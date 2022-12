Libros del año: los 22 del 22

Continuamos hoy la presentación de nuestra lista anual, esta vez con los 22 libros del año 2022. Nuestra selección personal sobre los mejores libros leídos durante la jornada que ya está a horas de concluir. (Recordamos que el viernes pasado ofrecimos los primeros ocho libros de esta selección).

9. Relatos inocentes.

Un paseo por la realidad vernácula de otrora, de manos de uno de los más sorprendentes escritores de las últimas décadas, Rafael Chaljub Mejía. Una vuelta al campo de sus sueños, a su vida familiar, a las vivencias comarcales, a episodios del ayer, a la infancia, los árboles, los ríos, al poder del alcalde pedáneo, a la hospitalidad, a los contadores de cuentos. Un monumento, como el gran almendro que da sombra a estas historias, a la vida, al amor y a la esperanza. Estampas de un tiempo que murió. El libro de memorias por excelencia -en escritura y sentimiento- publicado en este año que termina. (Editora Búho, 2022 - 251 págs.)

10. Aniquilación.

El mundo se estremece. Pareciera como si estuviese dispuesto a ser engullido por los remolinos del caos perpetuo. En onda futurista, el novelista nos sitúa en el ambiente electoral de la Francia de 2027. Un ministro candidato, un asesor ambivalente, unos videos que, de pronto, aparecen en internet. No es ciencia ficción. Es un futuro que retrata el hoy global. El famoso escritor francés Michel Houellebecq, de ponderada bibliografía narrativa, nos oferta una de sus mejores novelas, donde la esperanza parece ser la heroína de la historia, como ha dicho la periodista política Anna Cabana. Y el periodista literario francés Philippe Lancon, recordado porque trabajaba en el semanario humorístico Charlie Ebdo, donde fue herido cuando el ataque terrorista de 2015 en París, ha escrito que esta novela de Houellebecq es “la más delicada, la más melancólica y la más sensible” de cuantas ha escrito. Lean a un futuro Premio Nobel. (Anagrama, 2022 – 604 págs.)

11. Horacio y Mon. Avatares y Gloria.

Eduardo García Michel produce el encomio histórico de la vida, obra política, luchas y desgarros personales del presidente Horacio Vásquez, en un tú-a-tú con su primo el también presidente Ramón Cáceres. La historia destrozada de un gran clan familiar, podría muy bien subtitularse esta apología novelada que se lee con la misma pasión con que su autor logró aprisionar las vidas contrapuestas de dos leyendas políticas de nuestra vida histórica. Polémica, desde cualquier punto de vista (y como todas las buenas narraciones), la ficción le hace peso a la realidad para referir las batallas políticas y de vida que enfrentaron a estos dos adalides, arrastrando, de paso, la enemistad latente por más de un siglo -aunque no del dominio público- entre los Cáceres y los Vásquez. El autor, descendiente de Horacio, asume su defensa, enfrentando a quienes han intentado deslucir sus mandatos presidenciales y su liderazgo político y, como consecuencia, a los que han exaltado en detrimento de Vásquez la obra política y de Estado de Mon. El autor no deja fuera una sola pieza del entramado de malquerencia, inquina, enredos familiares y una todavía inextinguible desazón entre los descendientes de estos dos grandes hombres, a quien el poder y las tratativas partidarias apartaron para siempre, a pesar de haber sido ambos idea y acción en la conjura que dio al traste con la dictadura lilisista. Este libro tiembla en las manos del lector. Todo amante de la historia no debería perdérselo. (AGN, 2022 – 403 págs.)

12. Infocracia.

Este librito concitó interés en ciertos círculos y obligó a una lectura atenta, como casi siempre ocurre con los textos producidos por este filósofo coreano que recorre el mundo con sus análisis atrevidos y valientes. Byung-Chul Han está de moda y esto no puede ocultarse. Escribe un libro cada tarde y esta vez movilizó la coctelera de la lectoría más exigente. La democracia está en crisis y la digitalización contribuye a su deterioro. El régimen de la información revela rasgos totalitarios, sustituyendo lo narrativo por lo numérico. La operación algorítmica, el big data, el teléfono móvil, las redes, los influencers de You Tuber e Instagram, los bots, los likes…son parte de un escenario que parece anunciar el fin del imperio de la verdad. El autor de “No-cosas” vuelve al ataque. Y se deja sentir. (Taurus, 2022 – 103 págs.)

13. Violeta.

Dejamos de leerla durante varios años. Muchos, tal vez. ¿Influencia de la crítica que la sometió a duras pruebas de rechazo, o cansancio? Isabel Allende ha renacido. Nunca fue mala escritora, como quisieron hacernos creer, y casi les creímos. Y mantuvo un público lector que le fue fiel, a pesar de que nunca ha sido figura mediática y vive aislada de los ruidos del sensacionalismo literario. En 2021 nos sorprendió gratamente con “Mujeres del alma mía” -unas memorias que siempre ha sabido escribir sobre los intensos recuerdos de su vida batallada y sufrida, ¿se olvidan de “Paula”?- y este año nos trajo a “Violeta”, una novela que nos refiere una historia durante la Gran Guerra, seguida por la gripe española y la Gran Depresión, donde una familia devastada lo pierde todo, mientras Violeta sufre desengaños de amor, pobreza, soledad, pérdidas, junto a momentos alegres y victorias personales. Entonces, llega la covid-19. La Allende ha regresado, distinta y crecidita. (Vintage Español, 2022 – 396 págs.)

14. Personas decentes.

Siempre es placentero leer a Leonardo Padura. Ya es un decir incómodo, porque se repite. Llegó este año con una nueva novela que tiene como centro a La Habana de 2016. Tres hechos: la visita de Barak Obama, el concierto de los Rolling Stones y el desfile de Chanel. En La Habana, estos tres acontecimientos concatenados provocan frenesí y asombro. Pero, en sus intersticios ocultos, ocurre un asesinato y regresa Mario Conde, el detective de Padura, para (de)mostrar que el asesinado fue otrora un censor de los artistas “contrarrevolucionarios” y que otro asesinato inmediatamente posterior está ligado, como el primero, con una vieja historia de cuando La Habana, un siglo atrás, era considerada la Niza del Caribe. Un thriller con las mismas aristas investigativas del Mario Conde de siempre. Mucho más mayorcito, of course. (Tusquets, 2022 – 442 págs.)

15. Plagiarios & Cía. Un diccionario.

Me declaro, ya lo he dicho antes, un fanático de los diccionarios. Los colecciono como uno de mis nietos hace con las estampitas de Messi y con toda camiseta, instrumento o pieza del balompié. Este libro de Ricardo Álamo, que prologa Andrés Trapiello, es uno de ellos, o sea un diccionario, pero de plagiarios, escritores fantasmas, apócrifos, impostores, falsarios... No sé cómo ha podido dedicar el libro a su madre. Pero, no hay santo que del altar no haya sido desmontado, ni recelo que no haya sido biografiado, a grandes rasgos. De Azorín a Bolaño. De Dumas a Pérez Reverte. De Neruda a Octavio Paz. De Hillary Clinton a Pedro Sánchez (¿Y estos qué hacen aquí? Los plagiarios parecen no ser solo literatos. Indague usted. (Renacimiento, 2022 – 586 págs).

16. Metrópolis. Una historia de la ciudad.

Pues, a mí que este libro me ha encantado. La ciudad siempre vive en uno y en otros. La del nacimiento, que es la telúrica; la que se convierte en residencia fija que tiene aires demiúrgicos; las que se van conociendo sobre el tiempo, cada una recordada con su sello, su plasma y su plataforma. Ben Wilson, un jovencísimo historiador de Cambridge, columnista de varios diarios y revistas inglesas, irlandesas y norteamericanas, autor de varios libros y habitué de programas de radio y televisión, ha producido esta portentosa historia sobre “el mayor invento de la humanidad”, una crónica global que nos introduce en las ciudades más importantes de la vida humana, desde Uruk a Babilonia, de Lisboa a Varsovia, de Atenas a Shangái, de Bagdad a Londres, de Nueva York a Los Ángeles. Y más. Leer este libro tan fascinante es conocer la historia de la civilización humana. (Debate, 2022 – 525 págs.)

Concluimos esta lista el próximo día de Reyes, con el agregado de los libros que prometen para el 2023. ¡Un Feliz Año Nuevo de lecturas!