Encuestas no muerden

En el país vienen trabajando desde hace décadas prestigiosas empresas encuestadoras norteamericanas como Gallup, afiliada a la mundialmente acreditada The Gallup Organization con sede en Washington DC, pionera en la más antigua democracia presidencial en la medición de la opinión pública y las preferencias electorales desde los años 30 del siglo XX.

Bajo la dirección del sociólogo Rafael Acevedo, egresado de la U Católica de Chile, Gallup ha emprendido estudios de mercado para el sector privado, instituciones estatales y medios de comunicación como la revista Rumbo, el diario El Siglo, el matutino Hoy del Grupo Corripio y Diario Libre, nuestro primer diario de circulación gratuita.

Desde los 80 el pollster y estratega electoral estadounidense Mark Penn, bajo Penn Schoen & Berland, realiza estudios de pulcritud profesional y certeza predictiva. Clave en la definición de la campaña exitosa de Jorge Blanco en 1982 con la aplicación de una serie de encuestas puntuales, la empresa echó raíces en el mercado dominicano representada por el economista Bernardo Vega y ahora por el grupo SIN que lideran Fernando Hasbun y Alicia Ortega. En 1996 Penn encabezó la estrategia que llevó a la reelección de Bill Clinton.

En 2015 Mark Penn fundó Stagwell Inc., una de las mayores firmas de estudios de marketing y surveys de opinión de Estados Unidos que incluye a Harris Poll, de las más antiguas y respetadas encuestadoras, Harvard-Harris Poll con sondeos mensuales sobre políticas públicas y tendencias políticas, asociada con el Center For American Political Studies de Harvard. Harris X, enfocada en las tendencias de los consumidores, mercados y tecnología.

Para las elecciones del 19 de mayo 2024, la Encuesta Mark Penn/Stagwell difundida por Noticias SIN, proyectó la reelección de Luis Abinader en primera vuelta con intención de voto del 57 %, ubicando a Leonel Fernández en segundo rango con 24 % y a Abel Martínez con 12 %. Los resultados de las urnas fueron 57.44 % para Abinader, 28 % Fernández y 14 % Martínez. Como se decía en mi añorado San Carlos: "Mejor de ahí se daña".

De 8.1 millones de electores habilitados en esos comicios, sólo concurrieron 4.4 millones, registrando una tasa de participación de 54 %. Enviando el ciudadano -el soberano en la teoría democrática- claras señales de creciente desafección respecto a las ofertas de los partidos y sus élites. Entidades que monopolizan la representación política y siguen apretando la tuerca al cuello de la democracia, como sucediera al anular las candidaturas independientes de la legislación electoral tras ser validadas por el Tribunal Constitucional. Bloqueando opciones disruptivas como la encarnada por de la Espriella en Colombia.

Ahora, en insólito giro antidemocrático, se pretende amordazar la divulgación de datos de las encuestas bajo el argumento peregrino de "evitar la manipulación de los electores". En lugar de leer los numeritos con modestia y corregir rumbos extraviados, la temeraria tentación autoritaria parece aposentarse en el creciente dark side de la política vernácula, resistente al aggiornamento en esta Era de la información digital.

Desde 2008 Greenberg Quinlan Rosner Research, otra reputada pollster norteamericana, opera en el mercado electoral dominicano brindando servicios profesionales. Contratada por Diario Libre, ha medido la competencia presidencial, congresual y municipal, y la percepción ciudadana sobre la economía, la corrupción y la delincuencia. Con la presencia personal de los analistas Ana Greenberg, John Baar y Jessica Reis.

En diciembre 2023 Greenberg registró una tasa de aprobación del presidente Abinader del 65 % y otra de intención de voto de 49 %, que 6 meses después se tradujeron en el 57.44 % emanado de las urnas, justo el promedio de la sumatoria de ambos valores.

En los comicios del 2004 Hamilton Staff & Beattie, otra respetada firma basada en Washington fundada por William R. Hamilton en 1969 junto a David Beattie, ofreció servicios de encuestas y consultoría al sistema político dominicano a través del diario HOY del grupo de medios Corripio. Las entrevistas efectuadas entre 20/23 de marzo 2004 a 1200 electores, arrojaron 52 % a favor de Leonel Fernández, 25 % a Hipólito Mejía -aspirante a reelegirse- y 17 % a Eduardo Estrella. Las urnas contaron: 57 %, 33 % y 8 %, respectivamente. Coincidiendo con Gallup y Penn Schoen & Berland que situaron a Fernández sobre el 50 %.

En las elecciones del 2012, Hamilton Staff & Beattie/HOY publicó en abril los datos del trabajo de campo del 11 al 15 de ese mes, otorgando 51 % a Danilo Medina y 44 % a Hipólito Mejía, 1 % a Guillermo Moreno y Eduardo Estrella. Medina obtuvo en votos 51.21 % e Hipólito 46.95 %, ratificando la función predictiva de este método de medición probabilística por muestreo aleatorio de empleo universal.

Zogby Analytics, que existe desde 1984, también ha estado presente en el panorama electoral dominicano. En abril del 2016, resultado de trabajo de campo entre 18/20 de marzo con una muestra de 2,198 entrevistas efectuadas mediante un método telefónico, pronosticó 49 % para Danilo Medina, quien repostulaba, 44 % a Luis Abinader. Hablando las urnas: 61.74 % Medina y 35 % Abinader.

En esa contienda Zogby, que aplicaba una metodología no presencial de entrevistas telefónicas, erró en las magnitudes de las candidaturas mayores, pero fue certero en la medición de otros candidatos de partidos autodesignados emergentes. G. Moreno 2.7 %/1.83 %, Minou Tavárez, 0.5 %/0.35 %, Pelegrín Castillo 0.4 %/0.35 %, H. Decamps 0.2 %/0.18 %.

Otra firma encuestadora de presencia constante en los estudios demoscópicos es Newlink, con oficina en Ave. Churchill dirigida por Eduardo Valcácer y sede central en Brickell Avenue, Miami. Aquí presta servicios a diversos clientes, enfatizando su "compromiso por más de 25 años con consumidores, colaboradores, comunidades, partners, y autoridades, a través de nuestro modelo de Pensamiento Orbital, que provee una nueva forma de pensar, planificar y ejecutar, en un mundo en cambio permanente".

Fundada en 1998 por Sergio Roitberg e inicialmente vinculada a Leonel Fernández, contó en el pasado con el consultor estratega Mauricio de Vengoechea y el politólogo de FIU Eduardo Gamarra. Hoy Vengoechea -asesor de LF 2003/2012- con firma propia destaca en 16 países "con un equipo de consultores en investigación, estrategia, innovación, gestión de crisis y comunicación política". Como indica su ficha, "actualmente asesora al gobierno de República Dominicana", siendo clave en el éxito de Luis Abinader, 3er presidente latinoamericano mejor valorado.

En 2012 Newlink proyectó 52.1 % para Danilo Medina y 45.5 % a Hipólito Mejía, coincidiendo con otras encuestadoras al marcar éstos 51.21 % y 46.95 %.

Otras firmas extranjeras con protagonismo en la realización de estudios y asesoría electorales en el país incluyen a Sigma Dos. Creada en 1982 "es la empresa decana española en estudios de mercado y demoscopia de carácter internacional". Socio fundador de CIMA (Consorcio Iberoamericano de Empresas de Marketing), pertenece a Insight Analytics y a Gallup International y a la red Eurostar Mediagroup. En el país opera desde 1998 registrada como Sigma Dos República Dominicana en 1999, hoy con sede en Bolívar 357.

En junio 2020 su directora Maylo Gutiérrez divulgó una encuesta presencial realizada entre el 12/14 con muestra de 1,218, que señalaba a Gonzalo Castillo arriba en la contienda con 43.6 %, Luis Abinader con 40.4 %, Leonel Fernández 10.1 % y Guillermo Moreno 1.9 %, lo cual proyectaba una 2da vuelta. Los numeritos del soberano marcaron distinto: 52.52 % Abinader, 37.46 % Castillo, 8.90 % Fernández y 0.96 Moreno. Alejándose del pronóstico en +12.2 LA, -6.4 GC, -1.2 LF y -1 GM puntos porcentuales.

CID Latinoamérica es firma arraigada en RD. Fundada en 1977 en Costa Rica, una democracia modélica de la que somos beneficiarios desde 1961, cuando se formaron en el Instituto de Educación Política creado por José Figueres y Sacha Volman más de 60 jóvenes del PRD, 14 de Junio y Unión Cívica, entre ellos Peña Gómez, Milagros Ortiz Bosch, Molina Ureña, Rafael Alburquerque y Brinio Díaz. Sede de CAPEL que asesora y promueve procesos electorales y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. CID opera desde 2003 en Centroamérica, Panamá, Perú y RD.

En septiembre 2018 CID publicó su Estudio de Opinión Pública RD No.46 revelando que un 80 % de los ciudadanos era pesimista sobre futuro del país y su economía. Problemas de inseguridad (37 %) y alto costo (22 %), hogares afectados por falta de dinero, desempleo y violencia barrial. 60 % estimaba muy elevado costo de la vida y 75 % veía aumento delincuencia. El presidente Medina era aprobado por 42 %, pero ni bien ni mal por 34 %.

En imagen de personalidades políticas Margarita Cedeño encabezaba con 56 %, seguida de Medina 54 %, Luis Abinader 46 %, Hipólito Mejía 41 % y Leonel Fernández 30 %. Miguel Vargas 76 % tasa negativa. En simpatías por partidos PLD con 39 %, Ninguno 31 %, PRM 17 %, PRD 9 %, Otros 4 %. Esas eran las cartas viradas en la mesa, conforme CID, al momento de la encuesta.

Como es fácil colegir, estos datos no subvierten el orden de las cosas. Sólo sirven oportuna información para apuntalar decisiones acertadas por parte de los policymakers. Evidencian el desperdicio de Margarita Cedeño como activo político, con altas tasas de favorabilidad como vicepresidente en 8 años, sacrificada por la macho intemperancia del PLD y su oxidado CP. Y el notorio atractivo de Luis Abinader quien marcaba 46 % de imagen favorable, superando al PRM en 29 puntos, con una sólida base para remontar simpatías en torno a su figura.

La mordaza reglamentaria ilegal que pesa sobre la publicación de encuestas electorales vulnera los derechos adquiridos de empresas registradas en la JCE desde 2019, un grueso norteamericanas de solvencia acreditada en USA, nuestro principal socio comercial. Coarta la circulación de información y el derecho a la libre expresión del pensamiento sin sujeción a censura previa.

Nos retrotrae a la época de las crisis de confianza, ruido de sables, granadazos. Intervención OEA, subsecretario Skol, López Rodríguez, Agripino, Arnáiz y Carter, para legitimar resultados. Los sondeos van perfilando tendencias y evitan recaídas institucionales.

Parodiando una campaña de la Lotería que predicaba "los libros no muerden". Yo, sociólogo con 60 años bregando con encuestas, podría decir: las encuestas tampoco.