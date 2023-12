Libros del año: los 23 del 23

Este es el ranking de libros que presentamos cada año en Diario Libre, con nuestra lista personal de los mejores libros que leímos en el 2023. El año va concluyendo y es hora de pasar revista a las lecturas que cobijaron nuestras noches (soy lector nocturno diario) y de ellas, entresacar las de mayor relieve. Hay otros muchos libros que han sido de nuestro agrado, pero en esta lista tomamos en cuenta aquellos que se consumieron con mayor interés. Ágiles, gozosos y bien escritos. De lo contrario, no entran en nuestro aprecio. En el 2020 el libro del año, aquí y en el mundo hispanoparlante, fue “El infinito en un junco” de la española Irene Vallejo, que todavía repercute y deja un eco que se expande en nuevos lectores. En 2021, fue “Morir en Bruselas” del dominicano Pablo Gómez Borbón, un thriller impresionante que luego obtuvo el Premio Feria del Libro Eduardo León Jimenes al libro del año. En el 2022, regresamos al ensayo excepcional (que eso fue lo de Irene Vallejo), esta vez sobre la historia política y cultural de América Latina del bogotano Carlos Granés, “Delirio americano”. Veamos los diez primeros del 2023.

1. Las cartas del Boom. Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Este año, de manera insólita, la epístola, género en boga aunque siempre ha tenido enorme valor para reconstruir historias y vidas literarias o políticas, se lleva las palmas. La correspondencia entre los cuatro fundadores del boom termina leyéndose como una novela y gracias a esas cartas que, entre los cuatro se intercambiaron, conocemos ahora facetas de ese “movimiento” literario que otorgó un lugar distintivo en el mundo a la literatura latinoamericana, hasta nuestros días. Cartas que conforman una gran historia, cronológicamente formulada, sobre el resurgir entonces de la novela de América Latina, con nuevos temas, nuevos bríos y nuevos y remozados genios, encabezados por un argentino, un colombiano, un mexicano y un peruano que pasarían a ser, con los años, cumbres de la literatura contemporánea (Alfaguara, junio 2023).

2. Correspondencia (1966-1973). Francisco Alberto Caamaño Deñó. El género epistolar sigue a la cabeza. Casi terminando el año, llega esta “bomba”. Las cartas del coronel Caamaño en su exilio diplomático y, posteriormente, mientras se preparaba en Cuba para su campaña guerrillera iniciada en Caracoles en enero de 1973, hace casi cincuenta y un años. Un libro que anda de oído-en-oído. Explosivo. Revelador. El héroe de Abril de 1965, sus ideas, sus propósitos, su afán reivindicador, y con él, sus dramas, los desplantes sufridos, su decidida acción guerrillera, su fracaso y su tragedia. Son tres volúmenes que incluyen el diario en Cuba, documentos, informes, apuntes y estudios, pero el de la correspondencia es el que ha provocado la atención especial de los lectores (AGN, noviembre 2023).

3. Fortuna. Hernán Díaz. Esta novela, de tan especial configuración, obtuvo el primer lugar como libro del año 2022 en unas treinta listas de Estados Unidos y Europa, comenzando por The New York Times. Este año vuelve a ocupar el primer lugar, algo inusual, pero en las listas en español. La traducción llegó a las librerías en marzo de este año. Una novela de inteligente tratamiento, un escritor extraordinario y un tema que encandila. El capitalismo norteamericano, el poder del dinero, las fortunas aristocráticas, las ambiciones. Y una trama que se origina en los años veinte. Un escritor argentino que se ha echado el mundo lectorial en sus bolsillos. Triunfó en 2022, en su original en inglés, y se encarama también en este 2023 en el más alto peldaño. El suplemento Babelia del diario El País, con un jurado de 100 especialistas, la llama “una novela de novela de novelas”. Podría decirse que es literatura para economistas, pero no es así. Es para todo lector y es imperdible (Anagrama, marzo 2023).

4. El peso de vivir en la tierra. David Toscana. Esta es la segunda gran novela de esta selección. Una pieza maestra de este escritor mexicano que obtuvo el premio de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa. Sobre la mesa, la gran literatura rusa y un puzle de relatos donde se convive con la belleza, la imaginación, la realidad, la soledad, los vacíos. Reconstrucción de una historia literaria; persecución de un mito; crítica a la ideología que hunde la libertad de pensamiento y la propia vida de los escritores. Sacudidora, estremecedora, encantadora, original. Editada a fines de 2022 llegó a Santo Domingo en el primer cuatrimestre de 2023 (Candaya, octubre 2022).

5. Los genios. Jaime Bayly. Algunos lectores, como el suscrito, casi preferiríamos que no se escribieran libros como este. Pero, todo hombre público se expone a estas situaciones. Sobre todo, si hay un escritor que guarda rencores y agita venganzas. Por lo menos, eso creo. Y Jaime Bayly es buen escritor. Sabe armar bien una novela y tiene material de sobra para manejar la ficción, en especial desde los atajos de la ironía, el escándalo y la sorpresa. Esta novela, que lo es, cuenta el origen de la enemistad entre Vargas Llosa y García Márquez, y los probables motivos de aquella célebre bofetada. Pero, va más allá. La noche de las narices rotas tuvo razones, enconos, traiciones, embrollos, hojarascas. Aquí se cuentan. El escritor limeño hace el desvelado de toda esa feísima realidad que cubre la historia personal de estos dos grandes de la literatura (Galaxia Gutenberg, marzo 2023).

6. En la sombra. Príncipe Harry. A muchos podrá parecerle una historia banal cuya lectura no les deslumbra. Empero, un lector de este tiempo tiene que atender todos los cartones o se queda fuera de juego. No sabemos cuál “negro” estuvo detrás de esta escritura, pero se trata de un libro muy bien escrito, que se lee como una novela. Ningún detalle ha sido obviado, incluyendo los más sórdidos en su momento del que siempre sufrió la soledad del segundo de a bordo. El heredero y el repuesto. Se tendrá no sólo una visión distinta de por qué el duque de Sussex se escapó de los rigores de la Corona británica y decidió escribir una historia aparte y establecer residencia en Montecito, California, desde 2020. Si les digo que la historia es fascinante, con las banalidades propias de la realeza en cualquier parte del mundo, y sobre todo la de Inglaterra, tal vez digo poco. Esta es una autobiografía de indispensable conocimiento si se desea entender el mundo de los royal, sus dramas personales y, como en este caso, sus revelaciones más íntimas, esas que la Corona a cargo ahora de su padre, tal vez nunca perdone (Penguin Random House, enero 2023).

7. Adivinanzas dominicanas. Manuel Rueda. Si hay un libro verdaderamente importante publicado este año, sin duda que es éste. La recopilación y clasificación de las adivinanzas criollas, producto de una amplia investigación in situ, realizada por el brillante poeta, narrador, ensayista, dramaturgo, músico y también folclorista de estirpe. Este libro fue publicado originalmente en 1970, pero tenía 53 años sin reeditarse. Muchos no lo leyeron entonces y, sin dudas, faltaba en muchas bibliotecas. Caminando por campos y ciudades, en tertulia con lugareños, en estimulantes convites con la ruralía más recóndita, Rueda, por encargo de la UNPHU, llevó a cabo la investigación de este libro que, en esta segunda edición tan esperada, parece como si cumpliese el encargo de levantar los valores del folclore más literario y hacer el registro de esa sabiduría popular que ha hecho Arzobispos a más de uno de nuestros hombres del campo. Un imprescindible de la bibliografía dominicana (Sociedad Dominicana de Bibliófilos, junio 2023).

8. Huellas en el sendero. Rafal Alburquerque. Estas memorias reúnen tres cualidades para convertirse en un fenómeno de lectura. Primero: son reveladoras de una época histórica que, entremezclada con la historia personal, construyen vivencias que resulta necesario conocer. Segundo: aporta datos que, con toda seguridad, han de servir para describir aspectos capitales de nuestra historia política contemporánea. Y tercero: está tan bien escrita y diseñada que, difícilmente, un lector interesado en nuestra historia política, puede desdeñar. (Impresora Soto Castillo, julio 2023).

9. Le dedico mi silencio. Mario Vargas Llosa. No podemos exigirle sus lectores de toda la vida que el Premio Nobel peruano escriba una de sus mejores novelas, a la altura de sus años y de su otoño vital, cuando ya lo ha dicho todo. Pero, lo que sí podemos comprobar es que el genio sigue ahí, que el gran novelista no se aparta de sus técnicas y que se despide de las letras por donde empezó. Tal vez, de donde nunca se apartó. De su Perú nativo. Un auténtico homenaje a su música, a su cultura, a su identidad, a su utopía. La última novela del peruano que se hizo dominicano desde hace años, cuenta la historia de Lalo Molfino y de Toño Azpilcueta. Una novela sobre un libro y un ensayo novelesco que merece nuestra reverencia (Alfaguara, octubre 2023).

10. Del Cibao real al Cibao de Bosch. Pedro Vergés. Si hay un ensayo literario que bordea la historia, la sociología y la política con letra grande, es, sin ambages ni mezquinas ocultaciones, este de Pedro Vergés. No se escribió un ensayo mejor, ni más sólidamente estructurado, ni enfoque mejor trabajado desde una investigación audaz y un peritaje que inquiere en cada escalón de su análisis, como este, durante este año, el mismo en que Vergés dio a conocer su segunda novela “Ya yo estaré lejos”. Este “ensayo crítico” cumple, sin que fuera su pretensión tal vez, con el homenaje que debió merecer durante este 2023 el autor de “Camino real”, primer libro de Bosch publicado en La Vega en 1933, hizo hace pocas semanas 90 años. (Banco Central, septiembre 2023).

Conozca las otras 13 selecciones el viernes próximo.