Moca y Santiago, ignorados y negados por largas décadas desde el polémico fray Cipriano de Utrera hasta historiadores recientes. Un libro que devela la realidad de lo acontecido en las expediciones comandadas por el libertador haitiano, con documentaciones que frenan las ambigüedades mostradas por tanto tiempo por historiadores y catedráticos dominicanos, al igual que por sus similares en la nación vecina. (Academia Dominicana de la Historia, 2022 – 212 págs.)

4. Escribir otra isla.

Aunque fechado en 2021, no fue hasta este año que fue presentado en Santo Domingo. Probablemente, el libro de evaluaciones críticas que contiene la mayor participación de escritores dominicanos y extranjeros. La pauta la dan los editores: las críticas y profesoras universitarias de España, Fernanda Bustamante y Eva Guerrero, y el poeta, ensayista y profesor de literatura latinoamericana en la universidad de Toronto, Néstor E. Rodríguez. Los expositores provienen de España, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, África, Italia y República Dominicana. Diecinueve evaluadores que inauguran nuevas percepciones -entre ellos nuevas voces- en el enjuiciamiento y proyección de la literatura de la República Dominicana (Almenara, Holanda, 2021 – 341 págs.)

5. El árbol de las revoluciones.

Otro libro del 2021 que llegó al país a inicios del 2022. Gran ensayista cubano, residiendo en México, Rafael Rojas es autor de libros esenciales para entender el mundo de hoy y, en especial, la historia de su patria y de América Latina. Dueño de una amplia bibliografía, Rojas construye esta vez un fresco gigante y sobrecogedor del impacto de las diez revoluciones latinoamericanas que marcaron el siglo XX: la mexicana, la nicaragüense de los años veinte y de 1979, las cubanas de los treinta y del 59, la brasileña de Getulio Vargas, la argentina de Perón, la guatemalteca de 1944, la boliviana de 1952 y la chilena de 1970. Los intelectuales que las alentaron, los líderes que las encabezaron y las ideas que las originaron. ¡Imperdible! (Turner, 2021 – 302 págs.)

6. El peligro de estar cuerda.

Uno de los dos libros más disfrutados de este año. La prosa de Rosa Montero te introduce en la verdad de su vida de forma sensible, arrebatadora, hechizante, como conjuro que te atrapa y no sabes cómo zafarte de su magia. ¿Ensayo o ficción? Realidad, pura realidad, desgajada entre varios elementos: la infancia, la madurez rebelde, la imaginación, la vida propia, las vidas de otros, ser “raro” socialmente; pasiones y corduras que se entremezclan para producir uno de los mejores textos de esta escritora española que nos convirtió en fan de su escritura con su “Historias de mujeres” en 1995, nos revolvió la sesera con “La loca de la casa” de 2003, y nos puso a sus pies, para siempre, con “La ridícula idea de no volver a verte” de 2013. (Seix Barral, 2022 – 358 págs.)

7. Salvo mi corazón, todo está bien.

Este es el segundo, junto al anterior. El admirado escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, es un novelista de su vida. Recordemos que antes nos dejó de una pieza con “El olvido que seremos”, llevada al cine por Fernando Trueba con Javier Cámara y Juan Pablo Urrego en los roles de padre e hijo. Su nueva novela está inspirada en la historia verídica de un cura que se enfrenta, a pesar de su fe, a la realidad del matrimonio, no propiamente por la necesidad de hembra del culto sacerdote, al fin y al cabo está a la espera de un corazón sano para cambiar el suyo que ya se ha desvencijado. Durante la residencia de reposo, conoce la vida familiar y se siente persuadido a cambiar de idea. ¡Descuartiza el corazón!(Alfaguara, 2022 – 357 págs.)

8. Las dolosas elecciones de 1994.

Bernardo Vega -78 libros publicados- regresa al escenario donde ha reinado por casi cinco décadas, con la historia cronológica de lo sucedido en los comicios presidenciales de 1994, que marcarían, dos años después, el fin de la era de Joaquín Balaguer y el inicio de un nuevo derrotero en la política dominicana. Las artimañas concebidas para frenar a Peña Gómez por reformistas y aliados, la batalla librada en la prensa norteamericana, los entresijos de la diplomacia local y extranjera, los pactos políticos entre los dos agrupamientos principales de la época, el surgimiento de una nueva fuerza política mediante acuerdos que marcaron una inesperada y demoledora estrategia, y entre uno y otro, el embargo contra Haití de parte del gobierno de Bill Clinton para reponer en su cargo al derrocado presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide. Agripino Núñez, Juan Bolívar Díaz y John Graham trataron el tema antes. Este libro habla a través de documentos y archivos personales de altas figuras de entonces, dominicanas y norteamericanas. La obra pudo titularse: “Quid pro quo: la obsesión de Bernardo”. Bendita obsesión que nos permite recordar aquellos años en que la democracia bamboleante pudo haberse arruinado del todo. (Academia Dominicana de la Historia, 2022 – 295 págs.)

La lista de las 22 del 22 continuará el próximo viernes 30.