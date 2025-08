La historia, el pasado y la memoria

He aquí tres palabras, imbricadas casi de manera indisoluble, cuyos significados difieren conceptualmente. La Historia es concebida como la disciplina que permite indagar sobre los hechos acontecidos, los describe y los explica, al tiempo que proporciona modelos para comprender la dinámica interna de los hechos y su repercusión en la sociedad.

Raymond Aaron, en Lecciones sobre la historia (1996), se refirió a la dualidad semántica que exhibe el vocablo Historia en diversas lenguas. "Los ingleses utilizan el término history, pero emplean asimismo el de story; lo cual nos daría, si quisiéramos enunciar una definición de la historia, la aseveración siguiente: history is the story of the dead told by the living, o sea, la historia es el relato o la historia de los muertos narrada por los vivos. Los alemanes diferencian entre Geschichte e Historie; la palabra Geschichte designa tanto la realidad como el conocimiento que adquirimos de ella; el vocablo Historie, tan solo el conocimiento o la manera de reconstruir, relatar o de escribir lo que ha acontecido".

"En Francia -prosiguió Aaron-, podemos en rigor utilizar la palabra historiographie, que designa la manera en que escribimos la historia, para oponerla al término ambiguo de historia; pero en realidad en la mayoría de los libros consagrados a la teoría de la historia o a la metodología de la historia, la palabra historia se utiliza alternativamente, y a veces sin diferenciación clara, tanto para designar el fenómeno subjetivo del conocimiento histórico como el fenómeno que se supone objetivo u objetivado".

En español, en cambio, hay quienes advierten tres significados diferentes del vocablo Historia: cuanto ha sucedido y ya no existe; la narración o discurso escrito de lo que ya no es; y el conocimiento adquirido sobre esos hechos.

El pasado, por su parte, de entre las tres dimensiones clásicas del tiempo (el pasado, el presente y el futuro) es todo cuanto ha acaecido o sucedido. No existe y por tanto solo podemos acceder a él parcialmente, nunca a su totalidad, a través del discurso escrito de los historiadores. Así, la imagen que tenemos del pasado y a la cual accedemos gracias a diversas representaciones históricas, no es el pasado en sí mismo, sino más bien -como consignó Hayden White- una manera de aproximación al conocimiento de ciertos hechos históricos.

Para acometer con éxito su labor heurística y hermenéutica, los historiadores fundamentan sus investigaciones sobre diversas fuentes fiables. Sin embargo, al momento de reunir la evidencia empírica gracias a la cual podrán reconstruir determinados acontecimientos, no les será posible trabajar con toda la información existente, razón por la cual tendrán que seleccionar aquellas huellas o evidencias que más les interese, al tiempo de desestimar otras que les aportarán escasa o ninguna información relevante. Porque, en definitiva, una narración histórica jamás proporcionará acceso al hecho mismo (que es irrepetible), sino que siempre será una manera de ver, analizar e interpretar determinado acontecimiento del pasado.

Para concluir me refiero a la noción de memoria, que, al igual que la historia y la utopía, fue un invento de los griegos. Cualquier diccionario nos dice que memoria es la capacidad psíquica del individuo para recordar el pasado; y que está compuesta por el binomio recuerdo-olvido. La memoria puede ser individual o colectiva, pero para los fines del presente artículo, interesan las nociones de memoria colectiva y memoria histórica, que abordaremos más adelante.