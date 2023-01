Libros del año: los 22 del 22

Concluimos hoy la tercera y última parte de nuestra selección personal de los libros del año: los 22 del 2022. (Recomendamos consultar la primera y segunda parte en Diario Libre del 23 de diciembre y del 30 de diciembre pasados).

17. Las noches de la peste.

Llegó justo cuando la pandemia de la covid-19 cumplía dos años de su trágica entrada en la vida y los duelos de la humanidad. Y, sobre todo, cuando hacía también dos años que las librerías del globo se habían llenado de libros que nos contaron todas las historias de las epidemias que azotaron al mundo anterior al nuestro y, por supuesto, de aquella peste fatal que asedió a Londres, Holanda y otras naciones, y de la cual por aquí no supimos nada. El 2020 fue nuestro año de la peste, como la que contó Defoe. El ministro de salud del imperio otomano investiga los rumores de una rara enfermedad. Al mismo tiempo, surge la lucha a muerte entre cristianos y musulmanes. El premio Nobel de literatura Orhan Pamuk repasa, magistralmente, las pandemias de un lejano pasado, al tiempo que describe los padecimientos de la población que batallaba entonces contra los rigores del confinamiento al igual que contra las trágicas batallas religiosas y políticas. Una novela extraordinaria que algunos críticos aseguran está llamada a convertirse en uno de los grandes clásicos sobre pandemias. El periódico británico The Independent afirma que el turco Pamuk se está convirtiendo, extrañamente, en un autor que escribe mejores libros después de ganar el Nobel, hace diecisiete años. Eso sí, pónganse cómodos que este libro es un peñón de Gibraltar, pero habrá de quedar entre una de las mayores -y mejores- novelas históricas de esta época (Random House, 2022 – 732 págs).

18. Gavilleros en República Dominicana. 1916-1924.

Esto es lo que debe considerarse como un libro necesario. Reunidos en un solo volumen: el texto clásico de este episodio de la historia dominicana, aún desconocido para muchos en sus aspectos esenciales y en su justa dimensión y verdad; y, acompañándolo, las fichas históricas sobre la lucha de los gavilleros en la región oriental contra la primera ocupación norteamericana en República Dominicana; y los mapas que basados en dichas fichas permiten visualizar la distribución geográfica de las acciones de los guerrilleros (gavilleros) por año, por grupos y tipos de acciones, según la anotación de la propia autora. El libro “Los gavilleros del Este: una epopeya calumniada” es de Félix Servio Ducoudray. Las fichas son de la autoría de Emilio Cordero Michel. Y los 39 mapas a todo color fueron elaborados por María Filomena González Canalda. (Sociedad Dominicana de Bibliófilos, 2022 – 397 págs).

19. El fuego de la imaginación.

Arribó casi finalizando el 2022 y justo cuando comenzaba a airearse el affaire Vargas-Preysler. Se trata del primer volumen que recoge la obra periodística del premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa. Libros, escenarios, pantallas y museos. Como siempre, leer al laureado escritor peruano -leyenda urbana de nuestro tiempo- es un viaje de excelencias por las letras y por la fértil vividura del autor, en sus novelas, en sus ensayos, en su teatro, en su labor de columnista internacional. Estos textos aparecieron hace diez años en su obra reunida -aún no completa porque sigue escribiendo- que publicara Círculo de Lectores, de Barcelona, y que comprendía tres volúmenes bajo el título “Piedra de Toque”, como su columna en El País. Esta nueva reunión de sus artículos, editada por Carlos Granés, el autor de nuestro libro del año “Delirio americano”, está organizado temáticamente. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, duque de Vargas Llosa en la nomenclatura real de la nobleza de España, a sus casi 87 años de vida que cumplirá en poco menos de tres meses, sigue siendo una figura de primera plana, gracias a su extraordinaria obra literaria, que sus penalidades en “¡Hola!” fueron otra cosa. (Alfaguara, 2022 – 786 págs).

20. Una historia ridícula.

Cuando publicó, hace 32 años, su primera novela, “Juegos de la edad tardía”, de inolvidable recuerdo, Luis Landero trabajaba en el ayuntamiento de Madrid. Fue creciendo como autor. Y cada vez se acercaba más a la calidad envidiable de los novelistas de obras maestras. Y he aquí que ha llegado esta, la más reciente, y la crítica la ha calificado de tal. Una mujer que posee las cualidades que el protagonista buscaba: hermosa, a la moda, rica, “de familia”, amplias relaciones sociales, gusto por las cosas que enmarcan aquello de que la vida es bella, como la peli de Benigni. El resto es aderezarle sentido del humor, mordacidad, una prosa rica, y estamos frente a una novela superior. Lean a este otro futuro Premio Nobel, por cierto, poco abordado en nuestro país. (Tusquets, 2022 – 283 págs).

21. Guerra Mundial C

Es probable que este libro no aparezca en ninguna lista de las múltiples que se registran desde el mes pasado en todos los diarios del mundo. Para mí, que he seguido paso a paso el drama de la covid-19 y el “desastre” que le sobrevino al mundo de repente, a pesar del anuncio, dos meses antes, del ya olvidado doctor Anthony Fauci (estrenando un anaquel en mi biblioteca solo con los libros de las pandemias anteriores y de la actual, y hasta recogiendo en libro mis escritos sobre el tema), este libro es el más esclarecedor que he leído sobre el tema. Sanjay Gupta, neurocirujano estadounidense, asesor médico de CNN y, en su tiempo, asesor de Hillary Clinton, evalúa y responde las preguntas que la mayoría se hace a sí misma sobre la pandemia. ¿Salió el Sars-CoV-2 de un laboratorio? ¿Cómo vamos a convivir con un virus que se muestra renuente a partir? ¿Cuáles son las secuelas que iremos descubriendo en cada contagiado, al paso de los años? ¿Debemos prepararnos para nuevas pandemias? Estas y otras las responde Gupta, en el mejor libro sobre la pandemia, su verdadera historia y su comportamiento futuro. Mi libro covid de cabecera. (Urano, 2021 – 285 págs).

22. Canción de antiguos amantes.

Nunca puse pies en polvorosa a sus novelas cuando estuvo en el candelero. Me la leí y no me pasó nada. Huyo de los prejuicios lectoriales y de las malas leches lectoras que enjuician sin leer nada. Recordamos sus primeros libros, sus éxitos, sus traducciones a más de veinte idiomas, sus premios (todos, de prestigio) y su entrada a Cornell donde hoy, a sus 72 años, es profesora emérita. La bogotana Laura Restrepo sigue viva y activa. Esta nueva novela suya la inspira los viajes que ella hizo respaldando a Médicos sin Fronteras por Yemen, Etiopía y Somalia. Habla de las mujeres migrantes, de géneros, épocas pasadas y actuales, de religiones y mitos, de dolor y guerra. Pero, también, de solidaridad. La novela resulta cautivadora. He seguido los pasos a la novelista colombiana y me niego a abandonarla. Esta es una muy buena novela de amor, crueldad y espacios mágicos. Y ella, una novelista en quien confiar (Alfaguara 2022 – 396 págs).

Lista completa de los Libros del año 2022

“Delirio americano”. Carlos Granés. /Ensayo cultural/ (Taurus). “La revancha de los poderosos”. Moisés Naím. /Ensayo político/ (Taurus).

“La expedición haitiana. De Dessalines a Santo Domingo”. Miguel Reyes Sánchez. /Ensayo histórico/ (Academia Dominicana de la Historia).

“Escribir otra isla”. Fernanda Bustamante et al. /Crítica literaria/ (Almenara, Holanda).

“El árbol de las revoluciones”. Rafael Rojas. /Ensayo histórico-ideológico/ (Turner).

“El peligro de estar cuerda”. Rosa Montero. /Memorias/ (Seix Barral).

“Salvo mi corazón, todo está bien”. Héctor Abad Faciolince. /Novela/ (Alfaguara).

“Las dolosas elecciones de 1994”. Bernardo Vega. /Memoria histórica/ (Academia Dominicana de la Historia).

“Relatos inocentes”. Rafael Chaljub Mejía. /Memorias/ (Editora Búho).

“Aniquilación”. Michel Houellebecq. /Novela/ (Anagrama).

“Horacio y Mon. Avatares y Gloria”. Eduardo García Michel. /Historia novelada/ (Archivo General de la Nación).

“Infocracia”. Byung-Chul Han. /Ensayo filosófico/ (Taurus).

“Violeta”. Isabel Allende. /Novela/ (Vintage Español).

“Personas decentes”. Leonardo Padura. /Novela/ (Tusquets).

“Plagiarios & Cía. Un diccionario”. Ricardo Álamo. /Diccionario biográfico/ (Renacimiento).

“Metrópolis. Una historia de la ciudad”. Ben Wilson. /Ensayo histórico-sociológico/ (Debate).

“Las noches de la peste”. Orhan Pamuk. /Novela/ (Random House).

“Gavilleros en República Dominicana 1916-1924”. Félix Servio Ducoudray et al. (Sociedad Dominicana de Bibliófilos).

“El fuego de la imaginación”. Mario Vargas Llosa. /Periodísmo de opinión/ (Alfaguara).

“Una historia ridícula”. Luis Landero. (Novela) (Tusquets).

“Guerra mundial C”. Sanjay Gupta. /Ensayo/ (Urano).

“Canción de antiguos amantes”. Laura Restrepo. /Novela/ (Alfaguara).