El soltero codiciado

La nueva embajadora de Estados Unidos en República Dominicana ha despertado un inusual interés, más desde que el Senado aprobó su designación el pasado miércoles. Basta con leer los comentarios en las redes sociales de la embajada estadounidense: abundan las preguntas, incluso algunas tan triviales como si tiene cuenta de Instagram.

¿Por qué tanta curiosidad? Porque tenemos cinco años sin un embajador norteamericana, es la respuesta obvia. Quizá, por otro lado, porque es apenas la tercera mujer en ocupar ese cargo en la historia de las relaciones diplomáticas entre ambos países. O porque es joven, atractiva y carismática —atributos añaden peso a su trayectoria—.

También media que, solo por segunda vez, el país recibe a un representante diplomático estadounidense soltero, siendo Campos la primera mujer. Todo eso, sumado al peculiar interés del dominicano por conocer detalles ajenos. No que el cotilleo sea exclusividad nuestra. El embajador norteamericano es objeto de curiosidad y observación cuidadosa aquí y en todos lados.

¿Quién es Leah Francis Campos? Una rápida búsqueda en Google revela su biografía y experiencia. Mantiene una vida discreta y una mínima presencia en redes sociales, rasgo común entre los diplomáticos, pero sobre todo en su ocupación previa como analista de inteligencia.

¿Su estado civil? Claro que importa y no es un detalle menor en la vida de un diplomático. Mucho mas en la cultura latina que compartimos con la próxima embajadora.

Hay quienes tienden a convertir cualquier observación sobre una mujer en un motivo de ofensa o reivindicación. En ese teatro constante, el papel de víctima se ha vuelto rentable. Vivimos en tiempos hipersensibles, donde cuesta distinguir entre la defensa legítima de derechos y la simple búsqueda de atención.

El sexismo, entendido como una discriminación basada en el sexo, adopta múltiples formas. También opera cuando alguien obtiene un cargo por cumplir una cuota y no por mérito. Pero destacar la belleza de una mujer no lo es. ¿Debería o sentirse menos o más capaz por ello? Es un rasgo a destacar aunque se admita que no es determinante en el campo profesional. Su vinculación con nuestra cultura es indiscutible.

Leah Francis Campos encarna valores tradicionales, como la religiosidad. Habrás quienes digan que no importa, y yerran por el simple hecho de que esos valores influirán en sus acciones y correspondencia con los intereses de la presente administración norteamericana.