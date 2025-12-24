Relación léxico – realidad: "Lerén", "Manicongo" y "Pan de frutas"

El menú navideño que canta el merengue pero no llega a la mesa. ( ARCHIVO )

En el que bien está considerado como uno de los principales merengues clásicos navideños de la República Dominicana, «Salsa pa´ tu lechón», compuesto por el periodista Mundito Espinal e interpretado por Johnny Ventura, se dice lo siguiente:

«Yo quiero lerenes,

quiero pan de azúcar,

también aguardiente, compadre,

que eso si me gusta...

Quiero manicongo,

y pavito asao,

también deme un trago, mi hermano,

pa seguí jalao...»

Según el Diccionario de americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española (SALE) ,«´lerén´ o ´llerén´ se refiere a una planta herbácea (Calathea allouia) con tubérculos comestibles, muy usada en países como Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y Ecuador...». El diccionario de la RAE no registra el término, acerca del cual, en el Diccionario de español dominicano establece que se trata de «Planta herbácea de más 1 m. de altura, con rizomas rastreros o tuberosos, hojas oblongadas enhiestas y flores con corola blanca o amarillo pálido en espigas...» (2024:436)

De la voz ´manicongo´, el diccionario de la RAE nada dice. Tampoco el del español dominicano. Sin embargo, en un portal de internet creado por la IA se la define como «una leguminosa africana (también llamada maní bambara o cacahuete de tierra) que produce vainas comestibles bajo tierra, similar al maní, con sabor rico y usado en la gastronomía dominicana para platos navideños, aunque es un cultivo difícil de encontrar ahora.»

Pero independientemente de los conceptos pretranscritos, lo cierto es que el "lerén" y el "manicongo" son muy pocos los dominicanos que los conocen y consumen, mucho menos en Navidad, como se describe en las letras del merengue que nos ocupa. De ahí que en una mesa dominicana, correspondiente a mi región de origen, la cibaeña, el día de Nochebuena es ya tradicional un variado menú compuesto por carnes asadas (pavo o cerdo), acompañadas de moro de habichuelas o guandules, arroz, ensalada rusa, y pasteles en hoja, entre otros alimentos; pero jamás lerenes, manicongos y panes de frutas.

Ahora bien, Mundito Espinal (1934 – 2015), autor del famoso «Salsa pa´ tu lechón», era nativo de la región este del país, específicamente de La Romana, y los mayores años de su vida residió en la ciudad de Santo Domingo (sureste del país). Tal vez eso pueda originar el hecho de que el "lerén" y el "monicongo" que menciona en su muy tradicional y contagioso merengue formen partes de la tradición culinaria y navideña del este y del sur; pero no de las demás regiones; pues como sucede en una de estas zonas, el Cibao, por ejemplo, hasta los chefs, los agrónomos y las personas mayores de setenta años desconocen la existencia de esas plantas, como se revela en una breve encuesta que para los fines del presente artículo apliqué a cinco chefs, cinco agrónomos y diez septuagenarios, y en la que el cien por ciento de los encuestados respondieron ignorar tal existencia y consumo en la mesa dominicana.