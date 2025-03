Fantasía y realidad

No es solo en estos tiempos que se acude a la fantasía con la intención de desvirtuar la realidad. En la política, en la religión y cuanto más en la filosofía, los hombres y mujeres líderes trataron, y tratan, de desdibujar la verdad objetiva plantando sus ideas en la conciencia ciudadana con el fin avieso de persuadir muchas veces desde la fantasía.

Aunque los números son más elocuentes que las palabras, y el dato mata el relato, República Dominicana es el ejemplo en América Latina que podemos citar donde a pesar de que, desde la narrativa opositora (sin importar quienes jueguen ese rol político), se procura construir un pesimismo respecto de la realidad actual y futura de la sociedad dominicana.

Todos los organismos multilaterales coinciden en que nuestro país escaló del noveno al séptimo en crecimiento económico en el continente. Como economía emergente de renta media, que busca alcanzar el statu de desarrollada, hemos alcanzado en los últimos años un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB). Eso no es suficiente y los desafíos que afrontamos son múltiples, especialmente en materia de educación. No soy de los que ve el vaso medio vacío.

Tomo las cifras del amigo sociólogo Cándido Mercedes, mostradas en mi programa Reseñas, en las que compara el crecimiento del PIB desde el año 1996 hasta la fecha. Partiendo de las estadísticas del Banco Central, el PIB cuando Joaquín Balaguer deja el poder en 1996 fue de US$23,186 millones y culminando el gobierno de Leonel Fernández en el año 2000, este llegó a US60,739.9 millones de dólares. Un crecimiento en 4 años de US$37,000 millones. El país exhibió entonces un ingreso per cápita de US$6,274.2.

El profesional de la sociología mostró las estadísticas del BCRD relativas a la administración del expresidente Danilo Medina, que encontró el PIB en US$60,739 millones, dejándolo en el año 2020 en US$78,829 millones de dólares, esto es un aumento de US$18,000 millones. El ingreso per cápita fue de US$7,544.5.

La administración del presidente Luis Abinader recibió el PIB en el año 2020 en US$78,829 millones, y a pesar de la crisis provocada por la pandemia del Covid-19 ya en el año 2023 se situaba en US$121,691.7 millones, mientras un año después marcaba US$130,000 millones de dólares. El ingreso per cápita se elevó de seis mil y tanto que lo dejó Medina a US$11,523 dólares; estas últimas estadísticas fueron ofrecidas por el Banco Mundial. En cuatro años y 7 meses, la actual administración ha hecho crecer la economía en US$59,200 millones de dólares. En resumen, desde el año 1996 hasta el 2025, el crecimiento dominicano no se ha detenido, con estabilidad democrática. Otros son los desafíos que tenemos como sociedad. Los pueblos no alcanzan estadios de desarrollo de golpe, sino que es un proceso continuo.

Quienes tenemos más conciencia y entendimiento, debemos tratar de que nuestro pueblo no sea confundido con fantasías envuelta en celofán. Aboguemos para que la fantasía no obnubile la razón. La imaginación es un ingrediente esencial y bueno de las mentes creadoras; no dejemos, sin embargo, que ésta sustituya completamente la razón. Como solía decir el pensador británico Samuel Johnson, "cualquier preponderancia de la fantasía sobre la razón es un grado de locura".