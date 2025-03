Estamos de acuerdo en que salir a montar bicicleta puede convertirse en una experiencia inigualable. En algunos lugares como China, Francia o Nueva York, hay bicicletas disponibles en ciertos puntos, listas para que cualquiera las tome. El transeúnte las utiliza y las deja en otro lugar más distante. Creo que la persona que me habló de este particular se refería a China. Durante su viaje, observó muchos aspectos que la llevaron a reflexionar sobre la modernidad china, la misma que llevó a Pompeo a decir:

—Estamos complicados. China es una potencia.

Estas son mis palabras, pero con ese tono estaban descritas las cosas cuando Pompeo visitó China en un viaje que fue bastante provechoso.

Es comprensible que haya leído por completo el libro de Richard Nixon, donde se narra la "aventura china", para llamarla de alguna manera. Nixon describía una China que, en el siglo XX, aún arrastraba particularidades del siglo anterior: hombres tirando de carritos por calles polvorientas, personas que iban al mercado en un caos organizadamente ordenado (si se permite el oxímoron).

Lo que Nixon vio en China fue una sociedad con una cultura del esfuerzo. En la visita, planificada por Henry Kissinger durante un viaje a Pakistán, Nixon pudo hablar con Zhou Enlai. Como nota curiosa, esta visita inspiró a John Adams a escribir su ópera Nixon in China en 1987. En su libro, Nixon disecciona de manera magistral todo el problema chino y el caso de Taiwán, además de escribir sobre las armas y los acuerdos SALT (Acuerdo de Límites de Armas Estratégicas). Nixon visitó la Gran Muralla China, Hangzhou y Shanghái.

Hoy en día, en cualquier calle china, podemos encontrar las tiendas más famosas del mundo. Nixon citaba a Bonaparte al decir: "China es un gigante dormido. Dejadlo dormir, porque cuando despierte estremecerá al mundo".

Las bicicletas son un medio de transporte muy utilizado en China. Cuentan con más de 500 millones de bicicletas. Cualquiera puede tomar una y partir hacia su trabajo: no contaminan como las motocicletas. En Santo Domingo, quienes montan bicicleta saben que hay lugares específicos donde pueden disfrutar de este pasatiempo. Un amigo tiene un jeep y, en la parte trasera, lleva una goma (un neumático, vamos) sobre la que coloca su bicicleta para ir al Mirador del Sur, donde se reúne con otras personas que comparten su misma pasión.

El efecto de las ciclovías en el tránsito local no ha sido analizado con mucha profundidad. Las personas utilizan sus bicicletas para desplazarse, pero no las abandonan, ya que representan una gran inversión. Cuando éramos niños, sabíamos que las tiendas de bicicletas eran visitadas solo por quienes podían darse ese lujo: había bicicletas que costaban bastante. En el Mirador vemos a personas que dominan el arte de montarlas, como aquella chica brasileña de las redes sociales que las calibra; es decir, las monta haciendo acrobacias, similares a las que vimos realizar a algunos motociclistas durante un viaje de retorno del Cibao.

El año pasado me topé con una chica que iba a bordo de un skateboard por las calles de Santo Domingo, no en bicicleta. Tenía una gran habilidad para las acrobacias: se metía entre automóviles, dejando azorados a los conductores. Parecía que el temor había escapado de su estilo. Algunos dicen que no se atreven a manejar bicicletas en una ciudad donde los choferes no tienen conciencia de quienes circulan en dos ruedas. Las ciclovías inauguradas ofrecen una solución al espacio que necesitan los ciclistas en una ciudad que pretende ser amigable con ellos. Hay zonas, como el Malecón, que nos parecen adecuadas para la práctica de este deporte.

Así como en China se utilizan las bicicletas de manera profusa, debemos fomentar este deporte al aire libre, que tanto aporta a la salud. Las ciclovías, ahí para ser utilizadas, nos permiten soñar con una ciudad que pronto será un entorno amigable, muy lejos de los problemas apremiantes de algunas vías. Saludamos a quienes tienen bicicletas y las usan para aprovechar el tiempo, porque no se trata de competencias como la Vuelta al Valle, en la que alguna vez vimos a una especie de atleta de cuerpo gigante, como los que también participan en el Tour de France.