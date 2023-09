Para fines de conocimiento general y específico, tenemos interés en una serie de datos. Nuestra intención es conocer cómo anda la ciencia de la sabermetría. Esta "ciencia moderna" es muy empleada en el béisbol. Por ejemplo, queremos saber cuánto ganó el año pasado el principal beisbolista que jugó en Japón.

La más alta liga japonesa se llama Nippon Professional Baseball, lo que conocemos como Puro Yakyu con dos ligas de 12 equipos. Los nombres son conocidos: Ishiro Suzuky, Yu Darvish. El salario medio es de 41,7 millones de yenes japoneses. Invito al lector a hacer el cambio a dólares o que se lo ordene a la IA.

Un cálculo interesante es saber, en materia histórica, lo que ganaron los jugadores de los ochentas en el béisbol de las Mayores. La comparación no se hace accesoria: compararíamos el total con lo que se gana hoy. Tengo para mí que este cálculo ya ha sido planteado. Los números invitan a jugar: el salario de Sandy Koufax (o Bob Gibson), en comparación con los pitchers actuales.

Es de interés conocer cómo anda la economía de Alemania, de Finlandia y de Dinamarca (todo en cifras). Recordamos un librito pequeño que decía "Dominicana en cifras" (dónde habrá ido a parar).

El Banco Central determina en la Encuesta Nacional de Trabajo, los principales indicadores del Mercado de Trabajo por sexo, la población ocupada según rama de actividad económica, grupo poblacional, categoría ocupacional, tramos de edad, nivel educativo. También se averigua la población ocupada por sector formal e informal.

Hay agencias dedicadas a esto: nos dicen los números acumulados de algunos países. La IA ofrece respuestas inmediatas que pueden ser coleccionadas y convertirse en fundamento para estudios mas profundos.

Queremos saber cuántas botellas de vino se vendieron en Napa y cuántas en Sonoma. Asimismo, queremos identificar el destino de los vinos chilenos. Sería interesante saber qué hay más en el mercado: albariños, Merlot o Cabernet. Tiremos una curva para ver la evolución del mercado latinoamericano. Intentamos saber cuáles son los países líderes en exportaciones.

No sabemos el número de salvadoreños, mexicanos y guatemaltecos que viven actualmente en Nueva York. Queremos saber cuántos han pedido la ciudadanía. Un número interesante que debes enviarnos: el total de las remesas dominicanas. Alguno me preguntara: pregúntale ahí cuantos mexicanos cruzan la frontera y cuál es el total acumulado en beneficios por los coyotes.

Si sumamos los que trabajan en las zonas francas, tendremos otro resultado. Si sumamos los que trabajan en los supermercados, tendremos otros datos. Los que administran los datos están llamados a tenerlos disponibles para cuando se los solicite.

Estimada IA: queremos saber cuánto es el déficit fiscal de Emiratos Arabes Unidos. Me caculas de paso el costo de un pasaje a Dubái, y por qué no cuánto cuesta tirarse una foto con el clásico camello. La cena de la noche, me la calculas. Más adelante, queremos saber cuánto cuesta ampliar la estadia en el hotel más caro. Me informas el costo de una semana en Santorini.

No todo el mundo sabe cuántos son los empleados en las zonas francas dominicanas. Se hace una encuesta nacional de empleados, pero no sabemos si esto está en la web. Un positivo dirá que sí, que solo hay que buscarlo. Le digo: sí, por favor. Averíguame cuántos son los empleados de tal nave en la zona industrial de Herrera.

Ahora comparemos el número de empleados por parque industrial. Aclárame la cantidad de personas que va todos los años a la isla Saona (aunque esto es difícil calcularlo). Quizás podamos ir a las agencias de viajes que hacen estas excursiones. Calcúlame el dinero invertido en este turismo interno.

Estimado analista: queremos saber a cuánto equivalen las barricas de vinos vendidas en la Rioja. Puedes desglosarnos el vino que se quedó allí y el que fue exportado. Queremos saber el total de vino que va a Madrid (todo esto en número de botellas), y todo lo que viene a América de Rivera del Duero. Queremos saber cuántas unidades de drones entraron en Santo Domingo el ultimo año.

Calcúlame la cantidad de gente que atiborra los supermercados capitalinos y dame un ranking como el que suele hacerse para los restaurantes. Sería ideal otorgar premios. Calcúlame el total de personas que sigue tal serie de Netflix en Santo Domingo y compárala con las series televisivas de los canales dominicanos.

Averíguame cuánto carbón requieren las plantas eléctricas. Aclárame el total de combustible que se necesita para mantener en funcionamiento el parque vehicular, esto es, el total de importación de combustible en el país. Quiero saber cuántas haitianas paren en el país.

El dato que quiero es el total de personas que cruzó el charco en esta misma semana, y debo compararlo con el mes anterior. Dime el total de dominicanas que han ido a New York este mes pasado. Calcúlame cuántas se han quedado durante un mes. Aclárame con los datos –ya que eres un data scientist–, cuántas son las personas que consumen cerveza todos los domingos. No los sábados, los domingos. Calcúlame el número de edificios que han tenido que reparar el intercom en los últimos dos años.

Volviendo a las zonas francas, quiero saber cuántas personas que trabajan allí van a su casa en la hora de almuerzo y cuántos se quedan en los comedores. Calcúlame el total de beneficiarios de los planes de asistencia social en RD. Compáramelos con la ayuda que se hace en otros países. Calcúlame el total de infracciones de tránsito en Semana Santa para el ultimo año. Quiero saber cuántos son los accidentes que tenemos en época de navidad. De esos datos, quiero extraer los que son causados por ingesta de bebidas alcohólicas.

Quiero saber con tus datos, si están disponibles, cuántas personas apoyaron en Ecuador la medida de dolarizar la economía, ya tomada a 6000 sucres por dólar. Queremos saber cuál fue la opinión estadística de los principales políticos ecuatorianos. Queremos saber cuál es el déficit fiscal de Haití.

Queremos saber a cuánto ascienden los haitianos que van al comercio en el mercado binacional. Queremos saber a cuánto asciende el volumen económico de los intercambios en ese mercado. Queremos saber, con tus sabios números, a cuánto equivale un chocolate comido todos los días para el presupuesto familiar.

Quiero que me informes a cuánto equivale en el presupuesto familiar de una familia de clase media, el total de gastos en cines, parques de diversión y fast food. ¿Son estos resultados equivalentes a las familias de clase media norteamericanas?

Quiero saber, ya que estamos, cuál es el Per Cápita de Canadá y cuál el de Dinamarca, y si se puede hacer un gráfico con los resultados. ¿Ven más cine que nosotros los habitantes de Suiza? Cuáles son los resultados de las pruebas Pisa para los países africanos y quiero calcular si algún país africano nos lleva la milla a RD.

Calcúlame cual es el total de dinero invertido en ahorros por el promedio de las familias de Bután y compáramelo con el ahorro de los dominicanos. Si no está lejos de tus manos y de tu preclara conciencia, dame el resultado del total de apuestas del ciudadano promedio. Cuántas son las personas que van a los casinos todos los meses y cuál es el total de dinero apostado.

¿Apuestan los dominicanos a las peleas de Las Vegas? Si es así, a cuánto asciende el total. ¿Se apuesta más ahora que cuando estaba Pacquiao? Calcúlame a cuánto asciende la fortuna de Pacquiao y compáramela con la del Canelo. ¿Cuántos son los fans del Canelo en RD?

Querida IA: todas estas preguntas, las espero en forma de respuesta, preferiblemente en letras de cajón. Me envías los datos a este mismo correo.