Bosch 64: Imagen de JFK

En junio del 64 el expresidente Juan Bosch -parte de la izquierda democrática latinoamericana junto a Haya, Betancourt, Figueres, Muñoz, Arévalo-, entonces exiliado en Puerto Rico, fue entrevistado en Washington por Lloyd N. Cutler para la Kennedy Library. Antes, 10 enero del 63, fue acogido en la Oficina Oval por un cálido John F. Kennedy, quien le brindó su apoyo a la gestión que emprendería el 27 de febrero. Hoy iniciamos la serie.

"CUTLER: Juan, ¿cuándo conoció al presidente Kennedy? BOSCH: Llegué a Washington y estuve en la Casa Blanca a principios de enero de 1963. Era presidente electo de República Dominicana y tuve una conversación con el presidente Kennedy que duró una hora y quince minutos. C: ¿Era el tipo de hombre que esperaba encontrar como presidente?

B: No, conocí al presidente Kennedy por su libro Perfiles de Valor. Lo conocí por sus declaraciones, primero como candidato presidencial y luego como presidente, y por su discurso inaugural. No estaba preparado para encontrarme con un joven que tenía una idea universal de sus funciones como jefe del gobierno de Estados Unidos y que veía los problemas latinoamericanos desde una perspectiva que, a mi juicio, ningún otro Jefe de Estado estadounidense había tenido. Esta fue mi impresión personal del caso raro, repito, casi sin precedentes, de un hombre que no representaba el concepto abstracto del Estado, sino que imprimió una nueva dimensión a la función de gobierno, y esa dimensión, en mi opinión, fue resultado de su sensibilidad, poco común, muy masculina, muy viril.

Diría que el presidente Kennedy amaba a su país como si Estados Unidos hubiera sido realmente un ser físico, su madre, su padre o su hermano mayor. Y sentía un complejo de culpa por lo que Estados Unidos pudo haber hecho en detrimento de otros países en el pasado. Fue la impresión que me causó... Por supuesto, me había formado una imagen del presidente Kennedy a partir de todas esas declaraciones. Pero cuando lo conocí, me encontré en presencia de un ser humano mucho más intenso de lo que esperaba: un tipo de Jefe de Estado nunca conocido en la historia de Estados Unidos, y quizás incluso en la historia de Europa, quizás en el mundo occidental, desde la época de Grecia.

Puede que haya habido algunos como él, pero no en la época moderna, porque el jefe de gobierno suele anteponer los intereses del Estado a su personalidad y sus sentimientos personales. Representa un valor abstracto, que es el Estado. En mi opinión, esto no fue cierto en el caso del presidente Kennedy. Intentó rectificar todo el daño que Estados Unidos pudo haber causado y crear una nueva imagen de su país. Y esta profunda identificación, tan profundamente sentida, entre un jefe de Estado y su pueblo no se había producido antes, creo, en la historia de su país, ni siquiera en el caso de Abraham Lincoln.

C: Como exiliado dominicano, demócrata y opositor al régimen de Trujillo, ¿qué ha pensado de la actitud de Estados Unidos, de la política de Estados Unidos?

B: Siempre ha habido una política (en la época de Franklin Delano Roosevelt, por ejemplo) típica de aquellos jefes de Estado que representan al Estado como un valor abstracto. El presidente Roosevelt, quien inauguró la política del Buen Vecino, no logró convertir su pensamiento en acción, porque, para el presidente Roosevelt, los intereses de Estados Unidos estaban por encima de todo. Harry S. Truman siguió en mayor o menor medida la política del presidente Roosevelt. Dwight D. Eisenhower, hacia el final de su administración, quiso adoptar una política de relaciones frías con Trujillo, pero en realidad Trujillo tuvo que enfrentarse a este nuevo tipo de Jefe de Estado, el presidente Kennedy. Y Kennedy quería -en el caso de la República Dominicana, Venezuela, Argentina y Cuba-, como dije, borrar la imagen de un gran país que aceptaba una situación, pero no intentaba rectificarla, la situación más allá de sus fronteras. Es decir, los presidentes Roosevelt, Truman y Eisenhower decían, en mayor o menor medida, que la situación dominicana estaba ahí y la toleraremos.

Por supuesto, esta idea de la actitud del presidente Kennedy fue una idea que me formé después de reunirme con él durante una hora y quince minutos, y esta impresión se creó no solo por lo que dijo, sino por su actitud. Era un hombre cuya actitud era de compasión, algo que difícilmente se podía esperar entre un ciudadano de los Estados Unidos y un ciudadano de República Dominicana o de África. Debo mencionar que, en nuestra conversación, durante los muchos puntos que abordamos, hubo un momento en que hablamos del peligro de la guerra, y, en ese momento, el presidente Kennedy reaccionó como si la guerra, la idea de que la guerra pudiera llegar a América, no a Estados Unidos, sino a Latinoamérica, le doliera personalmente. Le dolió tanto como a mí, un latinoamericano.

C: ¿Tuvo la sensación durante las elecciones de que EE. UU. favorecía a sus oponentes?

B: Sí, teníamos la impresión de que había intereses favorables a que Estados Unidos ayudara a nuestros oponentes. No había hechos concretos, pero no pudimos dejar de notar en los despachos de prensa, por ejemplo, que eran excesivamente favorables a fuerzas que sabíamos eran minoritarias en comparación con nuestro partido. Y también notamos la conducta de ciertos funcionarios diplomáticos en Estados Unidos. Pero debo decir que, inmediatamente después de las elecciones, noté una disposición verdaderamente sincera por parte de la Casa Blanca, no solo del presidente Kennedy, sino también de sus asistentes, para ayudar.

Y debo decir que -usted lo sabe muy bien, porque fue de los que participaron en ayudar al Gobierno dominicano que yo dirigí- hubo algo en la conducta del Embajador Martin, naturalmente en la de Dean Rusk, Teodoro Moscoso, los empleados de la Alianza para el Progreso, el Sr. Williams, por ejemplo. Pero yo sabía de qué se trataba y estaba consciente de que el impulso detrás de esa actitud tenía un foco central y se llamaba John Fitzgerald Kennedy.

C: Cuando usted llegó a Estados Unidos en enero de 1963 tuve la sensación de que no confiaba plenamente en Estados Unidos ni en nuestro Gobierno, el Gobierno de Kennedy. ¿Qué sucedió en su reunión con el Presidente y con Ralph Dungan y sus otros asistentes que le infundió confianza?

B: Como expliqué antes, me encontré en presencia de un Jefe de Estado que no era un presidente de los Estados Unidos dispuesto a defender los intereses de un gran país sin considerar en lo más mínimo los intereses y derechos de un país pequeño como el mío. Me encontré con un hombre tan preocupado por el destino del pueblo latinoamericano como podría estarlo por el destino de Arkansas, Georgia, o su estado natal, Massachusetts. Y no esperaba encontrar semejante actitud en Estados Unidos, como dije, ni en ningún gran país del mundo occidental, porque el Jefe de Estado siempre se mantenía al margen de cualquier evento que no involucrara la defensa de su país.

C: Pero antes de venir a este país, usted había leído los principios de la Alianza para el Progreso y el discurso inaugural del presidente Kennedy y otras declaraciones, y aún tenía algunos cuestionamientos sobre EE. UU. Debió haber algo en el propio Presidente, en lo que le dijo y en la forma en que su pueblo lo trató, que le ayudó. ¿Puede decirnos qué fue?

B: Bueno, yo creía antes que el presidente Kennedy, por sus discursos y su libro Perfiles de Valor, desde mi punto de vista -soy un demócrata apasionado, pero como dominicano antepongo los intereses del pueblo dominicano a todo lo demás en la vida-, pensé que el presidente Kennedy tendría la misma actitud como Jefe de Estado que yo como líder político. En cambio, encontré a un hombre consciente de que la gran potencia de los Estados Unidos no necesitaba ser defendida contra los países pequeños, que la actitud que yo había tenido en la República Dominicana como dominicano, la tenía el presidente Kennedy como jefe de gobierno de los Estados Unidos con respecto a los gobernantes soviéticos, o los chinos, que también son grandes potencias, pero no tenía esta misma actitud con respecto a la República Dominicana.

En el transcurso de una hora y quince minutos de conversación, el presidente Kennedy no dijo nada que no fuera en defensa del pueblo dominicano, ni de la República Dominicana, ni desde el punto de vista de la política nacional dominicana ni desde el punto de vista internacional dominicano frente a la política estadounidense. Dedicó todo el tiempo que habló conmigo a defender a la República Dominicana. Es decir, parecía que quien hablaba no era él, sino yo, y esto me impresionó mucho.

C: ¿Podría decirnos alguna de las cosas que Mr. Kennedy le dijo en la reunión que recuerde muy bien?

B: Sí. Hablamos, entre otras cosas, de las empresas estatales, las compañías que habían pertenecido a la familia Trujillo. El presidente Kennedy me ofreció todo tipo de asistencia técnica y de otro tipo para evitar que esas empresas fueran vendidas a particulares, y especialmente a empresas estadounidenses. Si por alguna razón fuera necesario venderlas debido a la falta de conocimientos técnicos o capital en mi país, sería preferible que no se vendieran a intereses estadounidenses. Pero él estaba a favor de no vender esas empresas. La asistencia general que el presidente Kennedy me ofreció para el desarrollo de la República Dominicana, y no para beneficio de Estados Unidos, fue generosa, y, además, esa ayuda se brindó a tal grado que funcionarios estadounidenses incluso fueron a ofrecer asistencia al gobierno dominicano. Vinieron a discutir planes para ver cómo podían ayudarnos.

En el caso de Cuba, por ejemplo, le planteé el problema cubano al presidente Kennedy, mi preocupación por el problema cubano. Solicité que, cuando Estados Unidos adoptara una línea de acción con respecto a Cuba, considerara consultar a algunos jefes de Estado latinoamericanos, algunos de los más afectados por el problema cubano, para aunar sus puntos de vista, y el presidente Kennedy respondió más o menos así: «El problema cubano puede conducir a una guerra. Espero que esa guerra no llegue a Latinoamérica»."

La saga Bosch/JFK continuará.