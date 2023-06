La revolución eléctrica: cómo la recopilación de datos está cambiando la forma de movernos

La mejor compra de la manzana. Apple es reconocida por sus excelentes equipos y por implementar una visión disruptiva en cada uno de los sectores en los que deciden competir, y sus computadores tienen una excelente fama dentro del mercado, pero con el incremento de opciones dentro de su tienda surge la pregunta de cuál es el mejor portátil para comprar. La empresa con sede en Palo Alto ha dado respuesta y luego de 15 años han lanzado el primer modelo de 15 pulgadas de tamaño para la línea MacBook Air. Este nuevo equipo viene con el mismo diseño minimalista de los demás modelos, con el poderoso procesador M2, la mejor pantalla y el sistema de sonido más inmersivo de cualquier portátil del mercado. En resumen, Apple nos da un equipo poderoso y capaz de hacer de todo lo que cualquier persona desee con la misma portabilidad de siempre de la línea Air. Obviamente el precio es más elevado que el de su hermano de 13 pulgadas, pero se convierte ahora en la mejor compra de toda la tienda para todo público. Precio: US$ 1,299.

Para las reuniones. El tener nuestra propia estación de trabajo en casa se convirtió en algo normal luego de la pandemia, y los elementos periféricos son esenciales para crear el espacio ideal para trabajar. Logitech, quizás la empresa más reconocida por sus diferentes productos para las estaciones de trabajo creó un "dock" o puerto para conectar y controlar todos los gadgets que deseemos utilizar en nuestra estación. El "Logi Dock" cuenta con puertos USB-A (2), USB-C (3), HDMI 2.0 (1), DisplayPort 1.4 (1) a través del cual el usuario puede conectar dos monitores con resolución 4K. También podrán cargar sus laptops a 100W, lo cual es bastante rápido. Pero la gran diferencia de este dock frente a los demás es la inclusión de un altavoz y botones dedicados para las llamadas de plataformas como Microsoft Team, Google Meet y Zoom; los usuarios podrán tomar, terminar o habilitar o deshabilitar la cámara y micrófono durante las llamadas. Pero no todo es perfecto, el costo es elevado y puertos importantes como Ethernet no se encuentran. Precio: US$ 319.