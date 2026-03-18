El petróleo en perspectiva

El mercado petrolero enfrenta una volatilidad inmediata debido a conflictos en el Golfo Pérsico y posibles cierres en el estrecho de Ormuz, lo que podría elevar los precios hasta los USD $125 por barril. ( SHUTTERSTOCK )

El petróleo sube y sube, ¿qué esperar? La IEA (International Energy Agency), que hace poco había pronosticado un exceso de oferta para 2026, estima que el conflicto bélico resultaría en una caída de 8 millones de barriles por día debido al tránsito reducido por el estrecho de Ormuz. Ante un cierre más permanente, los productores del golfo tampoco podrían almacenar más de un mes de producción.

Así, mientras más dure el conflicto del golfo pérsico y a mayor destrucción de las refinerías más durará el petróleo a altos precios. El mercado pronostica que estos escenarios pudieran llevar la cotización del crudo hasta alcanzar los USD $125/barril en dos semanas, otros hablan de precios aún mayores. Sin embargo, la economía de mercado busca soluciones dinámicas.

A saber, los países del golfo pérsico producen 29 % del crudo mundial. Irán, en particular, produce apenas alrededor un 4.6 %. El 71 % de la producción mundial proviene de productores fuera del golfo pérsico.

Si el petróleo alcanzara los USD $120/barril, se volverían rentables todas las facilidades inactivas y potenciales de petróleo según una institución especializada en asuntos energéticos. Actualmente, la mayoría de los proyectos de extracción de crudo son rentables al precio de USD $47/barril (Brent).

Los recursos menos costosos de explotar son los submarinos, que abundan en Guyana y Brasil, dos de los países con mayor futuro petrolero ya que son rentables a US $27/barril; y el crudo ligero o ´shale´ extraído mediante ´fracking´ que tiene Estados Unidos. Sin la oferta del golfo, países como Kazakhstan y Rusia –a quien se le retiró el embargo- también incrementarían sus producciones. Esto tomará algunos meses, al menos.

Para mitigar la escasez la IEA acaba de coordinar con 32 países la liberación de 400 millones de barriles de reservas, equivalentes a un mes de consumo. Esta medida duplica las reservas liberadas en marzo 2022 cuando inició la guerra ruso-ucraniana.

En aquel momento, y pesar de la medida, el precio del petróleo se mantuvo sobre los USD $100/barril durante cuatro meses más. Pero al quinto mes inició una trayectoria descendiente, con todo y los embargos a Rusia e Irán, y a pesar de que el conflicto ucraniano persiste hasta hoy, tristemente. Es decir, el mercado se ajustó, cayendo el barril a US 57.60 en enero.

Actualmente, la IEA espera que los países no-OPEP+ aumenten la oferta en unos 1.1 millones de barriles por día. Esto así, algo similar a lo sucedido en 2022 pudiera repetirse en 2026-2027, aún permanezca cerrado el estrecho de Ormuz, a menos que ocurran otros hechos.

En adición, las energías alternativas sustitutos del petróleo deberían entrar en funcionamiento. Corea del Sur autorizó un uso aumentado de la energía nuclear y carbón, además de acelerar legislaciones sobre energías verdes. Aparte, existen reservas adicionales de 1,800 millones de barriles, repartidas diferentemente entre países. Desde 2025 las principales compañías tenían previsto expandir su producción un 5 %. La evidencia indica que los exabruptos en el precio del petróleo sobre USD $100/barril suelen ser transitorios y responden más a factores de impacto político. Entre la política y la economía, la economía suele predominar.

Esto explica porque la U.S. Energy Information Administration esperaba la semana pasada que el precio promedio esperado del Brent para 2026 caería a USD $70/barril en el cuarto trimestre y a USD $64/barril en 2027.

En resumen, el petróleo puede subir de precio, y lo hará, por razones geopolíticas, pero por razones económicas lo esperable es que descienda en el mediano plazo. Esta visión puede ser útil para orientar las compras de R.D. a futuro.