El nudo gordiano en las escuelas

El gobierno del expresidente Danilo Medina creó mediante el decreto número 625-12 el Programa Nacional de Edificaciones Escolares, que, al momento de escribir este artículo, encontramos luces y sombras en lo relativo a la construcción, reconstrucción y rehabilitación de 28 mil aulas en todo el país de cara a la jornada extendida, que fue la meta de la administración.

Utilizando el sorteo como método de adjudicación de obras a compañías de ingenieros, se adjudicaron 1,933 obras en todo el país, para un total de 29 mil 430 aulas, de las cuales se entregaron 1,215 centros educativos terminados, quedando pendiente de entrega 718 planteles cuya finalización y entrega están paralizados en su ejecución por el "nudo gordiano" derivado de una falta de gestión eficiente del viceministerio de Planificación de entonces.

Faltaron estudios demográficos que determinarían la cantidad de aulas necesarias para cada demarcación, la población que impactaría y la calidad de los terrenos dispuestos para tales construcciones. Activas y en ejecución, la Dirección de Infraestructura Escolar tiene 600 escuelas.

Si bien el programa atacó el déficit de aulas del momento, también arrastró una serie de debilidades como las señaladas, así como la errática selección de los terrenos, que en no pocos casos, no eran aptos para esas edificaciones y, en otro sentido, carecían de las documentaciones legales por parte de sus propietarios.

Los levantamientos topográficos y los estudios de suelos son obligatorios en cualquier país que tome en cuenta los estándares de diseño y construcción. En el caso en cuestión, dos razones de peso obligan a que las edificaciones para albergar niños y maestros sean seguras y segundo, tomar en cuenta que el territorio nacional es atravesado por fallas geológicas.

La urgencia nunca debe matar la calidad. Y en esa emergencia de aulas, no pocos centros educativos fueron construidos en terrenos inadecuados. Esto, no solo retrasó el avance en las metas, sino que alteró significativamente el costo de construcción de las escuelas porque no pocos de los terrenos hubo que modificarlos, afectando el coste en un 25 %. La supervisión de esas obras, entonces, estaba a cargo del Ministerio de Obras Públicas (MOPC) y de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).

Después de un traslado de la ejecución de esa responsabilidad de una oficina a otra, el Programa Nacional de Edificaciones Escolares pudo entregar 1,215 escuelas a la fecha, quedando pendiente 718, de las cuales 65 no se han iniciado por falta de terreno.

De las 658 escuelas cerradas y entregadas al 2026, el 79 % de esos proyectos sobrepasan el 25 % de adicionales. De acuerdo con las estadísticas de que dispone la Dirección de Infraestructura Escolar, ahora descentralizada del Ministerio, si se compara el monto total contratado versus el ejecutado en esas 658 escuelas terminadas, arroja un incremento promedio del presupuesto en 50 %.

El monto total contratado en esos 658 centros escolares asciende a 23 mil 195 millones 831 mil 114 pesos con 4 centavos, de los cuales el gobierno ha pagado 34 mil 574 millones 125 mil 84 pesos con 69 centavos, esto es que cuando se culmine el proceso, habría una diferencia entre lo contratado y pagado de 11 mil 378 millones 293 mil 971 pesos. Y aunque el monto pagado supera el monto contratado, aún existe una deuda de 650 millones de pesos. El "nudo gordiano" que Alejandro Magno desató con su espada, en esta ocasión no hay emperador ni espada que lo corte.