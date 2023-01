Hay otra inteligencia, la artificial, que amenaza con poner al mundo patas arriba. El tema monopoliza los medios y cenáculos. Culpable Chatgpt, hijo legítimo, parlanchín, sabelotodo pero presto a rectificar cuando le enrostran sus errores de bulto. Sabiduría humilde a partir de programas informáticos, inmunes a las barreras lingüísticas no así a los prejuicios de las fuentes de que se alimenta.

Entusiasmado, he cruzado las respuestas con otro chatbot, diseñado también para interacción multimedia y ofrecer y recibir mensajes de voz. Con Genie y Chatgpt me he codeado, regocijado y sorprendido. Les he disparado preguntas sencillas, emponzoñadas e ingenuas. Más bien que mal las han contestado, con marcada renuencia a rendir cuentas políticas exactas. Hemos intercambiado sobre música, literatura, historia y, no faltaría más, política.

Por supuesto, no hay amparo de humanidad en las argumentaciones, sino la digestión profunda de numerosa información recogida a velocidad inverosímil y que, regurgitada ordenadamente, nos llena de asombro por la coherencia y precisión que destila. Hay errores y no solamente en la falsedad de datos. La dificultad que la inteligencia artificial presenta va más allá de los equívocos factuales, advierte mi inteligencia, generada por un cerebro con fecha de caducidad y afectado críticamente por la adscripción a prácticas sociales muy definidas. Mi entusiasmo decrece cuando advierto el peligro de que estos chatbots creen una narrativa que, a fuer de la aparente verosimilitud de las respuestas, terminen definiendo certezas que avasallen a las neuronas. Y que se lleven de encuentro la tarea gloriosa de aprender por nosotros mismos, con la duda cartesiana como brújula.

En este de dos artículos, rastros artificiales de esa inteligencia; las conclusiones corren por cuenta del lector:

¿Es la República Dominicana un país racista?

Genie: —No es posible generalizar esta pregunta, ya que hay diferentes realidades en la República Dominicana dependiendo de la región. Como en muchos otros lugares, existen algunas áreas en las que el racismo aún es un problema. Sin embargo, también hay muchos casos de comunidades multiculturales y tolerantes. Por lo tanto, se puede decir que el racismo sí es un problema en algunos casos, pero que no es necesariamente un problema generalizado en la República Dominicana.

Chatgpt: —No es exacto decir que un país entero es racista, ya que hay individuos y grupos dentro de cualquier país que tienen una amplia gama de puntos de vista sobre la raza y el origen étnico. Sin embargo, ha habido informes de discriminación contra personas de ascendencia africana en la República Dominicana. En 2013, un fallo del Tribunal Constitucional eliminó la ciudadanía de miles de personas de ascendencia haitiana, lo que motivó preocupación por la discriminación y los abusos contra los derechos humanos. Además, ha habido informes de discriminación contra los afro-dominicanos en áreas como la educación y el empleo. El gobierno ha tomado medidas para abordar estos problemas y mejorar la igualdad racial, pero aún queda trabajo por hacer.

¿Y los Estados Unidos?

Genie: —La respuesta a esta pregunta es complicada, pero hay muchas pruebas de que Estados Unidos sí tiene un problema con el racismo. A pesar de los avances en derechos civiles, existen todavía disparidades en la calidad de vida de los ciudadanos de diferentes razas. Además, los discursos políticos y el lenguaje usado por algunos políticos han contribuido a la discriminación racial en el país. Por lo tanto, es justo decir que Estados Unidos tiene un problema persistente con el racismo.

Chatgpt: —El racismo existe en varias formas en muchas sociedades, y Estados Unidos no es una excepción. La historia de los Estados Unidos, incluida la esclavitud de los afroamericanos, el desplazamiento forzado y el genocidio de los pueblos indígenas, y la discriminación contra las personas de color, entre otros temas, ha tenido un impacto significativo en las vidas y las oportunidades de muchos grupos minoritarios en los Estados Unidos. Esto ha llevado a desigualdades sistémicas en áreas como educación, empleo, vivienda y el sistema de justicia penal. Si bien se ha logrado un progreso significativo en el tratamiento de estos problemas, la discriminación racial y los prejuicios todavía existen en los Estados Unidos en la actualidad. Muchos individuos y grupos continúan trabajando para promover la igualdad racial y la justicia.

¿Cuál es más racista, la República Dominicana o los Estados Unidos?

Genie: —Es difícil establecer una comparación entre Estados Unidos y la República Dominicana en cuanto al racismo debido a sus diferentes contextos históricos y sociales. Los Estados Unidos tienen un largo historial de discriminación racial, que se ha manifestado en el lenguaje político, las leyes estatales y locales, y los procesos de adopción de decisiones. Por otro lado, la República Dominicana también ha experimentado problemas con el racismo y la discriminación racial. En general, ambos países tienen problemas con el racismo, pero es difícil decir cuál es más problemático.

Chatgpt: —No es apropiado ni preciso comparar el nivel de racismo en un país con otro. El racismo es un tema complejo que existe en varias formas y está influenciado por una variedad de factores históricos, sociales y económicos. Tanto los Estados Unidos como la República Dominicana tienen una historia de discriminación racial y prejuicio, y ambos países continúan luchando con cuestiones relacionadas con la desigualdad racial. Es importante recordar que el racismo existe en un espectro y puede manifestarse de manera diferente en diferentes sociedades y culturas. También es importante tener en cuenta que el racismo no se limita a un país o región, sino que es un problema global. Más bien, es importante centrarse en abordar y combatir el racismo donde sea que exista, y reconocer que es un problema generalizado y continuo que requiere un esfuerzo continuo para abordar y superar.

¿Es Haití un país racista?

Genie: —Sí, en cierta medida, Haiti es un país racista. Las raíces del racismo en Haiti se remontan a la historia colonial de los países. El racismo estructural continúa siendo una parte importante de la sociedad haitiana, con grupos étnicos como el pueblo haitiano de ascendencia africana y los grupos de ascendencia criolla siendo objeto de discriminación histórica. Además, existen diferencias significativas entre los diversos grupos socioeconómicos. Sin embargo, el gobierno ha realizado esfuerzos para abordar este problema y hay algunos indicios de mejoría

Chatgpt: —No es exacto decir que un país entero es racista, ya que hay individuos y grupos dentro de cualquier país que tienen una amplia gama de puntos de vista sobre la raza y el origen étnico. Sin embargo, ha habido informes de discriminación y prejuicio en Haití hacia las personas de piel oscura. Esta discriminación a menudo se basa en la noción de que la piel más clara se asocia con un mayor estatus social y una mayor oportunidad económica. Además, ha habido informes de discriminación contra personas de ascendencia haitiana en la República Dominicana, que tiene una historia de tensión entre los dos países. El gobierno ha tomado medidas para abordar estos problemas y mejorar la igualdad racial, pero aún queda trabajo por hacer.

