Chile: el Factor Kast

Al analizar con ojo sociológico las mediciones de las encuestas y el contraste de resultados, se puede entender mejor el desenlace de la contienda presidencial que se verificó en Chile el pasado domingo 14 para elegir al nuevo mandatario que asumirá el 11 de marzo próximo. Con padrón de 15 millones 779 mil electores y voto obligatorio, bajo sistema de mayoría absoluta a doble vuelta, se registró una tasa de participación del 85 %. Siendo la novena convocatoria a presidenciales decididas en 16 jornadas efectuadas tras 17 años de dictadura de Pinochet, predominando el ballotage.

Un simple repaso a las encuestas realizadas durante la campaña de la primera vuelta indicaba que la abanderada de la izquierda, la exministra del Trabajo militante del Partido Comunista Jeannette Jara (51), se impondría en dicha ronda por poco margen (2-3 %) sobre el líder del Partido Republicano José Antonio Kast (59). Quien fuera 4 años concejal y 16 diputado por la Unión Demócrata Independiente (UDI), aspirante presidencial independiente en 2017 y por Republicanos en 2021, cuando disputara con Gabriel Boric (39) en el ballotage que llevó a éste a La Moneda con respaldo del Frente Amplio, PCCh, y la vieja Concertación en declive.

En 2025 la de Kast sería una de 3 candidaturas que encarnaban la amplia franja de la derecha, representada por la reputada dirigente Evelyn Matthei (72), economista, antigua parlamentaria, exministra y alcaldesa de la comuna Vitacura, quien arrancó puntera en las preferencias de esta franja. Apoyada por la coalición Chile Grande y Unido integrada por la UDI y Renovación Nacional (RN), los dos principales partidos conservadores y otros menores. Completada la tríada por el polémico diputado de ultraderecha Johannes Kaiser (49), del Partido Nacional Libertario (PNL).

Los 3, descendientes de inmigrantes germanos. Evelyn, hija del general FACH Fernando Matthei, miembro de la Junta Militar presidida por Pinochet, es nieta de colono establecido en el Sur en 1869. Kaiser Barents-von Hohenhagen lo es de Friedrich Kaiser, quien arribó en 1936 a Villarrica, donde llegó a alcalde. Al igual que Kast, Johannes, el mayor de 6 hermanos, estudió en el Colegio Alemán, matriculándose durante 14 años en la U. de Innsbruck, Austria, en Historia, Derecho y Ciencias Políticas.

Kast es el menor de 10 vástagos procreados por Michael Kast Schindele y Olga Rist Hagspiel, llegados a Chile en 1950. Tenaces y laboriosos, intentaron suerte en agricultura, avicultura y finalmente en embutidos cárnicos, levantando con éxito la línea de cecinas Bavaria junto a una cadena de tiendas de venta, cafeterías y restaurantes. En 1990 fui presentado a esta amable pareja por el politólogo y diplomático Jorge Heine (colega en The Wilson Center y Caribbean Studies Association), invitado a cenar al restaurante Bavaria de Providencia, dada mi afición por esta cocina en mi época universitaria, cuando frecuentaba la Fuente de Soda Alemana de Alameda y el Bierstube de Merced.

El hermano mayor Kast Rist, Michael, ofició como ministro y presidente del Banco Central bajo Pinochet, otros son empresarios, escritoras y un sacerdote. Tío de tres políticos Kast, el ahora presidente electo -adscrito al movimiento católico Schoenstatt- casó en 1991 con la también abogada de la U. Católica María Pía Adriasola, madre de 9 hijos, entre ellos un bisoño diputado.

Retomando la pista electoral, se puede afirmar que, así como las encuestas otorgaban ventaja marginal a Jeannette Jara en la primera vuelta todos contra todos del domingo 16 de noviembre, para el ballotage programado 24 días después que enfrentaría sólo a los 2 punteros, Jara rondaba apenas el 35 % de las preferencias y Kast se ubicaba en 51 %, con un techo virtual redondeado de 40 % y 60 % respectivo. Mientras en la víspera las apuestas de calle oscilaban entre 15 y 20 % de margen a favor del republicano. En tanto el 14 % de los encuestados figuraba en la casilla No Sabe/No Responde.

La clave radicaba en que el grueso del electorado que votó por los otros candidatos de la derecha en 1ra vuelta -Kaiser y Matthei- se reagruparía tras el front runner en la 2da ronda, como lo señalaban las encuestas. Así, 91 % de los que votaron a Kaiser y 60 % de los que lo hicieron por Matthei. Además, el 40 % de los votantes del economista populista Franco Parisi, del Partido de la Gente, se inclinaría por Kast, mientras otro 40 % señalaba por ninguno, consistente con el perfil de un elector disgustado con la gestión Boric y el desempeño de las élites. Estas 3 candidaturas acumularon casi 6 millones de votos en la 1ra jornada (5,983,891: Parisi, 2,557,737; Kaiser, 1,808,434; Matthei,1,617,720). Una tajada suculenta y apetitosa del mercado electoral.

Pero resulta evidente que Kast rompió los parámetros esperados, superando con creces las expectativas, al registrar 7,254,850 votos, un incremento de 133 % respecto a los 3,104,458 sufragios en la 1ra vuelta, terminando con el 58.16 % del saldo. Logro atribuible al éxito estratégico de su campaña que enfatizó temas transversales de seguridad ciudadana y criminalidad, control fronterizo y mano dura con la inmigración ilegal, ingobernabilidad sistémica en la Araucanía con sabotajes a las empresas madereras y recuperación del crecimiento económico que hizo de Chile un modelo innovador en la región, en especial en los 90 de la Concertación con 6.2 % promedio anual. Tópicos desarrollados en la recta final en 2 debates televisados con Jara.

La abanderada de la izquierda -graduada en Administración Pública y Derecho- tuvo un aumento de 50 % sobre su votación original, cerrando con 5,218,444 boletas en las urnas, el 41.84 % del total. Resultado nada desdeñable para una novicia en las lides electorales que cargaba el peso muerto de un gobierno cuyo presidente mantuvo bajos índices de aprobación en su mandato, con "alza significativa" en la encuesta CEP, al pasar de 23 % en septiembre a 28 % en octubre del 2025. Jara hizo un extraordinario esfuerzo al triunfar con 60 % en las primarias de la izquierda y lidiar con aplomo frente a las candidaturas presidenciales de la derecha que sobrepasaba el 51 % de preferencias en 1ra ronda. Y sobresalir ante opciones como la de Parisi, que obtuvo un sorprendente 20 %.

Pero la limitaba un handicap surgido de factores complejos, casi insuperables. La baja popularidad del gobierno Boric la arrastraba como exministra de Trabajo, pese a sus logros personales en materia de jornada de 40 horas y régimen de pensiones. La amalgama política de su coalición la hizo vulnerable a disidencias notorias en su entorno o escaso ánimo de la DC y el PPD, quizá la más simbólica el gesto del expresidente Frei hacia Kast. La sombra de un PC con reciclaje a medias -activado por la nueva generación de Vallejo, Cariola, Hassler- con Lautaro Carmona y la vieja guardia pisando los talones, no ayudó su viabilidad, pese a señas de independencia de Jara.

Visto como "producto mercadeable", Kast aparecía como un senior. Una figura más conocida en su perfil ideológico y valórico, con longa carrera política expuesta al escrutinio público. Miembro de familia católica conservadora, él mismo parte de 10 hermanos de misma pareja integrada por padres emprendedores exitosos. Abogado y practicante católico como su pareja, con la cual formó núcleo exhibible estable. De sesgo conservador indubitable, generó empatía en una gran franja de votantes reluctantes a políticos con perfiles distintos.

En el plano internacional, en una atmósfera cada vez más conservadora, Kast ha cultivado proximidad con su vecino libertario Javier Milei, a quien visitara el martes pasado posando junto a la motosierra y exclamando "la libertad avanza en Latinoamérica". Afinidad con Bukele, Mulino, Noboa, Paz, Peña, Abascal de Vox y la Meloni en Italia, en una era globalmente dominada por Trump.

La noche del domingo, Kast produjo un discurso conciliador clamando por la unidad nacional para relanzar Chile y anunciar que "vendrán tiempos muy difíciles" -remedo de aquel "sangre, sudor y lágrimas" que Churchill pronunciara en 1940 para marcar el tono de la resistencia británica ante el avance nazi.

Kast gobernará con un senado fracturado en 2 bloques de 25 c/u, ya que la renovación de su matrícula a través de las 16 regiones que lo eligen sólo abarcó esta vez 23 curules de 50. Un punto en el balance electoral que se torna equilibrado y obligaría a JAK a negociar con la oposición sus propuestas de mayor calado institucional. En la cámara de diputados de 155 miembros, los 14 escaños ganados por el Partido de la Gente de Parisi resultarán clave para la toma de decisiones, ya que su inclinación podría ser decisiva, ante los 77 obtenidos por los bloques de derecha más un independiente afín, y los 64 de los grupos que se alinearon con Jara.

El comentarista de Bio Bio Radio Tomás Mosciatti, entiende que lo acontecido el domingo se explica analizando los clivajes chilenos (grandes divisiones sociales y políticas del electorado). Durante 30 años operó el clivaje surgido en el plebiscito del Si y el No de 1989, que franqueó el retorno en 1990 a la democracia cautelada, con el presidente Aylwin bajo la sombra del dictador en la jefatura del Ejército y un senado cargado de vitalicios. Una división de los electorados polarizados por la Concertación y sus variantes que gobernó 5 períodos y 24 años y la Derecha de la UDI y RN que lo hizo en 2 periodos y 8 años.

Hasta el estallido social de octubre 2019/marzo 2020 que sacudió el orden público y el sistema de partidos, vandalizando el metro, tiendas y templos, con marchas populares inéditas, pérdidas multimillonarias, acorralando a la élite política. Aupando un nuevo clivaje que catapultó a Boric y sus muchachos al Ejecutivo, con auxilio forzado de la vieja Concertación. En 2022 un proyecto de Constitución refundacional generó el rechazo del 62 %, movilizando 7 millones 891 mil electores. Para Mosciatti esta referencia sirvió de base al clivaje del cual salió ahora triunfante Kast, agregando también parte del voto anti-élite que encarnó Parisi.

Como profetizaba Mercedes en su cántico, entonando a Numhauser: "Cambia, todo cambia". Esta vez en esa loca geografía donde la centroizquierda ha gobernado el 78 % del ciclo democrático.