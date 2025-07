La yola nacional

Los primeros habitantes de la isla de Santo Domingo usaban canoas para navegar en ríos y mares. El kayak es más técnico y es para ríos de corriente moderada. Asimismo, el kayak es una embarcación estrecha y es usada como deporte de riesgo. En otro caso, la yola es más moderna y usa un motor fuera de borda.

Piragua es un término más amplio que puede referirse tanto a kayaks como a canoas, pero a menudo se usa como sinónimo de canoa. La definición de piragua en el diccionario de la RAE es la siguiente: "Embarcación larga y estrecha, mayor que la canoa, hecha generalmente de una pieza o con bordas de tabla o cañas, que navega a remo y vela, y es usada en América y Oceanía".

El piragüismo ha sido parte de los Juegos Olímpicos desde 1936. Queda claro que las piraguas son utilizadas para carreras, aguas bravas, touring, camping, freestyle y recreación en general. Alrededor del 3500 a.C., los amerindios colonizaron las primeras islas del Caribe "usando canoas de un solo casco", según Napolitano, Matthew F.; Dinapoli, Robert; Stone, Jessica H.; Levin, J. Maureece y otros en Reevaluating human colonization of Caribbean using chronometric hygiene and Bayesian Modeling en Science Advances.

A bordo de las piraguas, los indios que habrá soñado Rómulo Gallegos Freire navegaban por los ríos de la selva y por el mar: "que no ceda el arca al arpón del Tuculca, a la horrible región del Noroeste", escribe el venezolano, autor de Tierra bajo los pies (1973), Canaima (1935) y Sobre la misma tierra (1943).

Según José L. Marrero Rosado, de la Universidad de California en Berkeley, las decoraciones que usaban los taínos para sus canoas, hechas con la ayuda de pigmentos, plantas y minerales, eran un símbolo de poder y clase social. Está en los libros que los taínos andaban en canoas puntiagudas y alargadas de muchos remeros. Los remos de las canoas eran llamados "najes". Uno se pregunta cómo fue la travesía de los primeros taínos que llegaron a la isla y cómo tuvieron que habitar este reino que les quedaría solo para ellos hasta la llegada de los conquistadores.

En esos años, los indios ciguayos asediaban el Golfo de las Flechas. Así se le puso al golfo donde los españoles vieron este fiero grupo de habitantes en enero de 1493 con Mayobanex como líder. Menciona el padre Bartolomé de las Casas: "Y esta fue la primera pelea que hubo en todas las Indias, y donde hubo derramada sangre de indios, y es de creer que murió el de la saetada (flechada), y aun el de las nalgas desgarradas no quedaría sano".

A bordo de las canoas, los indios taínos podían meterse en el mar como hacen ahora un grupo de pescadores de Samaná. En un viaje reciente, le pregunté a alguno a qué hora salen a pescar y me dijo: "A las seis bien temprano". Este pescador, que respeta las vedas, derivó el tema hacia una crítica a una política que los tenía "en zozobra".

El concepto "yola nacional" nos engloba a todos y fue creado por el memorable escritor dominicano Enriquillo Sánchez. Incluye en su madera histórica a mansos, a cimarrones y a todo aquel que tenga una cédula de identidad y electoral.

Cierto tipo de institucionalidad -hipotética o metafóricamente inapresable- es base de la yola nacional: todos entramos en la creación de una democracia que queremos sólida, antítesis del caos haitiano. Tenemos una yola construida de materiales sabidos y con un motor fuera de borda. Nos permite llegar a Puerto Rico en aguas procelosas, en largas travesías donde reina el marasmo de la noche y el misterio de los mares profundos.

En una película dominicana de 1988 llamada Un pasaje de ida se narra la travesía de un grupo de dominicanos encerrados como polizontes en un barco peligroso. Reproduce la historia del Regina Express en la que 22 polizontes dominicanos murieron asfixiados en septiembre de 1981 en un intento de viaje ilegal.

Como se ve, alguno argumentará que es preferible andar en canoas o yolas que someterse al peligro de andar en el vientre de un barco que no se sabe cuándo llegará. A su manera, el ferry de Santo Domingo ha sido utilizado por amigas que narran aventuras a bordo de esta práctica embarcación.

Se tornó viral el video en el que sale un grupo de dominicanos desembarcando de una yola en una playa en Puerto Rico, corriendo para no ser atrapados. Como buenos hermanos nuestros, los puertorriqueños que estaban en esa playa animaban a los dominicanos a que corrieran mucho para escapar de los guardias costeros.

Los dominicanos que salieron de esa yola, como muestra el video, eran muchos como para no ser todos apresados. No conocemos el desenlace de esta historia: no sabemos cuántos lograron escapar y el video no muestra algunas palabras de los guardias borinqueños.

Es importante destacar aquí la exposición que existe en la Zona Colonial, en la Casa del Cordón, sobre el mundo taíno con las piezas de la Fundación García Arévalo y el apoyo del Banco Popular. La visita a este centro la realicé hace meses y me llevé una gran impresión sobre la calidad de esta exhibición.

Recordemos que hay canoas que pueden hacerse de un solo árbol: son las mejores. La yola nacional es todo aquello en lo que hijos de esta época nos metemos: incluido el 4% que, según algunos, se diluyó en sueldos, tabletas y aulas.