El Gobierno Provisional de Vicini Burgos

Hacia el final de la intervención militar norteamericana de Santo Domingo (1916-1924), nuestros antepasados tuvieron un gobierno propio encabezado por Juan Bautista Vicini Burgos, cuyo mandato transcurrió desde el 21 de octubre de 1922 hasta el 12 de julio de 1924.

En los textos de historia escolar, apenas se destaca ese gobierno provisional y su trascendencia en el desarrollo de las instituciones políticas vernáculas en materia electoral. Su elección no fue resultado de un sufragio libre y competitivo, sino que fue fruto de un acuerdo diplomático entre las partes en conflicto a fin de lograr una salida negociada para terminar con la indeseable ocupación militar estadounidense.

Tras seis años de dominación extranjera, de incesantes luchas por parte de los nacionalistas, tanto en el terreno de la resistencia armada como en el plano cívico, el 30 de junio de 1922 fue firmado en Washington el Entendido de Evacuación del territorio nacional.

Este instrumento jurídico fue suscrito por Charles Evans Hughes, secretario de Estado, Sumner Welles, Comisionado, y William Russell, ministro plenipotenciario, en representación de Estados Unidos; mientras que por la parte dominicana firmaron el general Horacio Vásquez, Federico Velázquez, Elías Brache hijo, Monseñor Adolfo A. Nouel y Francisco J. Peynado, impulsor del proyecto de desocupación.

Los firmantes del Plan Hughes-Peynado, como también se conoció ese tratado, acordaron: 1) Nombrar un Presidente Provisional y su gabinete, lo cual sería responsabilidad de los líderes dominicanos suscribientes del tratado; 2) El reconocimiento por parte del nuevo Gobierno de las Órdenes Ejecutivas adoptadas por los Gobernadores Militares; 3) Mantener en vigor la Convención dominico-americana de 1907, hasta tanto fuera saldada la deuda externa; y, 4) La permanencia de las tropas norteamericanas en territorio dominicano hasta que el nuevo Gobierno asumiera la conducción de los asuntos públicos.

La comisión que debía escoger al nuevo Presidente de la República se reunió el 1 de octubre de 1922 y, de entre cinco prominentes candidatos, se eligió al reconocido ciudadano Juan Bautista Vicini Burgos, quien no tenía vínculos partidarios con ninguna de las formaciones políticas de la época. ¿Quién era, pues, el nuevo Presidente Provisional?

Vicini Burgos fue un próspero y acaudalado comerciante, cuyo progenitor era de origen italiano. Nació en Santo Domingo, el 19 de julio de 1879, hijo de Gianni Bautista Vicini Cánepa y de la señora María Burgos. Su padre arribó al país en 1860 cuando apenas era un mozalbete de trece años, procedente de Génova, Italia. El historiador Bernardo Vega sostiene que fue el primer Vicini en establecerse en Santo Domingo.

Después de 1870, cuando en República Dominicana tomó auge la industria azucarera, Gianni Vicini Cánepa incursionó en el negocio y al cabo de algunos años se convirtió en uno de los comerciantes más prósperos y propietario de ingenios azucareros. Su hijo, Juan Bautista, se formó en esa tradición empresarial, heredando parte de los negocios de su progenitor, que posteriormente continuaron y diversificaron con gran éxito sus descendientes hasta el día de hoy.

Vicini Burgos recibió una formación intelectual fuera de lo común; además del español, su idioma nativo, se dice que hablaba con fluidez inglés, francés e italiano. Asimismo, recibió una esmerada educación y una amplia cultura general adquiridas dentro de la tradición familiar al estilo clásico europeo.

Dedicado por completo a las empresas de la familia, Juan Bautista Vicini Burgos se mantuvo al margen de la política partidista hasta que la Patria necesitó de sus servicios.