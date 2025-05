Presidentas globales

Le agradezco a algún algoritmo que me hayan caído en la mano los videos de Giorgia Meloni. Meses atrás, tenía una especie de fijación con la Sheinbaum mexicana, para no hablar de la inteligente española Díaz Ayuso.

Meloni ha publicado Yo soy Giorgia, mis raíces, mis ideas (Amazon), un libro donde explica toda su historia. Dice en el video que la capital de Italia es Roma y lo repite para que se entienda. Con notable énfasis, habla de la posibilidad de que Roma sea el centro de la Comunidad Económica Europea. Aclara que una persona le ha dicho: «Giorgia, no te rindas». Ella ha respondido que su paciencia no tiene límites. Ha dicho que su resistencia no tiene límite y su capacidad de trabajo no tiene límites. Nos dice que solo tiene un límite: el consentimiento de los ciudadanos.

En un video destacable, sale la presidenta mexicana con las siguientes palabras: «El presidente Trump me dijo que era importante que entrara el ejército de Estados Unidos a México, y le dije: "No, presidente Trump, el territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende, la soberanía se ama y se defiende"». Quiero destacar que, ideológicamente, no estoy dentro del espectro de la izquierda. Pero, aun así, me encanta ver estos videos de una mujer tan capaz y trabajadora. Desde niño, defiendo el capitalismo liberal y estoy en el centro: no tengo nada que ver con defender a Maduro o Díaz-Canel, como todavía hacen muchos dominicanos de manera soterrada.

En estos días, se debate la guerra, y muchos estuvieron concentrados en la reunión en Suiza, donde Estados Unidos discutiría el nivel de aranceles impuestos a China. Con sentido del estilo, la presidenta mexicana parece muy linda y muy admirable. Como ocurrió con Trujillo, que quería una foto con Roosevelt, puedes tener una fijación: tirarte una foto con la hermosa Claudia mexicana.

En otro video, sale la misma presidenta hablando del Golfo de México, que no del Golfo de América. Aclara que Google tiene que ponerle Golfo de México a la parte de la plataforma continental que le corresponde a México, y así para Estados Unidos con su parte territorial. ¿En qué habrá quedado la intención de tomar Groenlandia por parte de los Estados Unidos? ¿Qué habrá pasado con la intención de apoderarse de Canadá como un estado más?

Es importante destacar que, cuando mencionamos a las políticas, tenemos que referirnos a Cristina Kirchner, de quien una amiga argentina decía que se hacía cirugías plásticas con su plata. En el caso de Sheinbaum, es interesante destacarlo porque se trata de una gobernante que tiene que enfrentar grandes molinos reales. Última noticia: el viaje de la semana que viene de Javier Milei al Vaticano para una reunión con el Papa Francisco (nota: León XIV no existe; el actual es Francisco) y el éxito de El Eternauta, de Bruno Stagnaro, la serie argentina que triunfa en Netflix. ¡Saludos!