«V de vaca» y «B de burro»

Las letras como las personas tienen sus nombres: "elle" (ll), "ye" (y), "ene" (n), "erre" (rr), "hache" (h), "efe" (f), "ka "(k), etc.). Y así como en el género humano el nombre sirve para distinguir a una persona de otra, en el abecedario, los nombres de los signos gráficos (letras) que lo conforman permiten diferenciar un signo de otro. Es el caso de las grafías "b" y "v". Aunque fonéticamente se pronuncian de la misma forma, una y otra acusan notables diferencias, no sólo ortográficas, sino también nominales. La primera se llama be (denominación recomendable). En América la llaman "be alta" y "be larga".

La segunda se denomina "uve" (recomendable), pero los hablantes hispanoamericanos suelen llamarla indistintamente "ve corta", "ve baja" y "ve chica"

En la República Dominicana, como resultado, tal vez, de una distorsión en la enseñanza de la lengua española, o de un falso concepto aprendido en la escuela antigua, esa distinción se establece de manera un tanto zoológica o "con pintoresca nomenclatura", llamándole "be de burro" a la "b" y "ve de vaca" a la "v".

Se trata del mismo error en que se incurre cuando se habla de "c" (ce) de casa y "k" (ka) de kilómetro". Es como si se quisiera dejar establecido que aparte de las empleadas para escribir las palabras burro y vaca, existen en nuestro idioma otros tipos de bes.

Conviene aclarar que las letras "b" y "v" representan el mismo fonema /b/ en todos los países de habla española: el sonido consonántico bilabial sonoro /b/, esto es, no existe, como erróneamente se cree y ha enseñado, diferencia alguna en la pronunciación de "b" y "v". Como bien lo establece al respecto don Manuel Seco en su Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española:

«La pronunciación de v es en español idéntica a la de b. Las dos letras corresponden a un mismo fonema, /b/; se pronuncian igual, por tanto, cabo y cavo; vaca y baca; sabia y savia; /tubo y tuvo. Pretender pronunciar v con articulación labiodental es un error de algunos locutores y profesores que se pasan de correctos...» (1986:371).

Es lo que sucede igualmente con la z y la c que precede a las vocales e, i. En el español de América y algunos puntos del sur de España, como Canarias y parte de Andalucía, tales consonantes se pronuncian como /s/ (seseo); aunque sus grafías sean distintas. Entre estas debe establecerse solo distinción ortográfica, no fonética.

En otras palabras, la articulación labiodental de la "v" jamás ha existido en español y mucho menos en el español dominicano. Cuando así ocurre, se trata de un desacertado prurito de corrección basado también en erróneas recomendaciones de la escuela antigua.