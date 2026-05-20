Llegué de vuelta

Agradezco a Diario Libre y su presidente-director Aníbal de Castro la gentileza de acogerme en su periódico para compartir mis recensiones y comentarios sobre la prolífica producción literaria dominicana, tan ávida de lectores como necesitada de orientadores de buena fe, sine ira et studio, como prometió Tácito. Trataré de referirme principalmente a novedades, aunque nunca está de más recordar obras que por añosas no pierden vigencia ni oportuna significación ante las realidades actuales. Sin mayor prolegómeno, ¡a lo que venimos! (en presente, como debe ser...).

Antología de Mármol

El más reconocido poeta dominicano de la actualidad, José Mármol (La Vega, 1960), laureado lingüista y doctor en filosofía, así como epónimo de la generación de los ochenta, recientemente vio publicarse en Madrid una excelente antología que reúne todos sus versos desde 1984 hasta 2019. Titulada Donde todo triste ruido hace su habitación (Colección Visor, Madrid, 2025, 868 páginas), el compendio incluye trece poemarios de Mármol, mostrando su evolución hacia la cumbre que actualmente merece.

Un colega dominicano ha escrito que Mármol, dados su lúcido pensamiento simbólico y abstracto, la limpidez lingüística de la sencillez natural y su profundidad, es nada menos que el T. S. Eliot hispanoamericano, aludiendo de carambola a su profesión como alto funcionario bancario.

Pareja con su obra, el doctor Mármol lidera una corriente literaria dominicana que propone una poética para sentir el pensamiento y pensar el sentimiento, un rescate de Unamuno, explorando en sus ensayos cuestiones como las identidades en el contexto del lenguaje, los caminos divergentes de la verdad con sus consecuencias y la relevancia simbólica de cada pequeño acto de la vida diaria en torno a los que erigimos nuestra realidad.

Ningunos muchachos

El pundonoroso José Miguel Soto Jiménez (Santiago, 1956) presentó en marzo su libro Los Muchachos de la Democracia (Impresora Soto, Santo Domingo, 2025, 250 páginas), una memoria llena de autobombo sobre un grupo de coroneles de las Fuerzas Armadas y la Policía que se articuló en 1990, cuyo compromiso con el PRD eclosionó meses antes de 1994, para defender un creído triunfo de la oposición en las elecciones. El autor ofrece valiosos detalles de la trama que él insiste en presentar como un proyecto cívico (de guardias deliberando) en lugar de lo que realmente fue: una conspiración cuyo "levantamiento no se materializó debido a la negativa de Peña Gómez" para evitar un baño de sangre, según acertadamente explica Roberto Cassá en su encomiástico prólogo.

Como si no bastaran las palabras liminares del doctor Cassá, otros dos prólogos por Cándido Gerón y Tony Raful adornan las primeras 34 de las 210 páginas de la narración, seguidas por una nota biográfica del autor, de siete páginas, y otras treinta con fotografías del escritor y los demás protagonistas, que Soto Jiménez identifica como sus subordinados dentro del "equipo militar" que lideró Hipólito Mejía tras el fallecimiento de Peña Gómez en 1998, ocho días antes de las elecciones municipales ganadas por el PRD.

Soto Jiménez, fiel a su característico estilo pletórico de pintorescos giros del habla campesina, pese a sus raíces urbanas, teje un relato que adolece de innumerables reiteraciones, innecesarias "aclaraciones" y grandilocuente sobrevaloración del inexistente secretismo del "equipo militar" perredeísta. Es, sin embargo, como la mayoría de las varias decenas de obras del autor, una lectura casi obligada para el público interesado en la historia reciente, especialmente cómo los militares han contribuido al fortalecimiento de la democracia. El general fue ministro de Defensa durante la presidencia de Hipólito Mejía. La participación de Soto Jiménez en la política, antes y tras su retiro del Ejército, lo muestran como un auténtico patriota cuya inteligencia, experiencia y apreciable don de gentes, lo disponen a continuar su exitosa carrera como intelectual y servidor público.

La encuesta

El distinguido académico uasdiano Dionicio Hernández Leonardo (Jarabacoa, 1961) publicó recientemente dos libros. La Encuesta es un valioso ensayo sobre el diseño, realización, interpretación y buenas prácticas en la publicación de mediciones de opinión pública o preferencias de consumidores. Notas Culturales es una recopilación de las breves columnas suyas en el periódico El Día, una suerte de puntual relación de efemérides o cápsulas de conocimientos para cada día del año.

"La Encuesta (Editora Búho, S. D., 2026, 218 páginas) tiene un escueto prólogo por el maestro estadístico J. Achécar Chupani del que pudo prescindirse, pues luce que esta obra didáctica es una de los mejores en su género en tiempos recientes en la República Dominicana. Notas Culturales (Búho, S. D., 2024, 416 páginas), pese a ser una reproducción de luminosos chispazos de prensa, acuna en su interior la sabiduría destilada de un acucioso lector y poeta, con casi medio siglo escudriñando libros de la literatura local y universal. Es buena entretención para refrescar la mente.

El doctor Hernández Leonardo es miembro fundador del Foro Cultural de Jarabacoa y docente de carrera en la UASD, donde ha dirigido su Escuela de Estadística y la Revista Científica de Economía y Ciencias Sociales. Acierta al explicar que ninguna encuesta predice el futuro.

Otra vez igual...

El cansancio intelectual y agotamiento moral de la pseudo-izquierda queda retratado en su pobrísima producción editorial, muy distinta a las sesudas discusiones políticas que publicaba José Israel Cuello en el semanario Hablan los Comunistas, órgano del PCD, en los años anteriores a su reconciliación personal con la racionalidad económica y el desengaño con el marxismo.

El conocido periodista Esteban Rosario (Santiago, 1953), autor de varios libros que parecen todos ser el mismo con título y presentación distinta, acaba de lanzar Los dueños del dinero en la República Dominicana (Editorial Santuario, Santo Domingo, 2026, 288 páginas), en línea con su obsesión mal documentada acerca de las principales empresas y familias adineradas del país. Según la solapa, es el décimo libro de Rosario.

Datos desactualizados, repeticiones erradas tomadas de sus propios libros anteriores, inferencias absurdas por partir de premisas despistadas, constituyen la mayor parte de las aburridas páginas en que se reproducen listas copiadas de archivos viejos del Registro Mercantil, incluyendo personas fallecidas hace décadas... Aun si ofreciera datos reales o actuales, ¿hay algún país donde las élites empresariales, financieras o políticas no controlen su economía e influyan en el Gobierno? Si vas a chismear dime algo nuevo...

Gran paquito

Casi tres décadas conviviendo con dominicanos me bastan para creer que en Latinoamérica hay pocos pueblos con tantos motivos para enorgullecerse y al mismo tiempo tantas ganas de despreciar su propia historia y cultura. Por eso es un hallazgo refrescante ver entre las obras más vendidas en Cuesta a un cómic –nombre apropiado para lo que aquí llaman paquito— sobre la historia de La Española, la isla que comparten Santo Domingo y Haití.

Las súper maravillas de la Primada de América (Amigo del Hogar, S. D., 2025, 36 páginas), por el embajador Iván Gatón (Sabana Grande de Boyá, 1973), ilustrado por Wilfredo Castillo Nolasco, fue presentado en Casa de América en Madrid con el auspicio de la embajada dominicana.

Se trata de una publicación para niños y adolescentes, la precisión de cuyos detalles podría desatar discusiones entre adultos con opiniones fuertes sobre la relación dominico-haitiana. Es un afortunado fenómeno editorial su éxito de venta, que bien sirve para estimular a jóvenes estudiantes a procurar mayor y mejor información. Ojalá despierte el interés por la lectura, con los paquitos como peldaño inicial. Asterix y Obelix seguramente motivaron a muchos franceses a conocer mejor a Julio César y su guerra gálica, así como Tex en mi añorada Roma de los ´70 alimentó el gusto italiano por las vaqueradas fílmicas. Che meraviglia!