Fervor mundialista

La historia universal se nos aparece como un compendio de eventos importantes. Estos ocurren en cualquier parte del mundo. En el Cosmos, todos los hechos —la caída de un rayo o el canto de un pájaro— tienen la misma importancia divina. Pero hay ciertos hechos que, desde el plano organizativo, celebran eventos humanos. En este caso, el deporte.

El evento histórico nos arrastra como una marea. Todos podemos ser testigos de la llegada del Mundial de fútbol 2026. Se acerca cada vez más la fecha de inauguración en el Estadio Azteca, el único en albergar tres mundiales (1970, 1986 y 2026). El llamado "Coloso de Santa Úrsula" es un recinto legendario donde se han efectuado notables encuentros. Como declara Jorge Valdano: "Yo he trabajado casi 10 años en el Santiago Bernabéu y siempre decía: ´Qué grande es esto´, pero el Azteca es más imponente; lo veo más armónico, un campo de fútbol de verdad". A la espera de que la gente llegue, los estadios están preparados en USA, Canadá y México, los tres países sede. Invitamos al lector a saber cuáles son los encuentros entre todas las selecciones (48). Saber cuáles serán los juegos principales es un plus para los aficionados.

Me llega la información sobre los artistas que cantarán en los noventa minutos previos al partido inaugural: Belinda, Los Ángeles Azules, Alejandro Fernández y J Balvin, para mencionar solo cuatro latinos. El 12 de junio, en Los Ángeles, actuarán Katy Perry, Future, Anitta, Lisa, Rema y Tyla. Todos estos artistas están preparados desde ahora para sus participaciones, las que se esperan que sean majestuosas.

Recupero la memoria del medio tiempo del partido de los Timberwolves de Minnesota de hace una semana en el Target Center: un hombre mayor, dueño de una agilidad inesperada, se subió a una silla y a otras sillas, unas diez, para no perder el equilibrio en un acto circense que fue altamente aplaudido en el estadio. Retorna a mi memoria aquella vez en que el antipodista mexicano Abel Suárez (del Circo Hnos. Suárez), y unos venezolanos, tuvieron que pasarse una tarde con quien escribe por asuntos laborales: todo circo es todo circo, la mejor manera —y la más amable— de entender y conocer a una trapecista rusa. El tiempo pasó y uno solo tuvo que esperar a la celebración del juego como un acto de circo.

Para hacer notar el fervor de una época, le he dicho a una persona que, cuando inician los mundiales, quien escribe tiene la tarea de ver la mayor cantidad de partidos posible: me ocurrió en Francia 98 (ganó Francia, con Brasil de subcampeón y Croacia en tercer lugar), y en el Mundial asiático (Corea del Sur-Japón 2002, con partidos en la madrugada). Entre las grandes figuras del próximo Mundial aparecen: Kylian Mbappé (Francia), Jude Bellingham (Inglaterra), Vinícius Júnior (Brasil), Lamine Yamal (España), Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugal), Gilberto Mora (México), Thibaut Courtois (Bélgica) y Vitinha (Portugal), entre otros.

Todos recordamos a Michel Platini (histórico mediocampista francés), Paolo Rossi (recordado como máximo goleador y mejor jugador del Mundial de España 1982), Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, para citar solo cuatro estrellas. Para que anotemos, Messi ha elegido a la selección francesa como favorita para el Mundial, junto a Brasil y España, grandes potencias del juego. Cada quien elegirá su equipo.

Para los futbolistas que van a su primer Mundial, esto será inenarrable. Debemos estar a la caza de quienes podrán anotar sus primeros goles. Estamos en el concierto de los fanáticos de todas las naciones: he ahí el atractivo de este deporte. Como se evidencia: estamos en Mundial.