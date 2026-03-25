La danza de los metales

Efectivo el 1 de enero de 2026 China declaró a la plata como un mineral estratégico y procedió a implementar restricciones a su exportación por razones de ´seguridad industrial y de recursos´. Ahora solo pueden exportar plata las 44 empresas cuya producción supera ochenta toneladas anuales. Se estima que esto reducirá las exportaciones chinas de plata en un 30 %-50 %, o unas 70,000 onzas durante 2026.

Aunque México, China, Perú, Bolivia, Chile, Polonia y Rusia son los principales productores, centros financieros como Hong Kong, Inglaterra y Alemania figuran como grandes proveedores. Estados Unidos es el principal comprador seguido por la misma China, India y Japón.

La plata se utiliza industrialmente en paneles solares, baterías, semiconductores, piezas automotrices, electrónicos y tecnología militar, áreas donde China, y otros, buscan ventajas. Así, esta medida es otra arista de una guerra comercial internacional.

Entre 1979-80 unos hermanos Hunt acapararon un tercio de la producción multiplicando el precio de la plata de USD $7.70/oz a USD $49.0/oz. Esto fue denunciado hasta por la famosa casa joyera Tiffany & Co., y motivó un cambio en las regulaciones sobre operaciones de futuros.

Las regulaciones generaron ventas por pánico que resultaron en un desplome llamado ´Jueves de Plata´. La situación requirió apoyo de un consorcio de bancos, y hasta la Reserva Federal debió intervenir en los mercados. La plata subió vertiginosamente también a causa de la crisis financiera de 2009-11 y la pandemia. Recientemente superó los USD $120/oz., aunque actualmente cotiza a USD $72/oz., el doble que hace un año.

Desde 2006, la cantidad de plata ofertada promedia 915 millones de onzas por año. El 20 % proviene de reciclajes y el resto es resultado de la minería, pero la extracción minera viene reduciéndose lentamente, lo que indica que la oferta pudiera declinar.

Por el lado de la demanda, el promedio fue de 1,062 millones de onzas. Esto rinde un déficit promedio de 147 millones de onzas por año. Este déficit se triplicó entre 2022-2025 y el precio promedio aumentó de USD 18.9/oz a USD 40.0/oz.

Aquí es preciso destacar que la demanda de monedas y lingotes para atesoramiento se ha cuadruplicado, pasando de ser uno de los rubros menores a uno de los principales. Aunque la restricción en la oferta que supone la medida anunciada arriba es pequeña (aproximadamente 8 %) para el mercado mundial, envía una señal de mayor escasez a futuro. Para principios de febrero la plata cotizó sobre los USD 120.0/oz, recayendo a USD 72.0/onza, el doble de su cotización hace un año.

Esto es de interés para R.D. cuyo doré contiene plata. Pero más importante es reconocer que los ciclos de metales suelen acompañarse. En los últimos veinte años el precio del oro ha crecido 800 % y el de la plata 729 %. Aunque la plata, por sus usos industriales, suele ser más volátil, un aumento en el precio esperado de la plata probablemente se traducirá en un aumento simultáneo del precio del oro.

Esta limitación por acaparamiento en la oferta, aunado a una mayor demanda industrial y de atesoramiento por la incertidumbre económica, sugiere que se acerca una ´danza de los metales´ que pudiera rivalizar con la ´danza de los millones´ durante la primera guerra mundial cuando el azúcar, tabaco, café y cacao aumentaron vertiginosamente de precio y enriqueció a los productores locales.

República Dominicana debe preparar una estrategia para beneficiarse al máximo de tanto los vaivenes en el precio de su producción minera como las tendencias a más largo plazo, para evitar quedarse sentada mientras los demás bailan.