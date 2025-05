La ingratitud haitiana

República Dominicana ha pasado las últimas dos décadas y media aprovechando los escenarios internacionales abogando por ayuda para el pueblo haitiano, sin que desde la parte occidental de la isla se produzca un reconocimiento, una gratitud o un gesto cordial que pueda apreciarse de buena voluntad. En los turnos en esos escenarios de Jefes de Estado, en vez de plantear problemas dominicanos, nuestros presidentes los emplean a favor de Haití.

Todo lo contrario hemos recibido de allá para acá. La última andanada de las autoridades haitianas vino del presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití, Smith Augustin, quien se quejó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) de que República Dominicana y otros países presentemos a Haití como una amenaza para sus vecinos, pues según él se habla desde el prejuicio. No, señor, se habla desde el conocimiento de la historia.

En vez de acudir a esos escenarios a hacer lobby para que la cooperación internacional hacia Haití sea efectiva, Augustin lo desperdicia cargando el dado a República Dominicana, que lo que ha hecho en los últimos años es defender el derecho de ellos a tener una mejor calidad de vida. Haití hace lo que siempre sabe hacer: convertirse en víctima, agredir al vecino que más le coopera, y hundir la cabeza en la arena para no darse cuenta quién es su aliado y cuáles son sus enemigos.

He sido testigo de excepción de cómo los presidentes dominicanos de los últimos años, utilizan buena parte de su tiempo en esos cónclaves mundiales para explicar la crisis haitiana, plantear soluciones integrales a sus problemas, pues la mejoría de estos repercutirían menos en la República Dominicana. El país de Juan Pablo Duarte tiene múltiples desafíos, entre ellos la migración haitiana, que llega huyendo del hambre y la violencia.

Sabiendo que no es así, el presidente del Consejo Presidencial haitiano, acusa a la República Dominicana de envío de armas y cargamentos de drogas a su país. ¿Cuál es el territorio en la isla que está fuera de control de las autoridades? El haitiano.

El señor Augustin sabe que en República Dominicana no se fabrican las armas que llegan a Haití, que son parte de los contrabandos de los carteles de las drogas que operan a sus anchas. Haití es una amenza no porque nosotros lo digamos, sino por la incapacidad de su élites políticas y empresariales para hacerlo viable.

Los ciudadanos haitianos salen huyendo de su país porque ni el actual, ni los últimos gobiernos garantizaron la paz y la tranquilidad de su gente. Haití es un Estado fallido, porque su territorio lo controlan bandas delincuenciales, en tanto la autoridad del gobierno no se ejerce y las familias no envían a sus hijos a las escuelas por temor, pero al señor Augustin no le agrada que se diga eso. La victimización y el mirar a otro lado no funciona. En vez de negar lo que está a la vista, asuman su rol, señor Augustin.

El gobierno dominicano hace bien con preservar la seguridad, la tranquilidad y el régimen democrático que erigimos, que no ha sido a expensas de los haitianos, sino por el tino de los padres fundadores, de los políticos de todos los partidos y con la visión del empresariado criollo.

Los haitianos no entenderan nunca que su problema no somos los dominicanos. De otra forma, no saldrán de la lacra del analfabletismo y la miseria en la que viven millones de sus ciudadanos, mientras las élites políticas y empresariales sacan provecho de ese atraso. La narrativa que acompaña a Haití es la misma que se trazó cuando el 18 de octubre de 1806, los propios haitianos asesinaron al creador del primer Estado negro, Jean-Jacques Dessalines.