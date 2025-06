La colonización y el "tú sabe"

No soy dominicano, se nota a simple vista. Por la calle, ejerciendo mi labor de periodista, hablo con todo tipo de personas y muchas de ellas, en el primer contacto, me dicen: "Hello", "How are you". Cuando eso me pasa, respondo: "¡Buenos días!", y quedan ellos muy sorprendidos.

"¿Cómo puede un blanco, rubio y de ojos claros pronunciar tan bien el español?", seguro que piensan. Acto seguido, suelen exclamar: "¡Oh, habla mi idioma!", y es allí cuando empieza mi batalla interior sobre si decir todas esas cosas.

Son cosas simples las que pienso, cosas que se basan en hechos históricos. Siempre me dan ganas de decirles: "Yo no hablo tu idioma, ¡tú hablas el mío! Nosotros llegamos aquí y os colonizamos, os esclavizamos y todo lo demás. ¡Qué horrible, sí! Pero, aparte de todo eso, también os enseñamos el español".

Y es de eso de lo que quiero hablar. Es posible que los españoles, mis antepasados y los tuyos, enseñaran a los taínos a hablar español. Sin embargo, el dominicano lo enriqueció. Era un lenguaje muy serio y lleno de "z" difíciles de pronunciar. El dominicano le dio una vuelta de campana al idioma, inventando una forma de cantar las palabras, muy saltarina, por cierto, y añadiendo nuevos formatos.

Mi preferido: el "tú sabe". Llevaba un año deseando que se me pegara esa muletilla dominicana, pero nunca ocurría. Quizá mi subconsciente se resistía porque me disgusta un poco la influencia "gringa" en el idioma, porque los norteamericanos se creen el centro del mundo y no dejan de ser una diáspora de europeos inconformes, como los protestantes en el ámbito de la religión.

El caso es que, a pesar de mi rechazo a la invasión lingüística estadounidense, he acabado por adoptar inconscientemente esa forma de hablar, y me encanta. Gracias, norteamericanos, por el "you know". Es entretenido de usar y suena bien.

Pero no solo eso. Mi cerebro español ha aprendido a usar algunas variantes del "tú sabe". A veces me sorprendo a mí mismo diciendo el "tú entiende", que es más fino, o el "tú viste", que es mi favorito porque denota credibilidad.

Así que, pensándolo bien, la próxima vez que un dominicano me diga: "¡Habla mi idioma!", en lugar de pensar todo eso, diré: "¡Sí!".

Pero en el fondo sabré que él habla el mío, porque nosotros vinimos aquí, colonizamos, esclavi... tú entiende.