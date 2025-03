Baco en la ciudad

Hace casi dos décadas, un documental mostró la producción vinícola de California en las regiones de Napa y Sonoma.

Se utilizó la narración de un actor para guiar al espectador a través de un guion que explicaba todo el proceso de transformación de las uvas en el preciado vino del dios Baco.

En este océano de información en el que navegamos hoy, no he podido volver a ver el documental y no recuerdo si fue transmitido en National Geographic o Discovery. Me resultan interesantes Entre vino y vinagre en Netflix y Somm, Cata amarga y Holidays in the Vineyards, materiales para todos los gustos y paladares.

Uno esperaría que aquí se hiciera algo similar para hablar sobre las frutas que exportamos a otras partes del mundo. El número de visitantes a Napa Valley (célebre por su ruta del vino) nos sigue pareciendo asombroso: 4.5 millones de personas al año. Entre otros empresarios, gran parte de este éxito se debe al icónico Robert Mondavi, quien fundó su viñedo en Oakville en 1965.

Como sabemos, los dominicanos frecuentan restaurantes con el deseo de descubrir nuevas sensaciones, como dice la canción New Sensation de la agrupación INXS. Actualmente, se habla mucho de nearshoring, un modelo comercial que busca aprovechar la proximidad geográfica para optimizar la producción y el mercadeo.

Un conocido que vive en California me hablaba de sus marcas de vino favoritas, destacándolas sobre las de otras partes del mundo. Con el convencimiento propio de los grandes aficionados a la viticultura, me recomendaba que comprara ciertos vinos con total seguridad.

Deseadas y únicas, las uvas que vimos en aquel documental terminan convertidas en botellas de vino que ahora encontramos en los supermercados. Un dato curioso: la oferta de vinos en algunos supermercados de Santo Domingo es tan amplia como la de cervezas, algo que podría considerarse sorprendente.

En la ciudad de Santo Domingo, algunos restaurantes cuentan con una decoración que destaca el origen de lo que consumimos, ya sea de La Rioja o Ribera del Duero (Castilla y León).

Hace años, algunos libros incluían gráficos que ilustraban las regiones productivas más importantes del mundo en términos de ganado bovino, por ejemplo.

Es comprensible que muchas personas se animen a visitar estos destinos, tal como lo hizo aquel actor que, con la reputación de su nombre, relató su experiencia en Napa Valley, un lugar que seguirá siendo uno de los favoritos en todo el mundo.