"In the city": encender las luces navideñas desde ya

Es cierto que, llegada la hora, es tiempo de encender las luces de los bombillos navideños. La persona se levanta del asiento donde estaba viendo El Encargado, recomendada por nada más y nada menos que por la bella y capaz Isabel Díaz Ayuso. Creada por Gastón Duprat y Mariano Cohn para Disney, la trama sigue la vida de un encargado de un edificio que se entromete en la vida de los inquilinos. Capítulo tras capítulo, terminas contento con la historia.

Las películas que he visto últimamente son del todo poco manipuladoras: se trata de historias escritas por sus propias protagonistas, de modo que resulta fácil manejar la trama. Los bombillos no son del todo caros, pero deben colocarse en el balcón con inteligencia. La historia que se ve en la pantalla tiene algo que ver con un viaje a Italia, digamos así. De fondo suena una canción de Rod Stewart, quien vino al país. No fui a su concierto ni pude ir al camerino a saludarlo; lo mismo habrá ocurrido en Argentina con Sting y Charly García, que grabaron un video de una canción interesante llamada In the City. No estamos tan lejos de esa canción, sobre todo si la entendemos como algo escatológica. Es una canción para el futuro, tomando en cuenta toda la ciudad que queda fuera del taxi.

Sting andaba con la guitarra en la espalda, como un viajero que busca llevarla a cualquier ciudad donde la policía no se meta con eso. Ha cantado parte de la canción, pero es justo decir que la empezó Charly, que acaba de cumplir años. Cuando Sting vino a Santo Domingo no tuve oportunidad de saludarlo. Me enviaron un video suyo en pleno escenario.

Los bombillos de las casas son colocados con suma astucia en Santo Domingo. Se trata de darle la bienvenida a una época navideña que nadie sabe quién será el primero en declarar oficialmente iniciada. En un video viral que me mandaron está la indicación: "Faltan tantos días para el doble sueldo y tantos para la Navidad". Uno de esos videos que te parten de risa. Le envié este video a una vieja amiga y solo me respondió con una gran risita.

El video donde aparece Rod Stewart en una plaza de Santo Domingo, al parecer, fue visto por mucha gente, aunque no tengo los datos. A Stewart yo lo sigo desde una vieja canción: Do You Think I´m Sexy?, bastante poco psicodélica, más bien realista. El artista de Lost in You y Broken Arrow tiene todo lo necesario para dictar sus canciones a un magnetófono, y está claro que su concierto fue bueno, según me dicen. Yo estaba lejos de la ciudad cuando se presentó, debo confesarlo. Aparte de eso, debo decir que Rod tiene unas canciones de los noventa que formaron en uno la sensibilidad necesaria para apreciar sus obras, como ocurre con algunos artistas finiseculares. Esperamos que estos artistas pasen una buena Navidad como todos. Desde este momento, los balances del año son realizados por gente que piensa hacia el futuro.

Los bombillos son tomados en cuenta por quien esto escribe: amigos que se mudan, otros que llegan con regalos bien temprano. Ya se siente la Navidad en Santo Domingo, lo que es lo mismo que decir que la gente está preparada para entrar en la mejor época del año. Dé su regalo personal y haga un ritual para darle la bienvenida a esta temporada en la que usted y su familia estarán al acecho de cualquier momento que los haga felices. De eso se trata, como decía un amigo bien lejano.