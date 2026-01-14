¿Flotar o nadar?

El peso dominicano se ha deslizado, en promedio, un 3.5 % anualmente frente al dólar estadounidense desde 2010. Esto disimula importantes altibajos como picos devaluatorios de 8.7 % y 14.6 % en septiembre 2013 y julio 2020 a revaluaciones de hasta -5.8 % en agosto 2022.

Hasta la post-pandemia las devaluaciones máximas y mínimas por año se movían en tándem. A partir de 2021 esta asociación se cae, particularmente ante episodios revaluatorios. Específicamente, la devaluación máxima promedio para los cinco años antes de la pandemia fue de 4.0 % y el mínimo 2.6 %. Este rango se amplía a un máximo promedio de 5.9 % versus un mínimo de -1.4 % para el periodo 2021-2025.

La herramienta estadística para evaluar la volatilidad es la desviación estándar que mide la diferencia entre una serie de observaciones con su media. Por los datos descritos arriba se entiende que la desviación estándar de la tasa de cambio con relación al dólar muestra un alza, esta se agudizó en 2025 debido a cuatro revaluaciones transitorias.

El reciente comunicado del Banco Central con respecto al comportamiento cambiario desde la pandemia adscribe la mayor volatilidad del tipo de cambio a una menor intervención en el mercado cambiario debido al impacto del esquema de metas de inflación (MI) que comenzó en 2012. Esto contrasta con el hecho de que la volatilidad cambiaria fue ligeramente menor durante los cinco años antes del establecimiento formal de metas inflacionarias que en los cinco años siguientes.

También resalta la noticia de que el FMI reclasificó el régimen cambiario dominicano de la categoría de ´flotación manejada´ a la categoría mejor vista de ´flotación´. Esto probablemente responde al aumento de la volatilidad de la tasa de cambio, entendiéndose que una tasa muy estable no puede reflejar los vaivenes de un mercado libre.

Pero hay una interpretación alterna. Las tendencias devaluatorias locales no suelen reflejar la incertidumbre internacional. Una comparación del indicador VIX -que mide las expectativas de volatilidad inferidas de los índices de opciones bursátiles- con la devaluación interanual diaria muestra alzas coincidentes en marzo-abril 2025 debido al nerviosismo por los aranceles de EE. UU., pero no explica el rebote sostenido, y las tres revaluaciones, desde junio cuando ya el índice VIX se había estabilizado.

Otro indicador, el World Uncertainty Index (WUI) que cuantifica el uso del término incertidumbre en la revista The Economist presenta una asociación incluso inversa con la trayectoria devaluatoria desde 2009.

En cuanto a la competitividad, es conocido que las exportaciones reaccionan poco a las devaluaciones, revelándose un efecto asimétrico con las importaciones, que si son sensibles al precio.

Tampoco los flujos de inversión extranjera evidencian consistentemente la relación esperada con la tasa de cambio. Ejemplo de esto fue 2025, que presenta un crecimiento de unos USD 1,000 millones (25 %) en las inversiones frente a devaluaciones mensuales que rozaron el 7 %, aunque el año terminó más bajo.

En ese sentido, las presiones cambiarias lucen responder más a factores de origen interno. Numerosos indicadores perfilan un mercado donde grandes oferentes y demandantes de divisas pueden rápidamente alterar el curso de la moneda. Ante esto, el BCRD toma medidas como inyecciones de divisas y el manejo de la tasa de política monetaria (TPM). Las variaciones cambiarias si muestran la asociación esperada con la TPM, que hace más o menos atractivos los rendimientos sobre sus emisiones de deuda que fungen como alternativas al acaparamiento de dólares como inversión.

Los cuatro picos y sorprendentes retrocesos del peso en 2025 no lucen representar un comportamiento de mercado, pero el resultado favorece para comenzar el 2026. Queda por evaluar si en las aguas de mercados que no son mercados es preferible un régimen cambiario de flotación manejada a uno de flotación.