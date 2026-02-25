Los planes de Paraguay

En Guaraní se llama Tavakuairetã Paraguái. En 2025, su moneda se apreció un 18 % contra el dólar, superando a México y a Colombia cuyas monedas también se fortalecieron cerca del 16 % debido al debilitamiento del dólar. El peso dominicano se devaluó un 3.8 %.

Paraguay tiene ocho veces la extensión territorial de Republica Dominicana y solo 6.5 millones de habitantes. De estos, 30 % solo hablan el guaraní, una de las veinte lenguas que hablan las muchas etnias indígenas.

Históricamente, el país debió librar guerras encarnadas contra sus vecinos. La Guerra de la Triple Alianza contra Brasil, Argentina y Uruguay (1864-70) fue financiada con las joyas de sus mujeres que quedaron casi todas viudas y debieron asumir solas la gerencia de la economía, llevando al Papa Francisco a nombrarlas como las mujeres más gloriosas de América. A esto siguió la Guerra del Chaco contra Bolivia (1932-35) y una dictadura (1954-89) cuyo mayor logro económico fue la construcción de la presa de Itaipú junto con Brasil. Su economía basada en productos primarios se caracterizaba por altas inflaciones, bajo ingreso per cápita, escasa inversión y baja inserción internacional.

La apertura comercial disparó el crecimiento promedio, pero colapsó ante una crisis bancaria e inestabilidad política interna. A partir de 2004 el boom de commodities propulsó el crecimiento a un 5 % promedio (14 % en 2013) aumentando las exportaciones y las inversiones agroforestales.

Hoy, sus exportaciones principales son la soja, la carne bovina, maíz y, por virtud de sus grandes reservas hídricas y forestales, energía eléctrica y carbón. Sus reservas internacionales han pasado de USD 1,000 millones a 10,000 millones, 11 % de los cuales en oro.

Al igual que R.D., Paraguay también planea duplicar su PIB en la próxima década y se postula como centro logístico de Suramérica por virtud de la hidrovía Paraguay–Paraná y una futura ruta bioceánica, Atlántico-Pacífico, que facilitaría el acceso a los mercados asiáticos. Diestramente, el presidente Abinader ha propuesto a R.D. como centro logístico para las exportaciones paraguayas al Caribe y al este de EE. UU.

Pero al leer las noticias sobre Paraguay asoman términos novedosos para nosotros. Su Ministerio de Industria y Comercio elaboró una lista de 24 productos que estiman pudieran representar al menos un 1 % de la producción mundial y cuya industrialización sea lograble en una década para determinar el potencial de inversión.

Planean focalizarse en la industrialización, las inversiones en logística y energía y 400 medidas para eliminar trabas burocráticas y mejorar el entorno de negocios para la atracción de capital. Cuentan con bajos salarios, energía barata y bajos impuestos.

A nivel privado, el gremio maderero presentó un plan forestal para alcanzar los USD 100 millones en exportaciones. Se está desarrollando un proyecto genético de primer nivel para el ganado ovino. Los productores apícolas presentaron un plan para quintuplicar sus exportaciones mejorando la presentación marca y cuidando de la biodiversidad.

Cabe resaltar que el PIB de Republica Dominicana casi triplica al de Paraguay, recibe cinco veces más inversión extranjera, exportando ambos unos USD 14,000 millones (incluyendo zonas francas). Nuestra economía es mucho más industrializada y diversificada, además de turística, pero eso no nos protegió de la una tendencia devaluatoria en 2025.

En su ponencia ante el Foro de Inversiones América Latina y el Caribe en Dubái, el presidente Peña de Paraguay postuló que "la riqueza no viene de los recursos naturales, viene de la visión".

En ese sentido, R.D. solo cuenta con una mal llamada Estrategia Nacional de Desarrollo que lista 58 objetivos específicos -muchos sociales- que se debían cumplir para 2030. Esto no sucederá en gran parte porque no incluye ni una sola estrategia sobre cómo alcanzar tales objetivos. Notable por su ausencia es un plan de inversiones y posicionamiento comercial. Hará falta complementar aquel pesado compendio con acciones y estudios pormenorizados como las que plantea Paraguay.