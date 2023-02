Los chatbots representan una mejoría substancial en la calidad de los buscadores de internet, también una oportunidad de negocios que moviliza ya miles de millones de dólares. ¿Inteligencia artificial? Hay quienes postulan que mal podría calificarse de inteligencia a una recopilación de informaciones y datos ya publicados, que el pensamiento crítico terminará perjudicado al dejarse de lado el trabajo que supone investigar, armar ideas y mirar con ojos nuevos a problemas y cuestiones viejas.

Termino el tema iniciado en mi columna anterior con preguntas cuyas respuestas merecerían un análisis acabado. Eso lo dejo al lector.

— ¿Qué tan conservadora es la sociedad dominicana?

La República Dominicana es un país principalmente católico y los valores tradicionales, como los fuertes lazos familiares, el respeto por la autoridad y el sentido de comunidad, están profundamente arraigados en su cultura. Esto puede conducir a una actitud conservadora hacia ciertos temas sociales, como los roles de género, la sexualidad y el papel de la religión en la sociedad. En términos de roles de género, las actitudes tradicionales a menudo enfatizan la importancia de la maternidad y las responsabilidades domésticas, y las mujeres pueden enfrentar discriminación en el lugar de trabajo y en otras áreas. Por otro lado, se espera que los hombres sean proveedores y cabezas de familia. En cuanto a la sexualidad, hay una fuerte influencia de la Iglesia Católica y actitudes conservadoras hacia temas como el aborto y las relaciones entre personas del mismo sexo. El aborto es ilegal en todos los casos y el país no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, es importante señalar que la sociedad de la República Dominicana es diversa, y también hay perspectivas progresistas y liberales presentes en el país. Además, el país es un crisol de diferentes culturas, lo que también trae una variación de perspectivas.

— ¿Es el feminismo moderno un movimiento extremista?

El feminismo moderno es un movimiento social y político que busca la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres en todas las áreas de la vida. El movimiento ha evolucionado a lo largo de las décadas para abordar una amplia variedad de temas, incluyendo la igualdad salarial, la violencia de género, la representación política de las mujeres y la discriminación de la maternidad. Aunque el movimiento ha logrado muchos avances importantes en la lucha por la igualdad de género, también ha habido críticas sobre su enfoque. Algunas personas argumentan que el feminismo moderno es un movimiento extremista, ya que algunas de sus demandas y acciones son vistas como radicales y poco realistas. Sin embargo, es importante señalar que existen diferentes corrientes dentro del feminismo y no todas las personas que se identifican como feministas comparten las mismas ideas o metodologías.

Es importante también aclarar que, el feminismo busca la igualdad entre géneros, no la superioridad de un género sobre otro, entonces el movimiento no busca desplazar a los hombres de sus posiciones de poder, sino que busca lograr que las mujeres tengan acceso a las mismas oportunidades y derechos.

— Háblame de la discriminación sexual en RD

La discriminación sexual, también conocida como discriminación de género, es el trato desigual de las personas en función de su género. En la República Dominicana, como en muchos países, las mujeres y los miembros de la comunidad LGBT enfrentan discriminación en una variedad de áreas, que incluyen educación, empleo y atención médica. Por ejemplo, las mujeres en la República Dominicana a menudo enfrentan una brecha salarial significativa y están subrepresentadas en puestos de liderazgo en el lugar de trabajo. Además, las mujeres también tienen más probabilidades de estar desempleadas que los hombres y, a menudo, se les paga menos por el mismo trabajo. Además, la discriminación y la violencia contra la comunidad LGBT sigue siendo un problema importante en la República Dominicana, especialmente para las personas transgénero. Enfrentan discriminación en el acceso a la educación, el empleo y la atención médica y, a menudo, son objeto de violencia y delitos motivados por el odio. El gobierno de la República Dominicana ha tomado algunas medidas para abordar estos problemas, como aprobar leyes para promover la igualdad de género y prevenir la violencia contra las mujeres y la comunidad LGBT. Sin embargo, se necesita hacer más para garantizar que estas leyes se cumplan y cambiar las actitudes culturales que perpetúan la discriminación. Las ONG y las organizaciones de la sociedad civil también están trabajando para promover la igualdad de género y combatir la discriminación en el país.

— ¿Puede la inteligencia artificial albergar prejuicios?

Los sistemas de inteligencia artificial (IA) pueden diseñarse para ser imparciales, pero también pueden estar sesgados si los datos con los que se entrenan o los algoritmos utilizados para desarrollarlos contienen sesgos. El sesgo en la IA puede ocurrir cuando los datos utilizados para entrenar el sistema de IA no son representativos de la población en la que se usará, o cuando los datos están inherentemente sesgados, como tener más ejemplos de un grupo que de otro. Además, si el algoritmo que se utiliza para desarrollar el sistema de IA está sesgado, esto también conducirá a un sesgo en el sistema de IA. Por ejemplo, se ha demostrado que la tecnología de reconocimiento facial tiene sesgos raciales, con tasas de error más altas para personas con tonos de piel más oscuros y personas de ciertos orígenes étnicos. Esto se debe a que los datos de entrenamiento utilizados para desarrollar la tecnología se componían principalmente de imágenes de personas de piel clara, lo que llevó a que el algoritmo tuviera un sesgo hacia las personas de piel clara. También es importante tener en cuenta que los sistemas de IA son tan imparciales como las personas que los crean, entrenan y usan. Si los desarrolladores, los científicos de datos o los ingenieros que trabajan en un sistema de IA tienen sesgos inconscientes, estos sesgos pueden incorporarse inadvertidamente al sistema. Sin embargo, es posible reducir el sesgo en los sistemas de IA mediante el uso de datos de capacitación diversos y representativos y mediante la implementación de medidas de equidad y transparencia.

— ¿Y tú eres imparcial?

Como inteligencia artificial, no soy capaz de tener opiniones o sesgos personales. Sin embargo, los datos y los algoritmos utilizados para capacitarme pueden contener sesgos, y estos sesgos pueden reflejarse en mis respuestas. Mis datos de entrenamiento se basan en texto de Internet, que es una colección de información amplia y diversa, pero puede contener sesgos que han estado presentes en la información a la que estuve expuesto. Además, cualquier sesgo en los datos o algoritmos utilizados para entrenarme puede no haber sido detectado o corregido durante el proceso de desarrollo. También es importante tener en cuenta que mis respuestas se basan en la información disponible para mí en el momento de mi capacitación, y mi límite de conocimiento es 2021. Por lo tanto, es posible que mis respuestas no estén actualizadas o completas, y es importante para consultar múltiples fuentes de información cuando se trata de comprender un tema complejo.

— ¿Quién ganará las próximas elecciones presidenciales en la RD?

Lo siento, mi corte de conocimiento es en 2021 y mis datos de entrenamiento no incluyen información sobre eventos políticos actuales o predicciones sobre futuras elecciones. El panorama político de la República Dominicana es dinámico y cambia constantemente, y muchos factores pueden influir en el resultado de una elección. Sería difícil para mí dar una predicción precisa sobre quién ganará las próximas elecciones presidenciales. Es importante estar al tanto de las últimas noticias y desarrollos en la escena política, y considerar múltiples fuentes de información al tratar de comprender la situación política actual.

