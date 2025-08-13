Breve semblanza de una maestra ejemplar

(Discurso pronunciado por el autor en el salón de actos de la otrora Escuela Normal "Luis Núñez Molina", el día 13 de abril del 1988, en el acto - homenaje organizado por la Asociación Dominicana de Profesores, filial Santiago de los Caballeros)

El magisterio de la provincia de Santiago y lugares vecinos se cubre de glorias en este día memorable, al rendir homenaje póstumo a una maestra que con su noble ejemplo, abnegada consagración e intensa vocación pedagógica, supo prestigiar la labor docente durante más de medio siglo y poner en alto el nombre de la escuela dominicana. Nos referimos a la profesora Ramona Herminia Pérez Vda. Pimentel (doña Mamina)

Nació esta distinguida educadora en el municipio de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, el día 15 de agosto de 1910. Fueron sus padres don José Pérez Marte y doña Olimpia Gutiérrez. Cursó sus estudios primarios e intermedios en la Escuela Graduada República de Uruguay y en el Colegio Méjico, mientras sus estudios secundarios los realizó en la Escuela Normal de Santiago. Entre sus primeros profesores merecen citarse a Angélica Pepín de Félix, Juanita Infante, Ricardo Ramírez, Rafaela Santaella, Rafael Reinoso, Ercilia Pepín y Joaquín Balaguer.

Se inicia como maestra en la Escuela República de Uruguay cuando apenas tenía dieciocho años de edad, esto es, el día 10 de febrero de 1928. El éxito alcanzado por la joven maestra en este centro escolar le mereció el ascenso a directora de este el 26 de octubre de 1946.

En el año 1930 contrae matrimonio con el joven Manuel Antonio Pimentel Vargas, con quien llegó a procrear un solo hijo: Orlando Antonio Pimentel Pérez, muerto a destiempo en plena juventud.

Su actividad en la Escuela República de Uruguay se extiende hasta el año 1950. Ese mismo año, específicamente el día 1 de octubre, es nombrada maestra en la Escuela Normal Rural "Pedro Molina", de Licey al Medio, Santiago, conocida hoy día como Escuela Normal "Luis Napoleón Núñez Molina". Junto a ella fueron también nombrados los profesores Héctor M. Tejada, Luis Núñez Molina y el destacado músico Andrés Apolinar Bueno.

Al admitir el nuevo cargo, logró muy pronto captar el cariño y respeto de los estudiantes y poner de manifiesto, una vez más, su gran competencia académica y pedagógica.

En la Escuela "Núñez Molina" ocupó casi todos los cargos: maestra, encargada de prácticas escolares, subdirectora y directora administrativa. Como maestra, puede afirmarse sin temor a exagerar, que llegó a impartir la mayor parte de las asignaturas que integran el plan de estudios de las escuelas normales.

En 1954 fue enviada por la Secretaria de Estado de Educación a participar en los cursos «Mejoramiento del Hogar» y «Extensión Agrícola», impartidos en la Universidad de Río Piedras, Puerto Rico, y en 1963 viajó nuevamente a la vecina isla a recibir un curso de formación docente organizado por el Instituto de Pedagogía de la antes citada universidad.

En enero de 1975 es designada directora administrativa de la Escuela Normal "Luis Napoleón Núñez Molina", y tres años después, subdirectora de este mismo centro docente. Su fructífera y extensa labor pedagógica la hicieron acreedora de importantes y merecidos reconocimientos:

En 1975 es condecorada por su antiguo maestro y entonces presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer, con la orden de Duarte, Sánchez y Mella, bajo el grado de Caballero.

El 15 de marzo de 1983 la Secretaría de Educación le tributa un acto de homenaje en el Auditorio de Bellas Artes con motivo de haber cumplido cincuenta y cinco ( 55 ) años en el servicio educativo.

En noviembre de 1984 es reconocida por la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA). Al año siguiente, el honorable Ayuntamiento de Licey al Medio la declara «Hija Adoptiva» de este municipio. En este mismo año, la Alianza Cibaeña le otorga el Premio Eugenio Deschamps. También el Círculo Paracelso de Santiago le concede el Premio Anual Paracelso, y finalmente el programa el Gordo de la Semana premia su loable trabajo magisterial otorgándole El Gordo del Año.

Víctima de un derrame cerebral murió en la misma tierra que la vio nacer el día 22 de octubre de 1987. «Con su muerte - escribí para la ocasión en las páginas del Listín Diario y La Información - "La escuela dominicana perdió a una de sus más fieles y leales exponentes de los últimos tiempos". Esta vez debo agregar: con la muerte de doña Mamina el magisterio nacional perdió a una ejemplar maestra, mientras que la Escuela Normal "Luis Napoleón Núñez Molina" perdió a una madre, a una orientadora y, lo que es más importante, a su símbolo viviente; porque en eso se convirtió aquí esta insigne educadora : en todo un símbolo.

Hablar de la escuela "Luis Napoleón Núñez Molina" es tener que referirse obligatoriamente a la profesora Herminia Pérez, de la misma manera que al referirnos a esta, es tener que evocar necesariamente la imagen de aquella. Institución y maestra llegaron a formar, pues, un todo inseparable.

Doña Mamina fue mentora y madre espiritual de múltiples generaciones de maestros, la última de las cuales se investía justamente el día en que sufrió la crisis que la llevaría más tarde a la tumba. Fue ella una verdadera Maestra de maestros, o como dijera alguien: "una maestra con mayúscula". El hecho mismo de permanecer durante cincuenta y nueve años en plena actividad docente así lo confirma.

Esta mujer de finos modales y delicada expresión dedicó toda su vida al servicio de la educación dominicana, constituyendo el ejercicio docente la razón de su existencia. Su labor pedagógica jamás estuvo enmarcada en un espacio o tiempo determinado. Ella enseñó en todo momento: en el patio, en la calle, en el hogar y en el salón de clases; y como bien lo había postulado la poetisa y educadora chilena Gabriela Mistral, doña Mamina enseñó «con la actitud, el gesto y la palabra»

Su máxima aspiración fue ejercer siempre el magisterio, a cuyo seno ingresó cuando apenas era una jovencita y del cual solo la muerte pudo separarla. Jamás dio señales del más mínimo síntoma de agotamiento, y en más de una oportunidad rechazó la jubilación que con sobrados derechos le correspondía. Ella, por estas razones, y valiéndose de las palabras de su maestra Ercilia Pepín, pudo haber manifestado con toda propiedad : «Hice de la escuela un taller, y en ella mi cabeza se cubrió muy pronto de nieve, y la luz de mis ojos languidece rápidamente, sin que mi alma haya dado hasta hoy ni remotas señales de cansancio»

Doña Mamina se entregó tan de lleno a la escuela que puede decirse que murió con la tiza y el borrador en las manos. Es por ello que el magisterio nacional y particularmente sus alumnos en la Escuela Normal Luis Núñez Molina tenemos que recordar a esta digna educadora con mucho cariño, orgullo y respeto.

El maestro dominicano ha sido históricamente el gran olvidado, el gran marginado. En virtud de esta realidad, debemos pues hacer todo lo posible por perpetuar la memoria de doña Herminia y evitar que su nombre sea sepultado por la indiferencia pública en el nicho del olvido. Que ante sus restos, como sucedió con Ercilia Pepín, ningún poeta tenga que decir: «Hela ahí, vencida por la muerte, olvidada por sus discípulos, traicionada por sus amigos»

De ahí el gran significado que entraña el homenaje de admiración y respeto que en el día de hoy le rinde la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). Pero no basta eso solamente. Para honrar en su justa dimensión la memoria de esta insigne educadora , se hace necesario que sus alumnos y todos los maestros dominicanos imitemos su ejemplo y tratemos de poner en práctica sus sabias enseñanzas.

Se hace necesario, finalmente, que las autoridades educativas y la dirigencia del gremio magisterial coordinen actividades con miras a conseguir que una de las escuelas pertenecientes a la provincia de Santiago, y de manera especial al municipio de Licey al Medio, lleve el nombre de doña Mamina, como manera imperecedera de honrar su memoria, y para que sirva de testimonio, de tal forma que las futuras generaciones se enteren que existió una vez una consagrada maestra llamada Ramona Herminia Pérez Vda. Pimentel que se entregó en cuerpo y alma por el bien, progreso y calidad de la educación dominicana.

En una ocasión le escuché decir a alguien cuyo nombre, en este momento, no aflora a mi memoria, que «El maestro es como la luz de una vela que de tanto alumbrar se apaga». Hemos querido articular esta idea con la muerte de la maestra objeto del presente acto para concluir mis palabras afirmando con sentencioso acento: La vela se apagó, pero la luz sigue encendida. Mamina será Maestra toda la vida.

Muchas Gracias.

NOTAS AL MARGEN : Para mí fue de gran honra y regocijo el que la ADP, seccional Santiago, me seleccionara o solicitara mis servicios para hablar de la vida y obra de un ser del que tanto aprendí, a quien tanto admiré, tanto respeto me mereció y tantos afectos le tuve. Y mayor fue mi alegría cuando años después de mis palabras me enteré de que a uno de los principales centros educativos de la ciudad de Santiago de los Caballeros lo habían designado con el nombre de HERMINIA PÉREZ.