El informe del Fondo

Si bien el más reciente informe del Fondo Monetario Internacional reconoce la solidez de los fundamentos de la economía dominicana y valora positivamente su resiliencia, también repiten advertencias sobre aspectos que hace tiempo vienen reclamando más atención de la que al parecer le prestan las autoridades.

Uno de ellos es el sector eléctrico y la carga que representa su déficit para las finanzas públicas. Ante lo cual los técnicos del Fondo insisten en la necesidad de reformas estructurales y aplicar el pacto rubricado hace algunos años e ignorado desde entonces.

Sin embargo se trata de un sector que parece caminar hacia atrás, como el cangrejo. Pues las pérdidas van en aumento, las inversiones para mejorar la distribución y la comercialización no acaban de producirse y no se aplica el ajuste tarifario. Por lo que en este veinte veinticinco las transferencias al sector eléctrico podrían superar la obscena cifra de mil ochocientos millones de dólares, casi uno punto cinco del Producto Interno Bruto.

Por igual reiteran que una reestructuración fiscal se presenta como esencial para mejorar las perspectivas de crecimiento, incrementar la inversión pública, garantizar la estabilidad de la deuda, así como para adquirir capacidades que permitan mitigar los efectos de posibles desastres naturales. Y el abordaje no es sólo por el lado de los ingresos, pues también sugieren mejorar la calidad del gasto, en particular revisar los subsidios generalizados, los incentivos y las exenciones.

Pero sucede que el gobierno no da muestras de pretender reintroducir un proyecto de reforma tributaria tras el fracaso de hace doce meses. La designación de Magín Diaz en el Ministerio de Hacienda esperanzó a muchos sobre la posibilidad de reanudar las discusiones en busca de alcanzar algún tipo de acuerdo entre los sectores productivos que permita revisar los incentivos fiscales y mejorar las recaudaciones. Sin embargo hasta la fecha sólo existen rumores sobre supuestas propuestas o ideas que se estarían estudiando, pero nada concreto y mucho menos oficial.

Aunque el FMI deja claro que si el presidente Abinader cumple con el propósito que anunció hace un año después de retirar aquel proyecto, y en lo que queda de mandato no produce una reforma que libere tensión en las arcas públicas, la economía dominicana quedaría muy expuesta a sufrir las consecuencias de escenarios inciertos o volátiles tanto en el plano nacional como internacional.

El Fondo no avizora crisis, reconoce la estabilidad macroeconómica, la credibilidad del Banco Central y la solidez del sistema financiero, proyecta una inflación controlada y un repunte del crecimiento el próximo año. Por lo que en sentido general las previsiones sobre la economía dominicana continúan siendo positivas.

Pero sus observaciones recalcan la necesidad de producir en lo inmediato reformas estructurales de transcendencia, ahora que no estamos enfrentado una crisis. Pues las vulnerabilidades están ahí, son conocidas y evidentes, y vienen advirtiéndose el mismo tiempo que los agentes económicos y los ejecutores de políticas públicas tienen desatendiéndolas.