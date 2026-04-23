Lengua, comunicación e informe del tiempo

El reto de traducir la ciencia del clima a un lenguaje ciudadano. ( IMAGEN GENERADA CON IA )

El informe del tiempo que, a través de boletines emitidos periódicamente, ofrece al país el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) tiene como propósito fundamental ofrecer información científica y actualizada acerca de las condiciones atmosféricas, presentes y futuras, para proteger vidas y bienes, así como facilitar la planificación de cuantas actividades redunden en bien de la seguridad ciudadana.

Debido a las variables científicas con las que dicho organismo ejerce su labor de análisis, pronóstico y monitoreo, es obvio que cada reporte meteorológico suele presentarse pletórico de voces técnicas que al común de los hablantes se le haría muy difícil descodificar o desentrañar su sentido profundo. Es como si el técnico perfil del oficio obliga el uso de tales voces e impide el empleo de aquellas más cercanas a la lengua popular.

Merced a lo previamente expuesto, valdría preguntarse: ¿qué entenderán ese hombre y esa mujer que residen al lado de un río o una cañada cuando leen o escuchan que en el informe del tiempo de fecha 23/4/2026 se les dice que:

a) « El s istema frontal permanece casi-estacionario al norte del territorio nacional, interactuando con los efectos del viento del este/noreste, favoreciendo las concentraciones nubosas generadoras de aguaceros moderados a fuertes»

b) «Para mañana viernes, remanentes nubosos en varios del sistema frontal y una vaguada niveles de la troposfera , junto a los efectos locales y el viento de componente sur...»

c) «El sábado, la vaguada en altura y los efectos orográficos y el calentamiento diurno , volverán a generar parches nubosos generadores de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento y posibles granizadas...»

d) Para el viernes, una vaguada en altura se estará acercando al país, reforzando las condiciones de inestabilidad.

e) En otro informe anterior se habla de que «desde tempranas horas de este martes se han registrado precipitaciones dispersas ...»

Si cada informe del tiempo entraña fines preventivos, lógico parece pensar que el estilo de lengua que se emplee en la comunicación que sustenta esa prevención debe ser lo suficientemente transparente, de manera que el mensaje trasmitido, en medio del desastre, resulte debidamente interpretado por todos los miembros de la comunidad afectada por dicha situación calamitosa; pues reitero que ni siquiera me imagino lo que pensarían los miembros de esa familia que moran a las riberas de ríos y cañadas cuando lean en la prensa o escuchen a la muy dinámica presidenta del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Ing. Gloria Ceballos, hablar de «precipitaciones dispersas...», «parches nubosos», «vaguada de altura...», «remanentes nubosos...», «sistema frontal estacionario...», « vaguadas niveles de la troposfera...», «efectos orográficos...» , «calentamiento diurno...», entre otras construcciones léxicas.