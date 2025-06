Arenas globales y el scroll

En el documental aparece una serie de científicos que dicen lo mismo: el asunto del cambio climático es cierto y debemos tomar medidas para evitarlo. Se narraba todo lo necesario para explicar el asunto: era algo terrorífico. Las aguas de los continentes pueden aumentar con la pérdida paulatina de tierra de las costas.

El título del documental es el mismo que el de un disco de Elton John: Ice on Fire. Uno lo mira asombrado por la investigación: se narra lo que le ocurre al planeta desde una óptica científica que anima a querer investigar más. Por lo pronto, sabemos que la narración está a cargo de Leonardo DiCaprio.

Es un tema que viene y va y que recorre las salas de los think tanks. Es cierto que nos detenemos a ver si el video de Donald Trump donde habla de Greta Thunberg es cierto o si es un fake. Uno asiste a la red como si se tratara de un enorme espectáculo, de un largo circo donde no sabemos qué es cierto y qué no. La noticia que sí es cierta es el fallo a Cristina Kirchner. La escuchamos en la misma radio argentina donde luego se transmiten los juegos de un fútbol que nos resulta harto entretenido. El partido tenía nada más y nada menos que a Messi, que en otro video sale diciendo una excelente opinión sobre Cristiano. El comentarista nos decía que era cierto: el balón no solo había que dárselo a él.

Casi todo de lo que se habla en ciertos podcasts es sobre el tema clasificatorio de las naciones en busca de un lugar en el Mundial de Fútbol de 2026. Para que se vea, otro video publicaba una noticia falsa: decía que Estados Unidos no estaría en el Mundial. Es lo que he sostenido: uno se presenta con buenas intenciones al scroll y obtiene noticias falsas que hay que saber distinguir. Aquella en la que Messi habla primores sobre Cristiano nos parece verdad, pero hay que ver: nos movemos en un terreno movedizo. Una noticia que sí era cierta era la no clasificación de Chile. Se estará jugando hasta el final del año.

En el caso de Cristina, nos hemos dado cuenta de que la sociedad argentina está dividida. Hemos leído los posts de Macri en la red social X, al tiempo que algunos dicen que todo esto se trató de una revancha y de un grupo de impresentables. Lo cierto es que estas noticias no son dominicanas, pero nos llegan y nos permiten tener una idea de lo global: esto se ha convertido en una aldea, para decirlo en palabras de Marshall McLuhan.