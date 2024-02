Elogio de Fernando Savater

Se iniciaban los noventa y de algún modo que casi nunca uno puede determinar cuando suceden, Fernando Savater llegó a nuestra mesa de lector -sillón, mesita de patio, silla de guano, pantuflas, eco de otros ecos- y Ética para Amador construyó los rieles por donde aquel tren de cercanías se hizo propio y, amigablemente, comenzó a hacer su tránsito con una brújula desembarazada de saberes corsarios y matizada de hechizos de libertad imperturbables.

Una amiga me había obsequiado por los ochenta, La tarea del héroe, que me dejó perplejo y barruntado de ideas encontradas. No volví a ver al autor hasta que Ética para Amador comenzó a insuflar desafíos. El mundo desde otra visión y desde otra altura para observarlo. Probablemente, estoy seguro, otros habían intentado desbrozarlo, en el retintín de los pensamientos tardos y las retiradas ideológicas que ya surcaban los espacios revertidos. Savater planteaba nuevas apuestas, con su mirada traviesa de la vida, el altercado abierto a las disonancias y algo que, tal vez, podríamos llamar bravura, intrepidez, agallas.

Aquella nueva ética que surgía como una criatura desenmarañada o como un discernimiento censurador, se convirtió en programa de pensamiento, en lid de crispaciones, aturdideras y destellos. La sustentaba la "filosofía de compañía", como él mismo la definiera para contraponerla a la filosofía académica. La ética del querer antes que la ética del deber. La práctica del ejercicio filosófico como contracorriente de las ideas en boga o como preludio de un nuevo devenir libertario, la felicidad intrínseca, los nacionalismos artificiosos y la laicidad ("Se puede vivir de muchos modos, pero hay modos que no dejan vivir").

Todo ese pensamiento labrador, casi heroico por la valentía de exponerlo, decididamente rebelde y revoltoso, polémico, iconoclasta, se inició justo cuando comenzaba la década ambigua de los setenta. Los sesenta habían servido de plataforma para que surgiera, creciera y muriese todo lo posible y lo imposible, todo lo que aún conduce, incluso con inteligencia artificial y artilugios tecnológicos, la memoria de los días y los asuetos de domingo. Esa década que en los ochenta regresó con formatos de duelo y de cierre de las operetas y que en los noventa preparó los comportamientos sitiados y absurdos del nuevo siglo. Para entonces se inició Savater con un librito inencontrable ya ("Nihilismo y acción") que advertía propósitos y anunciaba por dónde se iba a despeñar la ira y la sensatez, la noche de Troya y las termitas derruidas. Pero, no fue hasta veintiún años y veintiséis libros más tarde que irrumpió el pensador, el filósofo de compañía y el periodista de opiniones libres, fieles y con timón encarrilado, que hizo surcos y sembró ideas, comenzando a ver que una fila larga de seguidores estaban tras sus letras indomables. Fue entonces que vino todo lo que vino. Savater en trance, solventando cuentas y consumiendo epitafios. Blasfemo, iracundo, necio, fueron lo menos que de él dijeron ("No me conozco ni a mí mismo ni al mundo en que vivo, mi libertad se estrellará una y otra vez contra lo necesario. Pero, cosa importante, no por ello dejaré de ser libre...aunque me escueza").

Y comenzó el arribo de su pensamiento político y de su carrera de escritor que lo mismo sabía combatir a ETA y sus desmanes, que a quemar los fuegos contra toda idea contraria a la libertad. Ella, la libertad, ha sido la efigie que ha alumbrado todas sus cuitas, sus devaneos y sus indóciles parrandas con la verdad, con su verdad ("Para unos, ser bueno significará ser resignado y paciente, pero otros llamarán bueno a la persona emprendedora, original, que no se acobarda a la hora de decir lo que piensa aunque pueda molestar a alguien"). Savater es un hombre bueno.

Cincuenta y cuatro años después de haber iniciado su viaje por las letras, el pensamiento y la hechura de ideas contracorrientes, el catalán que ruge contra independentismos y voladuras de sesos por falta de pensar, levantó las columnas, el hormigón, los techos cubiertos de sistematizaciones y los pisos construidos sobre cielos abiertos, a los cuales se han adosado los escaparates de las ideas y la silueta de un paisaje de principios, donde colocó, para que moraran allí sin ataduras, la ética suya, y ya de muchos, alejada de órdenes y costumbres -que así lo ha dicho-, de premios y castigos, de cuanto pretenda que lo dirijan desde fuera, de todo lo que atente contra el fuero interno de su voluntad. Más de medio siglo reclamando, enseñando, concibiendo sin variaciones que la mejor libertad es la que hace uso de la responsabilidad creadora para escoger tu propio camino ("A veces los hombres queremos cosas contradictorias que entran en conflicto unas con otras. Es importante ser capaz de establecer prioridades y de imponer una cierta jerarquía entre lo que de pronto me apetece y lo que en el fondo, a la larga, quiero").

Aprendió a convivir -tal vez deberíamos decir, a conocer, a dirimir- con apóstatas razonables, filósofos tachados, sofistas, politeístas, dioses y anarquistas. Enmendó la plana a personajes bíblicos, de Moisés a Essaú, deliberó en su ágora abierta y divina -como la gouche parisina- con la piedad apasionada y el humanismo impenitente. Para entenderlos, reciprocarles amistad y tal vez, más luego sacarlos de las fuentes de sus aprecios, como le sucedió con Spinoza, su maestro original, se acercó a sofistas, panfletarios, patriotas y sus anti, platónicos y nietzcheanos, etnomaníacos, políticos y ciudadanos. Tuvo el valor de elegir; emprendió los caminos para la libertad y determinó que su piedra de toque era la libertad como destino, para poder vivir junto a una ética que le proporcionara cierto grado de felicidad ("La ética no es más que el intento racional de averiguar cómo vivir mejor").

Diseñó una nueva aventura del pensar desde el último cuarto del siglo pasado hasta estas fechas de herramientas y bichos que corren y pululan y adormecen humanidades, soledades y símbolos. Ni temió ni tembló para escribir su propia historia de la filosofía; tiró de la cuerda para mostrarnos una ética de urgencia, que nunca ha cejado -cuando muchos hoy reculan, reclaman cesantía, se vuelven melancólicos o se empotran en sus obsesiones disecadas- en otorgarle significación a lo que nos rodea, en considerar la dignidad de cada individuo como un proyector de futuro de acciones y de libertad, en reivindicar la tolerancia, en la polémica razonada contra los nacionalismos, las derechas, las izquierdas, los militarismos, en la ficción como escape hacia la realidad, en el cine, en el buen vino, la carrera de caballos, la lucidez, el amor, en la simplicidad de la muerte y en la complejidad de la vida, y sí, también en la filosofía aburrida ("La muerte es una gran simplificadora: cuando estás a punto de estirar la pata importan muy pocas cosas -la medicina que puede salvarte, el aire que aún consiente en llenarte los pulmones una vez más...-. La vida, en cambio es siempre complejidades y casi siempre complicaciones").

Erich Fromm, en su momento ("El arte de amar"); José Antonio Marina, en otro ("Ética para náufragos"); Richard Bach (la novela como ejercicio del pensar: "Juan Salvador Gaviota", "Ilusiones"); Eduardo Punset ("Excusas para no pensar"); André Comte-Sponville ("El placer de vivir"); Carl Honoré ("Elogio de la lentitud"); Ulrich Beck ("La metamorfosis del mundo"), algunos más, mostraron su visión del hombre, de la vida y sus complejas urdimbres, desde la filosofía, la ciencia, las humanidades, la sociología. Pero, ninguno como Fernando Savater ha sabido argüir para educar con deleite y para distinguir con sabiduría intelectual abierta, franca y gozosa. Y, sobre todo, sin buscar coincidir con el otro ("A veces uno puede tratar a los demás como a personas y no recibir más que coces, traiciones o abusos...Pero al menos contamos con el respeto de una persona, aunque no sea más que una: nosotros mismos. Al no convertir a los otros en cosas defendemos por lo menos nuestro derecho a no ser cosas para los otros").

Noventa y cinco libros publicados. Filósofo. Ensayista literario. Novelista de aventuras. Cuentista fantástico. Dramaturgo. Político. Periodista (en los diarios fue escribiendo su gran obra, paso a paso), siempre habrá motivos para respetar, admirar y hasta contradecir, a Fernando Savater que, entre otros muchos esquemas de pensamiento nos ha enseñado a intentar no ser imbéciles ("¿Sabes cuál es la única obligación que tenemos en esta vida? Pues no ser imbéciles...el imbécil es el que necesita bastón para caminar").

LIBROS https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/31/etica-para-amador.jpg ÉTICA PARA AMADOR Fernando Savater, Ariel, 1991, 189 págs. "Elige lo que te abre a los otros, a nuevas experiencias, a diversas alegrías. Evita lo que te encierra y lo que te entierra".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/31/misterios-gozosos.jpg MISTERIOS GOZOSOS Fernando Savater, Espasa Calpe, 1995, 355 págs. "Amar es siempre permanecer esperanzadamente abierto al inapreciable milagro de ser por fin amado".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/31/apostatas-razonables.jpg APÓSTATAS RAZONABLES Fernando Savater, Universidad Veracruzana, 1997, 233 págs. "La biografía es la novela que sabemos escribir los que no sabemos escribir novelas...refugio para quienes, como yo, descreen de la Historia..."

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/31/los-diez-mandamientos-en-el-siglo-xxi.jpg LOS DIEZ MANDAMIENTOS EN EL SIGLO XXI Fernando Savater, Círculo de Lectores, 2004, 186 págs. "Más allá de las críticas, incluso desde el punto de vista de quienes no somos creyentes, la idea de un dios terrible no está mal pensada, porque en definitiva todos los tabúes se basan en algo terrible".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/31/diccionario-filosofico.jpg DICCIONARIO FILOSÓFICO Fernando Savater, Ariel, 2021, 415 págs. "En cuestión de filosofía, el espíritu de seriedad me ha parecido siempre el peor de los síntomas: nunca falta a quienes menos comprenden".