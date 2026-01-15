Ramfis en el espejo de Martin

Ni solo playboy, ni solo soldado. John Bartlow Martin retrató a un Ramfis calculador que utilizó el fantasma del comunismo como moneda de cambio ante el mundo. ( FUENTE EXTERNA )

En su reporte de 115 páginas al presidente Kennedy, tras su visita de 3 semanas a Ciudad Trujillo donde arribó el 10 de septiembre de 1961, John Bartlow Martin describe el perfil del régimen, dedicándole 41 páginas. Distribuidas entre Ramfis 15, las fuerzas armadas 10, el presidente Balaguer 8 y el Partido Dominicano (PD) 5, y el resto a la policía secreta, los grupos paramilitares, la prensa y los oficiales desafectos. Indicando que pesan 4 elementos básicos: Ramfis, las fuerzas armadas que él comanda, el presidente Balaguer y el PD, el partido único en 31 años.

Más la policía secreta, ahora llamada ACI, antes SIM, con gangas terroristas pagadas en las ciudades, los grupos armados oficiosos como los Cocuyos de la Cordillera de Petán Trujillo, los Jinetes del Este de W. Bernardino, la Milicia de José Pimentel, con protagonismo en el interior y zonas rurales, y los Paleros de Balá en la capital.

El retrato que ofrece Martin de Ramfis es revelador.

"Ramfis. Su imagen pública, alimentada por el régimen, es la de un playboy que no está interesado en seguir los pasos de su padre y sólo desea retornar a sus andanzas con amigas en París. Su asistente cercano, Marco Gómez, me dijo que es tímido, no le atraen los partidos y los políticos, no aspira ni dinero ni poder, sólo quiere resolver el problema actual e irse. Dice que ha tenido un matrimonio infeliz con una pareja neurótica y depresiva con quien ha procreado 6 hijos y están divorciados. En el pasado un psiquiatra la diagnosticó. Ahora ella y los niños se hallan en Europa.

Durante la actual crisis, Ramfis ha traído mujeres desde Europa para alojarlas en su villa de Boca Chica, cerca de Ciudad Trujillo. Según Gómez, tuvo una peculiar infancia, ya que siendo niño su padre lo nombró coronel llamando así la atención. En su primera adolescencia practicaba con pistola disparándole a la cabeza de los pollos. Resiente la publicidad que tuvo cuando asistió a la escuela de comandos en EE. UU. y salía con artistas de Hollywood. Una fuente de oposición dice que no es un playboy, sino un sádico que ha "asesinado con sus propias manos", transformado a raíz de la invasión desde Cuba del 14 de junio de 1959." Sería tratado por psiquiatras en EE. UU. y Bélgica.

"Sus íntimos son pocos, quizás una docena, todos jóvenes. Marco Gómez, asesor de negocios, general Sánchez hijo, jefe de la fuerza aérea, Gilberto Sánchez Rubirosa, sobrino de Porfirio. Coronel Guarién Cabrera, de la fuerza aérea y polista, coronel Luis José León Estévez, cuñado, esposo de Angelita, y su hermano Antonio, mánager del complejo azucarero Haina.

Ramfis es joven, buenmozo, y uniformado con los galones luce más bajo y delgado de como aparece en las fotos oficiales. Es un dandy, con cejas depiladas, uñas cuidadas al manicure y botas pulidas. Es inteligente. En ocasiones oficiales parece frío, distante, muy correcto, dado a la altivez y al gesto latinos. Cuando se relaja es bastante agradable. Pero aun entonces, hay en el interior de su personalidad un curioso rasgo de vacío desolador. Supongo que le cuesta forjar relaciones afectivas íntimas. A veces muestra una ira repentina y fría.

Lo vi dos veces. Nuestro primer encuentro fue en su despacho en la base aérea de San Isidro, amueblada al estilo rococó colonial español. Estaba uniformado con sus galones trenzados colgando y tenía unas grandes gafas de sol como si se escondiera detrás de ellas. Presentes Marco Gómez, mi intérprete y yo. Hablé en inglés, que Ramfis entendía muy bien y él en español (habla buen inglés, pero no lo hizo para mí, excepto cuando se excitaba, que no fue frecuente).

Me comunicó que el principal problema era el económico. El país casi no tiene intercambio comercial externo, las importaciones están severamente restringidas, el crédito agotado, debido a la situación política incierta. No habla de hambre o angustia, sólo de dinero. El corazón de los problemas económicos y políticos está ligado a las sanciones diplomáticas. Levantándose las sanciones se podría restaurar la salud de la república, afirma.

Si no se levantan, podría ser "peligroso", con los "extremistas" que han infiltrado la república. La mayoría son comunistas nativos con entrenamiento en Moscú. Castro no está enviando agentes, pero tiene muchos simpatizantes, en especial en el noroeste, cerca de Cuba. Ramfis dice que el gobierno está deportando los "extremistas" lo más rápido posible, pero debe ser cuidadoso -la República Dominicana necesita los votos de los gobiernos izquierdistas en la OEA. Algunos "extremistas" han formado grupos de activistas -el otro día, uno de esos grupos atacó una compañía norteamericana. (La verdad es que este ataque fue hecho por una banda de matones enviada por el propio gobierno).

Todos los grupos de oposición -dijo Ramfis- están infiltrados por los comunistas. El partido más fuerte de oposición es el MPD, el partido comunista. (Esto es absurdo; el MPD prácticamente no tiene seguidores y es una marioneta bajo los hilos de Ramfis). De todos los líderes de oposición, solo habló bien de uno, Ángel Miolán. (Esto tiende a confirmar previas sospechas de que Miolán es un instrumento de Ramfis).

Habló con desdén de la apolítica UCN. Planteó: "Supóngase que UCN forme un gobierno. ¿Qué pasaría? No tienen experiencia administrativa. ¿Control sobre su membresía? ¿Permanecerían unidas las fuerzas armadas? ¿Es el Dr. Fiallo un líder real? La respuesta es no." UCN, agregó, quiere formar un gobierno provisional, pero eso es imposible, las fuerzas armadas no lo aceptarían. "No se puede entregar el gobierno a una minoría cuando la mayoría está en el poder."

La única solución, dice Ramfis, es mantener a Balaguer en el poder. "Cualquier cosa que le pase a Balaguer y su gobierno, me pasa a mí. Mi destino está ligado al de Balaguer. En varias ocasiones he tenido que hablarle señalándole que cuando llegue el día en que piense que soy un obstáculo para su gobierno, estaría feliz con renunciar".

"Si Balaguer cae, dijo Ramfis, el único resultado sería una junta militar. Los oficiales no tienen dinero fuera del país. Todo lo suyo lo tienen aquí. Más aún, los oficiales dominicanos activos y retirados se consideran a sí mismos comprometidos por su pasado y creen que la oposición podría asesinarlos si toma el poder. El nuestro es un cuerpo de oficiales de probado valor y eficiencia. Conocen lo que es combatir para vivir. Si el gobierno de Balaguer no logra respaldo suficiente, lo que vas a tener en este país es un baño de sangre, en el cual indudablemente los militares van a triunfar."

Muchos oficiales están disgustados con la democratización, señala Ramfis, porque la oposición está constantemente provocándolos e insultándolos. Para evitar incidentes, dice que está acuartelando los fines de semana a los soldados en sus barracas durante las manifestaciones opositoras y entre los soldados crece la inquietud. (Actualmente cuando los acuartela el fin de semana, les permite salir los lunes, así tienen más tiempo fuera que nunca). Finalmente, los oficiales no están dispuestos a aceptar la suerte de los oficiales de Batista.

Balaguer, dijo, intenta ofrecer a la oposición un gobierno de coalición la próxima semana. Si la coalición falla, el Partido Dominicano podría adelantarse y nominar a Balaguer, para ser electo en mayo próximo. (El PD iba a nominar a Balaguer el 24 de septiembre, pero lo pospuso, probablemente para permitirle avanzar en la propuesta de coalición). Balaguer es libre de gobernar el país, dice Ramfis, y personalmente da las órdenes de mandar las tropas a las calles de la capital luego de las muertes en el puente el 12 de septiembre.

"En lo que a mí respecta, mi intención es retirarme de la vida militar tan pronto como se realicen las elecciones. Mi deseo es hacer esto cuando la situación se normalice. Depende de Balaguer. Mis problemas económicos están resueltos y para mi mantener este trabajo es un sacrificio. Pero tengo una responsabilidad con Balaguer y el país. Una parte de mis propiedades está aquí y siempre tendré una residencia aquí, pero eso no significa que voy a pasar mi vida en el país, porque me gusta viajar y ver el resto del mundo."

"Me gustaría irme pronto, pero me quedaré el tiempo que sea necesario. Primero quiero reunir a un grupo de oficiales jóvenes, darles prestigio y poder, para evitar el descontento en las fuerzas armadas más adelante."

"La oposición es estúpida. Por ejemplo, le dieron a Balaguer una lista de 50 (actualmente 16) oficiales que quieren sean cancelados". Ramfis dice que ha intentado deshacerse de ellos, pero no pudo después que la oposición presentara su lista. "Me han atado de manos".

Sobre la familia Trujillo, dijo que la oposición habla como si todos los Trujillo vivieran, comieran y durmieran juntos. La familia es muy extensa. Su tío Héctor es "muy tranquilo" y con mucho gusto se iría al extranjero, pero no puede dejar a su madre senil de 96 años. El más "reaccionario" es el tío Arismendi, llamado Petán. "Le he aconsejado hacer un viaje para ver otras partes del mundo. He insistido mucho, no directamente sino a través de Héctor. No sé si seguirá el consejo, aunque espero que sí."

Ramfis dijo que su patrimonio familiar ha sido exagerado "fantásticamente" por la oposición. El más importante es el complejo azucarero Río Haina. Afirma que quiere venderlo porque es una mala inversión que no deja beneficios. (Esto es increíble). En cuanto a los activos en terrenos, la familia ya ha donado 40,000 acres a la Fundación Trujillo para distribuirlos entre los campesinos. (Fuentes opositoras indican que sólo se deshicieron de tierras sin valor).

En este primer encuentro, pregunté a Ramfis con quién debería hablar y adónde debía dirigirme. Y subsecuentemente hice lo que me sugirió y me fue bien, una noticia que sin dudas llegó a sus oídos.

Luego lo vi de nuevo, esta segunda vez para cenar en su villa. Presentes, Ramfis, su amiga la señorita Hildergarde, Marco Gómez, mi intérprete y yo. La mujer, que luce de 20 años y habla inglés, pero no español, no dijo nada durante el coctel y la cena. Tras lo cual, Ramfis la escoltó hasta el piso superior y regresó con nosotros. Hablamos y tomamos tragos hasta las 2:00 AM."

La serie Martin continuará.