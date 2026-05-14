Un estimado inteligente

En el Special National Intelligence Estimate sobre República Dominicana (SNIE 86.2-64), fechado en Washington el 17/1/64, elaborado y sellado secreto por la CIA - concurrentes los organismos de inteligencia de los departamentos de Estado y Defensa y el United States Intelligence Board-, se caracteriza el gobierno de Juan Bosch. Enfatizando que: "Ninguno de los gobiernos que gobernaron desde la muerte de Trujillo —incluida la administración de Bosch, que estuvo en el poder desde febrero hasta finales de septiembre de 1963— logró avances significativos en la solución de las dificultades políticas y económicas del país.

Si bien Bosch comenzó con un fuerte mandato popular, no consolidó su victoria electoral mediante acciones decisivas y constructivas. Por un lado, no logró atraer la cooperación de influyentes elementos de la oposición en el sector empresarial, entre los grandes terratenientes, en las jerarquías militares y eclesiásticas. Por otro lado, no logró organizar a su base popular en una fuerza política de apoyo efectiva."

El Estimado de Inteligencia considera que "Bosch reaccionó enérgicamente contra los comunistas y castristas sólo cuando consideró que representaban un desafío directo a su autoridad. Su negativa a adoptar una postura firmemente anticomunista lo dejó vulnerable a la presión de la derecha para su destitución. Para muchos de quienes trabajaban por lograr su derrocamiento, el tema comunista era la excusa, dado que su propio interés era el real motivo.

La extrema izquierda esperó a que se calmaran las aguas tras el derrocamiento de Bosch antes de emprender una campaña de oposición violenta. Esto comenzó en noviembre y ha consistido en una serie de atentados con bombas para infundir temor en las ciudades y en el establecimiento, durante un breve período, de varias pequeñas unidades guerrilleras en las montañas.

El golpe militar del 25 de septiembre fue instigado por políticos anti-Bosch y ejecutado por la cúpula del cuerpo de oficiales dominicanos. Los principales líderes militares eran fervientemente anticomunistas y tendían a creer que los reformistas y los izquierdistas moderados eran en realidad comunistas. Sorprendentemente, el golpe provocó escasa reacción popular."

El documento menciona los líderes militares del golpe de Estado. Viñas Román secretario FFAA, Hungría Morel, jefe del Ejército, Rib Santamaría de la Marina, Miguel A. Luna de la FAD, Elías Wessin y Wessin del CEFA y Belisario Peguero de la PN.

El Estimado Nacional de Inteligencia referido a República Dominicana indica que: "Al asumir el control, los líderes militares convocaron a los dirigentes de seis partidos minoritarios, de los cuales sólo uno cuenta con un apoyo popular significativo. En consulta con estos dirigentes, los líderes militares nombraron un Triunvirato de hombres respetados, básicamente apolíticos, para encabezar un régimen provisional. Luego, los líderes militares invitaron a cada uno de los seis partidos políticos participantes a nombrar a uno o más miembros del nuevo gabinete, dando como resultado un grupo muy heterogéneo de ministros en cuanto a competencia, honestidad y criterio político."

El documento afirma que "cinco de los seis partidos aludidos se sitúan a la derecha del centro. La conservadora Unión Cívica Nacional (UCN), es la única con un amplio apoyo popular, ya que obtuvo alrededor del 30 por ciento de los votos en las elecciones de diciembre de 1962."

En efecto, los líderes de los partidos concurrentes al llamado en la madrugada del 25S fueron, por UCN, el Dr. Viriato A. Fiallo, figura icónica de la transición democrática que pronunciara el emblemático ¡Basta Ya! en la plaza pública como aldabonazo catalizador ciudadano. Sobrino del poeta Fabio Fiallo, dirigente magisterial nacionalista en la Ocupación Americana 1916-24, filósofo y galeno, fue cabeza de una familia antitrujillista resistente formada por Antinoe, Gilberto y Odalis. Fundador de la clandestina Unión Patriótica, guardó prisión política varias veces, huésped junto a familiares en la embajada de México, las expediciones del exilio contaron con la contraparte interna. La Casa Vicini dio albergue a su práctica profesional en los bateyes de sus ingenios.

Por la Alianza Social Demócrata figuraba el Dr. Juan Isidro Jimenes Grullón, quien hizo del contrato de US$150 millones con la Overseas Investment una mortífera arma retórica contra Bosch, imputándole condiciones onerosas. Cabeza de un plan para matar a Trujillo en el Centro de Recreo de Santiago en 1934, el médico bisnieto y nieto de presidente egresado de Alemania y Francia, guardó prisión infernal en Nigua, materia de su obra Una Gestapo en América. Fundador del PRD en Cuba en 1939, fue codirector de la expedición fallida de Cayo Confite en 1947 y organizador de las del 59, proyectado "Presidente de la República en Armas".

Horacio Julio Ornes Coiscou, comandante de la expedición de Luperón de 1949 y héroe con rango de coronel de la revolución costarricense que llevara a Figueres al poder, encabezaba Vanguardia Revolucionaria Dominicana. Un partido aliado con el PRD desde el exilio en Costa Rica que apoyó la candidatura de Bosch a la presidencia el 20/ 12/62. Hermano de Germán, director de El Caribe y de la carismática declamadora Maricusa. Esposo de la Dra. Pucha Rodríguez, hija meritoria del Gral. Juancito Rodríguez, batallador contra las dictaduras del Caribe. Cuñado de José Horacio Rodríguez, comandante de la Raza Inmortal del 59.

General Miguel Ángel Ramírez Alcántara, hombre del Cayo, de la revolución Figuerista, de la expedición del 49 salida de Guatemala, líder del Partido Nacionalista Revolucionario Democrático y senador por San Juan de la Maguana, base de su influyente familia. El Dr. Mario Read Vittini, fundador de los partidos Revolucionario Social Cristiano (PRSC) y Demócrata Cristiano (PDC), fue centro de un nutrido grupo de jóvenes conspiradores que se asiló en la embajada del Brasil en las postrimerías de la dictadura. Abogado brillante de San Cristóbal ocupó posiciones en la diplomacia y el Partido Dominicano, antes de su defección.

El petromacorisano Ramón A. Castillo, jefe de la seccional del PRD en Puerto Rico y cruzado de la avanzada del 5 julio del 61, renunció a finales de ese año originando el Partido Popular Democrático Cristiano (PPDC) que intentó inscribir la candidatura de Balaguer en 1962.

El Estimado de Inteligencia indica que "los demás partidos, incluido el PRD de Bosch, que había obtenido alrededor del 60 por ciento de los votos en las elecciones de diciembre de 1962, no han tenido ningún papel ni representación en el gobierno actual. El propio Bosch, junto con otros líderes de la izquierda moderada y varios izquierdistas extremistas, han sido deportados y su partido ha sido objeto de acoso oficial."

El SNIE 86.2-64 refiere: "El Dr. Emilio De Los Santos, abogado de 60 años y expresidente de la Junta Central Electoral, fue nombrado presidente del Triunvirato. Manuel Enrique (Tavares) Espaillat, ingeniero de 39 años formado en EE. UU. y exdirector de la Corporación de Fomento Industrial, conocido por su postura pro estadounidense es el miembro del Triunvirato encargado de los asuntos económicos. Ramón Tapia Espinal, abogado de 37 años, fue secretario de la Presidencia del Consejo de Estado y en su momento colaboró en la organización del partido UCN. Tiene fama de ser muy emotivo, aunque bastante inteligente."

De los Santos fue colega de mi padre Francisco del Castillo en el bufete de abogados que compartía con Eduardo Read Barreras y Eurípides Roques Román al lado de la Catedral, frecuentemente encarcelado bajo dictadura. Tavares Espaillat fue roommate de Busch padre en Phillips Academy y del círculo de Yale.

El gabinete quedó integrado por Viñas Román en FFAA y Reid Cabral en SEREX –ex consejero de Estado y contacto de la embajada USA en complot del 30M junto a su primo Gianni Vicini, pronto sería presidente. Por UCN, Severo Cabral del grupo 30M y la Casa Vicini, Interior y Policía, Grisolía Poloney, Trabajo, Alcibíades Espinosa, SESPAS. Por ASD, Casals Victoria Finanzas, y Sánchez Báez Justicia. PDC: Read Vittini Presidencia, Carlos Hernández Educación. VRD, Payo Ginebra Obras Públicas, R. Martínez Bonilla -sobreviviente de Luperón- Industria. PNRD, Ramírez Alcántara Agricultura, E.O. Garrido Puello Propiedades Públicas. Pompilio Brower (PPDC) Sin Cartera.

"El régimen actual no ha desarrollado un programa claramente definido para aliviar los problemas económicos básicos del país: pobreza generalizada, baja productividad y creciente desempleo. Sin embargo, el Triunvirato ha adoptado políticas sensatas. En el ámbito político, el régimen adoptó una postura firmemente anticomunista y anticastrista, y actuó para frenar las actividades comunistas y de otros grupos de extrema izquierda. Ante la intensa presión, tanto interna como externa, para que se celebraran elecciones pronto, anunció un plan de cinco fases que comenzaría con varias elecciones locales limitadas y pospondría las elecciones nacionales al Congreso y a la Presidencia hasta mediados de 1965.

Portavoces del gobierno afirman que el plan proporcionaría a la población capacitación práctica en procedimientos democráticos; la motivación más territorial parece ser la oportunidad que podría brindar a los partidos que participan en el régimen para mejorar su estructura y ampliar su base de apoyo. Sin embargo, es probable que esto tenga un impacto desestabilizador en la situación política general; comenzando con la campaña para las elecciones a nivel local en el otoño de 1964, habría votaciones cada dos o tres meses —y campaña electoral casi constante— hasta el verano de 1965.

El reconocimiento de Estados Unidos fortaleció al Triunvirato, pero su situación sigue siendo muy difícil. Carece de una base de apoyo independiente, es incapaz de ejercer un control efectivo sobre las acciones de las fuerzas armadas y la policía, y está sometido a presiones de diversos sectores. Los líderes militares dominicanos conservan la potestad de destituirlo en cualquier momento. Ha sido objeto de críticas tanto de la extrema derecha como de la izquierda; los ultraderechistas lo acusan de no actuar con suficiente contundencia para expulsar a los «comunistas» de los cargos públicos."

Bosch señalaba a Trujillo como el jefe militar del golpe. Pero sin dudas, fueron los políticos antitrujillistas del exilio y de la resistencia interna quienes atizaron el descalabro democrático del 25S del 63.