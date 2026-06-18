Macroeconomía, obsesión de una capitalina

En estos años, no es del todo sencillo elaborar un argumento que cumpla a cabalidad con las leyes que dejaron escritas Adam Smith y John Maynard Keynes. Como sabrán algunos, Schumpeter nació el mismo día que Keynes. Es necesario decir que esta chica, que puede trabajar en un banco –así, veámosla como una banquera–, necesita que le expliquen a diario cómo marcha la macroeconomía dominicana: la presión tributaria, el PIB per cápita, el Ingreso per cápita y los impuestos que pagan las familias.

Asumamos que ella responde a la escuela keynesiana o post keynesiana y que obedece a los dictados de una lógica que se hunde en los estructuralistas. Asumamos que ha estudiado en London School of Economics (LSE).

En los últimos días, le ha dicho a personas cercanas que en la República Dominicana se hace necesaria una reforma fiscal integral. Es de entender que ella defiende que se administren los procesos de acuerdo a una visión política no de izquierda.

Sin decírselo a mucha gente, ella se ha percatado de los milagros dominicanos ocurridos después de la decapitación de la tiranía trujillista. Alguien le ha dicho que la República Dominicana no ha dejado de crecer institucionalmente y que es la antítesis del vecino país haitiano. Se le ha informado que se proyecta un crecimiento del PIB del 4 % al 4.5 % y que el IMAE: El Indicador Mensual de Actividad Económica acumuló una variación del 4.1 % interanual en el primer trimestre. Se le ha informado que la tasa de inflación se sitúa en un 5.3 % interanual a mayo de 2026, con una tendencia hacia el rango meta establecido por el Banco Central del 4 % ± 1. Para que comprenda el sistema financiero, un funcionario del Banco Central en la Biblioteca de esa institución le ha dicho que la Deuda pública bruta se mantiene estable y controlada en torno al 58 % del PIB. y que los activos totales del sistema financiero superaron los RD $4.28 billones en marzo de 2026 y que la rentabilidad bancaria con el índice ROE (Retorno sobre el patrimonio) de la banca se ubicó en un 21.3 %.

Nuestra chica sabe bien lo que le enseñan a los economistas en Cambridge y en la LSE: entender el proceso por medio del que se crea riqueza en las sociedades. Tiene el libro que defiende una postura abierta para la economía y sabe bien el rol del sector privado en la creación de riqueza del país. Esto está bien documentado y ella tiene claro que domina el tema de la historia reciente de la economía criolla: de los setentas hasta aquí, como es el caso del Boom del turismo, hemos tenido una economía más ágil que en años anteriores. De lo que se trata (y pensar que Litto Nebbia tiene mi canción favorita con el mismo nombre, Solo se trata de vivir), es de diseñar una sociedad donde el trabajo sea mejor remunerado y donde las familias no solo lleguen a final de mes haciendo malabares.

Ella ha estudiado el Ingreso per cápita y ha comparado las cifras dominicanas con la de otros países del área: ha quedado sorprendida con la respuesta de las estadísticas a su modelo de pensamiento. Ha elaborado todo un proceso mediante el que puede llegar fácilmente a conclusiones que no tienen nada que ver con la IA, ni mucho menos. Se ha dicho a sí misma que sus profesores de macroeconomía le dieron en el blanco cuando le dijeron que se concentrara en las cifras que son publicadas periódicamente por los organismos financieros nacionales: Banco Central y Superintendencia de Valores, por ejemplo. Se ha permitido el lujo de pensar que sería bueno pasar una tarde en la Dirección de Aduanas, toda vez que sabe que alguien conocido le ha mostrado una manera idónea de hacer riqueza personal para un individuo no graduado de alguna universidad: la importación de vehículos que venderá de buenas a primeras de manera expedita.

Con la certeza de que los datos del Banco Central deben ser espiados con más regularidad, se entera de que todo marcha bien en la economía dominicana, solo que las reformas no llegan y estas son, de acuerdo a algunos, un tema vedado para algunos funcionarios del Estado.