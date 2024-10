Lady Gaga y yo

En el concierto universal del Cosmos, tenemos la predilección de unos músicos sobre otros. Abordamos una canción que será diferente a cualquier música de jazz o a cualquier tonada de Post Malone o Astor Piazzolla. También me parece full que podamos escuchar a Lady Gaga con toda la intensidad del mundo.

En el área deportiva, los fanáticos seguirán a un equipo y no a otro: el Inter de Milán o Societá Sportiva Lazio.

Si eres del Escogido comienzas a pensar que tu equipo es el mejor del mundo. En el mundo argentino, el fanatismo de los equipos Boca y River adquiere proporciones astronómicas.

Hace dos meses, escuché una estación de radio Argentina donde los interlocutores interrogaban a una leyenda artística: Palito Ortega. Uno de los días de su carrera, narraba cuando llevó a Frank Sinatra a Buenos Aires. Un día, el cantante le dijo que cuando el fuera a Estados Unidos y necesitara un garante no debería tener temor de llamarlo. Y esa es la historia: Palito fue a los Estados Unidos y desarrolló una carrera importante.

Como dicen las crónicas, su trabajo comenzó como imitador de Elvis Presley. Estaba en otro lugar y la adaptación era algo que se caía de la mata. Sobre su encuentro con Charly García rememoró que era un enorme músico que en los intermedios de una grabación comenzaba a tocar música clásica. No sostuvo que tocaran tango en esas largas sesiones musicales.

Hace apenas unas semanas, Palito le dijo a los entrevistadores que se sentía fenomenal con la noticia de que su hijo tuviera una película nominada al Óscar. También mencionó cuando nadie creía en el y pudo después entrar a un estudio donde comenzó a cantar: desde ese momento la historia fue diferente.

Con una memoria de Ciro, el rey de los persas, los fans de Palito recuerdan la boda que fue transmitida con lujo de detalles en la televisión nacional. Era época del espectáculo. En otra noticia de la actualidad en ese programa fue trasmitido el chisme de Pampita, una actriz argentina bellísima. Como fue publicado se separaba de su novio por un asunto de infidelidad, asunto que tomó ribetes de escándalo.

En los periódicos, la semana pasada fue anunciado el concierto de Paul McCartney en el estadio de River. Los periodistas nos decían que el mítico Beatle tiene 82 años y todavía daba grandes conciertos con plenas facultades físicas.

En otro ámbito de la acción social e intelectual, ahora pasemos a otro argentino con igual nivel de fama pero en la academia. Me refiero al historiador Luis Alberto Romero que siguió los pasos de su padre. Su historia es tan completa que los lectores se asombran. En un día soleado, encontré su libro de historia en una Feria del Libro en Santo Domingo: era usado y el dueño parece que no miraba el valor de este texto. Romero le comunicó a un medio que su equipo de fútbol era Racing. Otra pregunta que se le hizo era cuál era su comida favorita. No esperó para decir que los raviolis.

Con un esquema que aquí tratamos de citar, el índice del libro nos luce fenomenal. Uno de los primeros capítulos responde al nombre de 1916, la construcción y Tensiones y transformaciones. Continúa después con Los gobiernos radicales. Espera por la crisis social y la nueva nestabilidad. El otro capítulo tiene el nombre de La economía en un mundo triangular. Analiza con las armas de un historiador moderno, la Difícil construcción de la democracia y la vuelta de Yrigoyen.

En otra parte el libro trata el Gobierno de Perón y La emergencia. Su foco de estudio es el mercado interno y el pleno empleo y el estado peronista. Esto tiene actualidad debido al peronismo actual que pervive en el mundo político. Después vemos el Empate en 1955-1966. Esto ocurre justo un año después de la Revolución de Abril en el mundo dominicano. Más hacia delante, Romero nos dice algo sobre la Dependencia o Liberación en 1976. Entonces ocurre la vuelta a Perón. En un proceso difícil el historiador nos explica El proceso. Estudia en estás páginas El genocidio, la economía imaginaria, en la visión económica. Capítulo interesante es Achicar el Estado, y en un tema que es cíclico, La Guerra de Malvinas y La crisis del régimen militar. Casi en el capítulo final trata el Impulso y el Freno, la ilusión democrático, el Plan Austral. Una mirada importante es la apelación a la civilidad y el fin de la ilusión. Los últimos capítulos tratan de la Gran transformación 1989-1999 que analiza el Ajuste y Reforma, y nos dice sobre una Jefatura exitosa y una Jefatura decadente. Este libro es un modelo de historia. Romero es investigador principal del Conicet y su libro está publicado por el Fondo de Cultura Económica.

En las últimas décadas, los libros que ha publicado el Fondo de Cultura Económica son Hechos y ficciones de la globalización escrito por Aldo Ferrer. Otro es el capitalismo argentino por el mismo autor. Pasiones nacionalistas de Carlos Floria. La izquierda en la era del karaoke que escribieron Norberto Bobbio, Giancarlo Bosetti y también Gianni Vattimo.

Lo de Lady Gaga es full. Uno la escucha y se da cuenta del arte de esta mujer que fue dejada de lado en sus inicios. Ahora la vemos bella como es y nos parece superba.