Conozca las mascotas del Mundial Estados Unidos, México, Canadá 2026

Vimos cómo Donald Trump, Mark Carney y Claudia Sheinbaum sacaban los tickets para los partidos del Mundial 2026. En ese sorteo histórico, los tres políticos se dieron la mano y conversaron entre sí. Todo parecía una verdadera camaradería. Nos dio la impresión de que Donald y Claudia se llevaban muy bien, aunque sus declaraciones políticas sobre ciertos temas —como el nombre del Golfo de México— podrían, en otro contexto, dar lugar a una discusión geopolítica.

Aunque este asunto podría debatirse con algún periodista mexicano, lo cierto es que el tema del Golfo de México se diluyó entre las miles de informaciones que maneja la presidenta. En otra ocasión, Sheinbaum dejó claro que México no puede darse el lujo de perder la identidad del Golfo de México, al menos el gran nombre que distingue a esta zona estratégica. Las argumentaciones de Trump sobre un eventual cambio de nombre pueden revisarse en sus publicaciones en Truth Social o en sus ruedas de prensa. Según los hechos, él siempre dirá que dice la verdad, sin necesidad de referirse a la Doctrina Monroe.

Captadas por medios internacionales, las palabras de Sheinbaum fueron memorables:

"Estamos orgullosos, orgullosas, de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario, bello, mágico, y millones visitarán nuestra nación".

Como he venido diciendo, lo que viviremos este mayo será histórico. Estaremos en primera fila —en la tele, claro— para no perdernos ni un solo juego, algo que hacemos desde México 86. Los estadios de Canadá, Estados Unidos y México recibirán a aficionados de todas partes del mundo. Para entender mejor el escenario, vale recordar que el fútbol combina pasión a todos los niveles. Como decía el gran Jorge Valdano: "El fútbol es lo más importante entre las cosas menos importantes".

Hay un detalle que resulta particularmente interesante: las mascotas del torneo, presentadas el 25 de septiembre de 2025. Son tres y representan a cada país anfitrión: Maple, Zayu y Clutch.

Maple es un alce canadiense antropomórfico vestido de rojo. Representa creatividad y resiliencia, juega como portero y se inspira en la hoja de arce, símbolo nacional de Canadá.

Zayu es un jaguar mexicano antropomórfico, viste de verde y se desempeña como delantero. Inspirado en la importancia del animal para las civilizaciones antiguas, simboliza fuerza, agilidad y orgullo cultural.

Clutch es un águila calva estadounidense vestida de azul, juega como mediocampista y simboliza valentía, liderazgo y unidad.

Para muchas familias, estos detalles no son menores: están cargados de identidad cultural.

Entre recuerdos históricos, siempre surge la pregunta inevitable: ¿dónde estabas cuando Diego Maradona anotó "la mano de Dios" en el Mundial de México 86? Mi respuesta es simple: en casa de unos amigos. Entre bebidas y alegría, la gente se puso de pie cuando Maradona metió el gol. Bajo un día soleado, fue una fiesta mexicana, argentina y de todas partes del mundo.

Se estima que los Mundiales son vistos por cientos de millones de espectadores en todo el mundo. A ese alcance global se suma un desafío clave: el clima. Sobre las tres sedes de 2026, se ha señalado que la Universidad de la Reina de Belfast advirtió, en enero de 2025, sobre posibles riesgos de calor en varias ciudades anfitrionas, e instó a la FIFA a programar los partidos en horarios más tardíos o nocturnos. La temperatura de globo y bulbo húmedo podría incluso superar las registradas en Catar.

Con entusiasmo futbolero, nuestras reuniones en casa de amigos volverán a llenarse para celebrar un evento que lo combina todo dentro de la cancha. En cuanto a Lionel Messi, las noticias corren rápido, pero lo que importa es lo que él mismo confirme: si estará presente en estadios mexicanos, estadounidenses o canadienses. Mientras tanto, según ESPN, se le ha visto entrenando, realizando pruebas físicas y exhibiendo su talento con la pelota, acompañado por Antonela Roccuzzo y sus hijos. También mantuvo encuentros con el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, en conversaciones generales sobre el presente y el futuro de la Albiceleste.

Por ahora, me vuelve al pensamiento algo que escuché hace algunos días: la posibilidad de que el fútbol se convierta en deporte nacional nuestro. Ya se anunció, de manera singular, la construcción de un enorme y precioso estadio de fútbol, con la asesoría de la Concacaf, en Punta Cana. Una noticia enorme que debería hacernos sentir muy felices.

Para cerrar con una mirada histórica y divertida, recuerdo lo que dijo el gran César Luis Menotti durante el Mundial de Francia 98, en una mesa de amigos mexicanos:

"Ahora solo nos falta un trío de guitarristas que canten".