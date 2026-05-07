Sobre Morrissey, Maroon 5 y Franco Colapinto

Franco Colapinto realizó recientemente un histórico Road Show en Buenos Aires el pasado domingo 26 de abril. ( FUENTE EXTERNA )

Dos amigos se encuentran para discutir algunos temas.

—Hola, ¿fuiste al concierto de Maroon 5?

—Sí, estuve allí por un momento.

—¿Y qué te pareció lo que ocurrió en el evento?

—Todo funcionó de la manera correcta.

Debaten sobre el concierto de Maroon 5, autores de la canción She Will Be Loved, del álbum Songs About Jane. Los escucho como si de esto se tratara una larga crónica. Me parece que tienen en cuenta lo que es un concierto chulo, algo que no podrán olvidar en unos años. Claro, luego será recibir a otros artistas. Otra persona entra en otra conversación conmigo, pasadas las diez de la noche del sábado. La conversación no se detiene en vericuetos inverosímiles.

—¿En qué quedó la Fórmula 1?

—Todo marchó bien. Andrea Kimi Antonelli (19 años), hizo de las suyas. Le recuerdo las declaraciones de Lewis Hamilton sobre el software y le aclaro que lo que dicen los ingenieros es que se dio un buen premio, pese a los críticos.

—Entonces, ¿te gustó?

—Claro, se trataba de experimentar luego de varias semanas sin premios. Bahréin y Arabia Saudita fueron clausurados debido a la guerra en Medio Oriente.

—De lo que se trata, en el fondo, es de averiguar por qué el cantante británico Morrissey no pudo venir al país. En la prensa se ha dicho que estaba indispuesto, aunque otros especulan que la gira fue mal organizada.

Para que aclararamos el asunto, le digo a mi amigo que de lo que se trata es de entender cómo se venden estos conciertos sin que se haga mucha alharaca.

Una tipa inteligente me pregunta si en el premio hubo Safety Car. Le digo que sí, que hubo que sacarlo antes de la vuelta 15.

—Te lo pregunté porque mi papá me dice que lo del Safety Car es algo que no todo el mundo quiere que pase en un Grand Prix. Lo que ocurre es que yo sigo los autos, pero también es cierto que mi hermano llegó a ir al premio en La Cumbre hace años.

Le respondo con una interrogante: ¿cuál es el piloto que tu papá ha seguido durante décadas? Con una leve sonrisa, me responde de inmediato: Michael Schumacher. Le digo que muy bien y la veo sonreírme bajo unas gafas bastante nice.

Recorremos todo el territorio de la argumentación política de la FIA, al tiempo que alguien me dice que no deje de ver los videos de Instagram donde sale Magic Johnson haciendo de las suyas. Es una recopilación de los mejores momentos del astro de los Lakers.

Me detengo un rato y le digo que es posible que Morrissey vuelva en otra gira (pensamiento optimista), y le digo que no se preocupe, que ya habrá tiempo de ir a otros premios de la Fórmula 1 porque no fuimos invitados (me río) al Gran Premio de Miami, donde todo podría ocurrir, como detectaron Carlos Sainz Jr., Franco Colapinto y Hamilton.

Todos retratamos en nuestra cabeza la cita que tuvo Colapinto con sus fans en Buenos Aires la semana pasada. Fue un evento realmente histórico, como el concierto del primer párrafo o el nunca visto de Morrissey.

Me despido de la muchacha con una sonrisa, al tiempo que ella me dice sin malas intenciones:

—No fui llevada al escenario como hacía Michael Jackson con sus fans.

Lionel Messi aclaraba que Colapinto es un fenómeno.