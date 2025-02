Cazadores del cielo: historia del cohete de SpaceX

Anoche pudimos ver en el cielo el cohete disparado por SpaceX. Se trataba del Falcon 9, que pudo verse en Puerto Rico, República Dominicana y Haití. Pudimos verlo en un cielo despejado, como si se tratara de un meteorito. Ya vamos aprendiendo a verlo todo, y ahora más, porque estamos suscritos a una página que nos habla de todos estos eventos.

Solo había que salir a la azotea a la hora indicada, las 7:20 de la noche. Observamos al suroeste en un cielo que todavía no mostraba sus estrellas. Horas después, me mandaron desde Puerto Rico un video donde claramente se veía con más intensidad de lo que pudimos ver en Dominicana. Esto se torna interesante por varias razones. La primera es que entendemos que la visibilidad se daría en grandes porciones de los territorios caribeños.

Estamos suscritos a una página que nos muestra todas las actividades astronómicas. Como no tengo telescopio (imagino que deben ser muy caros), uso una app que me permite ver la bóveda celeste con toda la actividad del cielo. Para este 28 de febrero habrá una alineación planetaria que todos miraremos. El detalle es interesante: en otras partes encontré a varias personas que también habían subido a la azotea para ver el cohete con el mismo asombro que habrán tenido los hombres primitivos. Número uno, estaban tan bien informados como yo. Número dos, también grabaron videos que enviarían a sus amigos.

Me pareció que estábamos en plena caza de cohetes. Estas manifestaciones en el cielo nos permiten un entretenimiento que no se obtiene con otras cosas. Subir a la azotea te hace pensar que estás en Navidad a la espera de los fuegos artificiales. En el video de Puerto Rico, enviado minutos después del suceso, se notaba de manera más clara el cohete disparado en Cabo Cañaveral. Me propuse no indagar en muchos aspectos técnicos y sí dar mi versión personal para ustedes.

Como dicen los informes, este cohete Falcon 9 permitiría a SpaceX ubicar satélites en otras trayectorias orbitales y entregar 23 satélites Starlink.

Estoy suscrito a una página que trata estos temas y espero las notificaciones. Eventos astronómicos como la llegada de las Perseidas son cronometrados para que la gente sepa cuándo tiene que salir a verlos. Me parece que es un entretenimiento muy a tono con las nuevas tecnologías que todos usamos a diario.

Uno se pregunta varias cosas: ¿a dónde estaba dirigido este cohete? Pronto supimos que aterrizaría en Bahamas. Como se sabe, en las redes hay una gran cantidad de noticias astronómicas. Pienso en aquel video que se ha tornado viral, donde una persona toma una Biblia ante Neil Armstrong y le exige que jure que caminó en la Luna (con la mano sobre la Biblia). Esta persona le ha prometido 10,000 dólares si logra jurar, a lo que el astronauta, visiblemente contrariado, dice que no tiene por qué confiar en él. También están los videos conspiranoicos que muestran que todo se trató de una grabación en un estudio de cine, versión que trataremos en otro momento.

Ya hemos visto otras manifestaciones astronómicas y nos consideramos aficionados. Pero entiendo que no somos los únicos que tenemos un "yo astronómico". Una gran cantidad de personas está informada sobre lo que ocurre en el cielo, y más ahora que vivimos una época de viajes espaciales.

Elon Musk se ha tornado en un hombre muy famoso que maneja una empresa muy conocida, aparte de sus proyectos tecnológicos. La gente mira al cielo para ver cualquier alineación planetaria, sin hablar de este cohete.

Cuando miramos hacia arriba, grabamos algo como si fuéramos algún que otro reportero, con plena conciencia de que el despegue del cohete de SpaceX tenía mucha importancia en esta carrera espacial, en la que no se trata del ruso Yuri Gagarin o la perra Laika.