Comenzar por lo último

Mientras el crecimiento económico impulsa inversiones en modernas torres, centros comerciales y vehículos, el desarrollo económico, medido por sus componentes de educación y salud se ve ralentizado por la presencia universal de basura en las vías públicas. Esto desluce completamente los demás logros y cuestiona gravemente nuestras prioridades sociales.

Recientemente, la alcadía de Santo Domingo auspició un productivo encuentro con varias juntas de vecinos donde se propuso establecer un horario de recogida que permitiera sacar los desechos a la calle solo en periodos específicos. Esta propuesta organizativa de costo cero fue bien recibida.

Sin embargo, se nos advirtió que el vertedero está sobrecargado lo que genera irregularidades en la fila de espera de los camiones (un problema organizativo). En palabras de un regidor bien intencionado "la basura no tiene solución ... porque es negocio". Debiera ser lo contrario.

El Banco Mundial pronostica que los residuos sólidos aumentarán en un 70 % para 2050, principalmente en países en desarrollo. Pero, a diferencia de otros retos climatológicos que requerirán grandes avances tecnológicos e inversiones, los desechos sólidos son un problema remediable con posibilidades de escalamiento según el tamaño de cada ciudad. En general, se requiere una visión circular de la producción y consumo que priorice las tres R: reusar, reciclar y regenerar.

Creo que lo mejor es comenzar por la E: evitar. En la India, donde 1,200 millones de habitantes generan el 20 % de la contaminación plástica del planeta, la legislación prohibió en 2022 los artículos plásticos de un solo uso. También requiere a los productores ser responsables de los desechos que generan y son multados si llegan a los depósitos.

Como resultado, 150 compañías han iniciado alternativas ecológicamente amigables y más de 200 se han dedicado al composting de plásticos -el desecho no degradable que más crece-. El estado también provee asistencia técnica en la materia a los municipios.

El segundo paso es propiciar la clasificación de los desechos ya que esta disminuye grandemente el volumen de la materia a depositar y, si se reciclan los desechos no orgánicos, permite generar ingresos para municipalidades y compañías privadas. Brasil, Vietnam y Polonia han asumido iniciativas de este tipo con financiamientos del IFC/Banco Mundial. Puerto Rico, que ya ha copado la capacidad legalmente permitida de todos sus vertederos, también ha propiciado proyectos de reciclaje autosustentables con sus municipalidades.

¿Por qué en R.D. el negocio privado de recogida de basura resulta ser parte del problema? Solo queda pensar que no ha sido correctamente reglamentado. Faltará establecer leyes que exijan cambios en la generación, uso, procesamiento y pago por la recogida de residuos que permita financiar facilidades adecuadas.

El reto consiste en aplicar una visión integral. Todo indica que la solución a la basura es factible, y al menos en el objetivo, todos estamos de acuerdo, vivir en ciudades más limpias. El resto es educación y responsabilidad -ciudadana, empresarial y estatal- con sanciones mientras sea necesario. Aquí cabe felicitar a las empresas dominicanas que ya han optado por usar empaques biodegradables y a los ciudadanos que recuerdan emplear bolsas reusables en sus compras.

Es urgente no dejar de último el tema de los desechos, no por su fealdad e insalubridad, sino porque la basura no desaparece, solo cambia de lugar, y la contaminación permanente de aire, tierra y aguas es problema de todos.