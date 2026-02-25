¿Google en RD?

Aunque mediáticamente tuvo una buena resonancia y fue, incluso, editorializada por los principales medios, a nivel de población poco se comprende el gran impacto que para el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de la República Dominicana, tendrá la construcción de la infraestructura tecnológica anunciada por el gobierno en una alianza estratégica con la compañía vanguardista en motores de búsqueda, Google, con una inversión de 500 millones de dólares.

Como tenía que ser, una noticia relevante como esa, fue dada a conocer por el presidente Luis Abinader y Bryan Quigley, vicepresidente de Infraestructura de Global Google, con la asistencia de funcionarios y los medios de comunicación acreditados en la fuente de la casa de gobierno.

Más que referirnos a los 31 mil millones de pesos de inversión, que es trascendente, el efecto potente del proyecto radica en el posicionamiento que adquirimos en materia de conectividad: 95 por ciento del tráfico internacional de datos, convirtiéndonos en el país de la región de mayor capacidad para la inversión estratégica en el ámbito tecnológico.

Los dominicanos hemos estado a la vanguardia en las telecomunicaciones, pues se crearon las normas y los acuerdos con las empresas más avanzadas en el ramo.

La infraestructura digital es fundamental en estos tiempos de competitividad global. El primer cable submarino se colocó en el país el 9 de septiembre de 1968, lo que permitió conectarnos con Saint Thomas y Venezuela, facilitando que el presidente de entonces, Joaquín Balaguer, se comunicara por teléfono con su homólogo mexicano Gustavo Díaz Ordaz. Luego, establecimos conexiones más modernas con el cable de fibra óptica AMX-1, que comenzó a operar en el año 2013.

República Dominicana tiene un historial excepcional respecto a instalaciones de comunicaciones telefónicas modernas, las que evolucionaron al cable submarino. Entre las décadas de finales de los sesenta y principios de los ochenta, el Estado autorizó a la Compañía Dominicana de Teléfonos (CODETEL) a operar los servicios telefónicos de larga distancia y dígitos de 7 números, sino que se instalaron las primeras centrales electrónicas digitales con sistema de numeración binario.

La concreción de un acuerdo con Google para que el país sea sede del primer puerto digital en América Latina, y el octavo a nivel mundial, constituye una visión estratégica de hacia dónde va el mundo y dónde es que el país debe colocar su apuesta.

Aunque no se indicó el lugar de la infraestructura para su funcionamiento, se ha informado que "la instalación tendrá una extensión superior a los 7 mil metros cuadrados, prevista su construcción para este marzo".

Cuando se finalice este gran proyecto, República Dominicana estará en capacidad de ser receptor de un puerto de intercambio de información con Norteamérica, Suramérica y Centroamérica, con capacidad para crear Inteligencia Artificial.

De acuerdo con lo dicho por el presidente Luis Abinader, el puerto digital tendrá capacidad para albergar los cuatro nuevos cables submarinos internacionales, dos de los cuales se instalarán en una primera etapa, conectándonos directo con el territorio continental de Estados Unidos.

Se fortalecería la comunicación submarina por cable, pues solo dependemos de uno, que por el tiempo de uso va perdiendo vida útil. Este proyecto del Estado dominicano con Google permitirá mayor volumen de almacenamiento y flujo de data, que es la demanda de empresas tecnológicas. Se reducirán al mínimo los retrasos en la transmisión de información, es decir que sería casi instantánea.

La visión del presidente de concretar una alianza con Google nos coloca en el mapa digital mundial, al alcance de mercados claves en América, Asia y Europa por solo mencionar esas tres regiones.