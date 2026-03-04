El gasto de guerra de EE. UU.

La magnitud del gasto militar de los Estados Unidos en las últimas dos décadas acumula una cifra astronómica, impensable pero cierta, que debilita la inversión en ámbitos básicos y, al mismo tiempo, endeuda el futuro de las generaciones venideras.

Arrastrado ahora en una guerra que pudo haber evitado, Estados Unidos es el país del planeta que mayor cantidad de recursos dedica a la industria militar, superando con amplio margen a China y Rusia, la segunda y tercera potencias militares.

A pesar de que en su narrativa de campaña para un segundo período, Donald Trump prometió no llevar a su país a más guerras, sin embargo, otro conflicto bélico con Irán le ocupa, sin que haya avizorado peligro inminente y en medio de negociaciones con los iraníes, dejándose arrastrar por su aliado Israel, lo que admitió el propio Marco Rubio, secretario de Estado.

Una investigación sobre "Los costos de la guerra y los efectos internos del gasto militar", realizada por la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos Thomas J. Watson Jr. de la Universidad Brown, encontró que en lo que va de este siglo XXl, Norteamérica ha gastado 3 trillones de dólares en guerras y operaciones militares desde el año 2001, con un impacto grave en el presupuesto nacional.

Gran parte de este gasto no solo ha empeñado el futuro de los norteamericanos multiplicando la deuda que genera, sino que una porción importante de esos recursos termina en las arcas del tinglado de empresas privadas de la industria militar, recursos que pudieron haberse invertidos en desarrollo sostenible, educación, infraestructura, nuevas tecnologías y otras áreas estratégicas.

El complejo militar-industrial, con una influencia política significativa, es el que se sirve con la cuchara grande en detrimento de servicios básicos, lo que explica que en los últimos años los estadounidenses hayan visto deteriorarse su calidad de vida.

En la investigación participaron 70 académicos. Desde el 7 de octubre de 2003, los gobiernos estadounidenses han gastado 21.700 millones de dólares, solo en ayuda militar a Israel. No obstante, los israelitas tienen mejor calidad de vida que los estadounidenses.

Las operaciones militares israelíes respaldadas por Estados Unidos desde el año 2003 hasta antes del conflicto con Irán provocaron tasas de muertes indirectas mayores que las directas. En el conflicto en Gaza se cuentan más de 80 mil personas muertas, la mayoría niños y mujeres palestinos.

El gasto militar-industrial al que se ha dedicado 1 trillón de dólares al pago de intereses, representó 997 mil millones de dólares en el año 2024, casi el 37 por ciento del gasto militar global. Incluye producción de armas y operaciones, mantenimiento de bases globales, sistemas de inteligencia, gastos de personal y apoyo logístico.

Desde principios de este siglo, arroja el estudio, los dos conflictos en los que se produjo una sangría fueron las guerras en Irak y Afganistán. Solo en Afganistán de 2001 a 2019, el presupuesto norteamericano quemó 2 billones de dólares. En las guerras con Siria e Irak, se estima otros 2.89 billones de dólares. Los intereses de la deuda pública para sostener esas dos guerras, ascendieron a 1 trillón de dólares.

Para tener una idea de cómo la industria militar es la que define las prioridades, desde 2020 hasta 2024, el Departamento de Defensa destinó a contratistas privados 2.4 trillones de dólares.

Todo esto no ocurre si las grandes empresas que se benefician del presupuesto no tuvieran eficientes aliados en los gobiernos que influyen en las decisiones para que ese país se embarque en conflictos inútiles.

Las armas que fabrica este ecosistema industrial para aniquilar personas, representan un barril sin fondo que reduce la posibilidad de que EE. UU. siga siendo un paradigma en el que muchos ciudadanos del mundo concretan sus sueños.