Efemérides nacionales en el mes de julio

En cada mes del año hay días memorables para el patriotismo nacional. Tal es el caso, por ejemplo, del 1 de diciembre de 1821, con el que recordamos la independencia -de corta duración- proclamada por José Núñez de Cáceres; del 27 de febrero, gracias al cual festejamos la independencia nacional y el nacimiento de la Republica Dominicana; o del 16 de agosto, que evoca la épica guerra restauradora. La Constitución de la República establece que el 27 de febrero y 16 de agosto, son días de Fiesta Nacional.

Sin embargo, tal vez los amantes de temas históricos no han reparado en el hecho de que julio es uno de los meses del año con mayor cantidad de fechas históricss relevantes para los dominicanos. Conviene enumerar algunas, ordenadas según el año en que se produjeron durante el siglo XIX y en la siguiente centuria después:

16 de julio de 1838. Juan Pablo Duarte y ocho compañeros de ideales, reunidos en casa de doña Chepita Pérez de la Paz (madre de Juan Isidro Pérez, El Ilustre Loco), instalaron solemnemente la sociedad secreta La Trinitaria con el objetivo de luchar contra la dominación haitiana (1822-1844) y proclamar un Estado soberano llamado República Dominicana.

7 de julio de 1857. Estalló en Santiago una insurrección armada debido a la aguda crisis política y económica provocada por los desaciertos de la segunda administración de Buenaventura Báez.

15 de julio de 1876. Fallece en Caracas, Venezuela, a la edad de 63, el general Juan Pablo Duarte, a causa de una tisis pulmonar. A Rosa Duarte debemos esta curiosa nota: "El General falleció a las 3 de la mañana del 15 de julio de 1876. Se había pronunciado independiente a las 11 de la mañana del 16 de julio de 1838. Bajó a la tumba a las 11 de la mañana el 16 del julio al cumplirse 38 años que se consagrara a solo vivir por su Patria".

4 de julio de 1861. Día luctuoso para la Patria. En San Juan de la Maguana fueron fusilados Francisco del Rosario Sánchez y 21 compañeros que formaban parte de una expedición armada organizada para combatir la anexión a España. Posteriormente, en 1889, el Congreso declaró el 4 de julio Día de Duelo Nacional, que se celebró hasta 1917.

11 de julio de 1865. Tras negociaciones entre el gobierno restaurador y el alto mando militar español, fue firmado en junio un convenio conocido como Pacto del Carmelo, a raíz del cual el 11 de julio los remanentes del ejército español abandonaron la isla de Santo Domingo. Desde entonces, los dominicanos asumieron pleno control del territorio nacional.

12 de julio de 1924. Culminó la Ocupación Militar Norteamericana (1916-1924) y nació la Tercera República. Se instaló el gobierno constitucional del general Horacio Vásquez. La bandera de los Estados Unidos fue arriada en la Torre del Homenaje y de las oficinas públicas; y la bandera tricolor de los trinitarios, que ideó Juan Pablo Duarte, volvió a ondear sobre el cielo de Quisqueya.

Fue un día de auténtico júbilo nacional. Por su extraordinaria trascendencia histórica, el 12 de julio de 1924 es digno de ser equiparado con el 27 de febrero de 1844 y con el 16 de agosto de 1863, pues esas efemérides dan inicio, por separado, a cada uno los tres períodos republicanos de la historia dominicana.