Alimentando la democracia

Las encuestas, como dijera con propiedad Carolina Mejía, la dinámica alcaldesa del DN y secretaria general del PRM en el encuentro celebrado con los medios de comunicación del grupo Corripio, representan una fotografía del momento y sirven para afinar el trabajo de los funcionarios públicos y ofrecer una plataforma de información a la sociedad. Yo diría que -realizadas con rigor metodológico y divulgadas bajo cánones éticos- sus datos alimentan el diálogo democrático, edifican a gobernantes y gobernados, y con ello posibilitan construir políticas públicas más robustas, certeras y participativas.

Estados Unidos de América, la democracia presidencialista más antigua del planeta es a su vez la nación con una mayor gama y número de encuestas y sondeos de opinión que diariamente nutren y revitalizan el espíritu cívico que admirara Alexis de Tocqueville en 1831, cuando recorriera su territorio pletórico de organizaciones comunitarias pluralistas y participativas, e identificara una colmena laboriosa de gente emprendedora. El visitante francés palpó la base de la democracia social que fraguó la república como organización política y advirtió sobre el riesgo de degenerar en un "despotismo suavizado".

La reafirmación del rol del ciudadano como el soberano, las garantías constitucionales en la arquitectura institucional de balances entre poderes que se contraponen y concurren, más el juego plural de minorías y mayorías, han sido valores y cimientos del funcionamiento de esa nación que celebra 250 años. A la que cantara con pulmón progresista el gran Walt Whitman, un Cosmo, un hijo de Manhattan, en su poemario raigal Leaves of Grass. Respondiendo a su Song of Myself desde México el Contracanto del transterrado ibero León Felipe y por nuestro Pedro Mir, "un hijo del Caribe, precisamente antillano", asentado en la Isla Fascinante del exilio antitrujillista.

En uno de esos giros absurdos a los que nos tiene acostumbrados una élite política ventajista que a ratos se descarrila de su propia legalidad -recordar la prédica del profesor Bosch para llevar al gobierno de Balaguer a observar sus propias leyes-, se alumbró un artículo 13 en el Reglamento que rige la realización y publicación de encuestas electorales que fijó en 411 días, a partir de 22 de mayo 2026 hasta el 1er domingo de julio 2027, la veda de divulgación que la Ley de Régimen Electoral estableció sólo por 8 días antes de las votaciones. Como lo establece y reitera el texto del art. 216 y su Párrafo 1ro.

En cualquier régimen de democracia funcional asido al respeto de la jerarquía de las normas (Constitución/leyes orgánicas y ordinarias/ decretos y reglamentos/resoluciones y ordenanzas), este desaguisado ilegal realizado vía reglamentaria habría originado una interpelación de los titulares del órgano concernido por ante el Senado. Pero estos poderes operan mancornados como engranajes de un mecanismo de pujos autoritarios de mutua protección. Degradando 65 años de respiro libertario, ganado palmo a palmo por la gente llana con ayudita de factores externos.

La mencionada disposición consagra en la práctica la inequidad absoluta en perjuicio del ciudadano. Ya que el gobierno contrata encuestas regulares con recursos públicos, los partidos hacen lo propio con el financiamiento de la JCE, y los grandes empresarios las encomiendan. Quedando el ciudadano de a pie huérfano del acceso a estos bienes informativos protegidos constitucionalmente. Mientras los considerandos que motivan como adornos retóricos el referido Reglamento proclaman principios como equidad, transparencia, juridicidad y otros malabares.

Inobservando esta regla ominosa, ACD Media publicó el lunes de esta semana su Encuesta 29 correspondiente a julio 2026, cuyo trabajo de campo se llevó a cabo entre 2 y 4 de julio, aplicándose a una muestra de 1200 personas, distribuidas 35 % en la región Metro, 34 % Norte, 19 % Este y 12 % Sur. Los datos arrojados por el estudio -que tiene la ventaja de su continuidad seriada a los fines comparativos de establecer tendencias- indican que el 52 % considera negativa la situación del país ante un 41 % que la afirma positiva.

Los problemas que más aquejan a la población a juicio de los entrevistados son el alto costo de la vida, registrando 62 %, delincuencia e inseguridad, 42.8 % y falta de empleos remunerados, 15.6 %. A partir de ahí, se decantan neurálgicas la crisis económica 15.2 %, los servicios de salud 12.1 % y electricidad 11.7 %. Resaltan el flagelo de la corrupción 10.1 %, la calidad de la educación 7.8 % -pese al consagrado 4 % del PIB que comporta unos 330 mil millones anuales destinados al Minerd. Surge el abuso policial que se cobra vidas y la deficiente Digeset que genera kilométricos tapones diarios reemplazando a la red semafórica 7.1 %. Y la desbordada inmigración haitiana pese a la tenaz labor meritoria de la DGM bajo el comandante Lee Ballester.

A la gente se le van los ingresos en alimentos 47.7 %, gastos de salud 12 % y electricidad 11.3 %, vivienda 8.6 % y compra de combustible 7.5 %, como los 5 principales renglones del gasto de los hogares. Cifra sus expectativas en la rebaja de los precios de la canasta alimentaria 57.6 %, la elevación de los niveles salariales 19.8 %, la franca adquisición de medicamentos 9.1 %, el ajuste a la baja de los combustibles 7.3 % y el control de la tarifa eléctrica 2.9 %. Material del cual se nutren los vendedores de esperanzas.

La situación del tránsito y su saldo calamitoso de horas perdidas en tapones en las principales rutas e intersecciones urbanas, el parqueo en paralelo en las calles de doble vía (recordar campaña Parquéate bien), los motoristas temerarios provocando el caos de mil maneras mientras la "autoridad" mira hacia otro lado. Todo ello se refleja en esta Encuesta 29 de ACD Media. Un 27.4 % grita ante la imprudencia agresiva de los acróbatas de doble rueda. Otro 16.4 % se queja del costo del pasaje, elevado al privatizarse los corredores y sacarse de ruta los buses de la OMSA en dichos circuitos. Los tapones calientan 14.1 %, la inseguridad 13.1 % y la falta de rutas 3.6 %.

Los encuestados visualizan como medidas paliativas ante este cúmulo de problemas, más empleo juvenil 30.7 %, el control de los puntos de droga que drenan la salud en los barrios 17.3 %, la mejora de la actuación policial15.8 % y una mayor presencia de agentes 13.1 %. Combinadas con deportes y sano ocio juvenil 10.8 %. Una agenda explícita para la acción comunitaria coordinada de las agencias. Con menos publicidad engañosa y dispendiosa.

Como se ha resaltado en excelente glosa analítica de Aníbal de Castro en las páginas de Diario Libre, el presidente Abinader conserva una valoración positiva por su trabajo al frente del gobierno, con 50 % y 51 % de popularidad. En contraste con su gabinete que registra como colectivo 58 % de estimación negativa y apenas 32 % en números azules.

Esta constante en las encuestas de opinión política en series como RD Elige y ACD Media, además de Gallup/Diario Libre, evidencia rasgos diferenciadores favorables al presidente Abinader, a quien se le ve laborioso moverse por la geografía nacional, acudir a compromisos internacionales dejando en buen pie la imagen del país. Y lo más importante, a su capacidad para corregir medidas contraproducentes ante reclamos legítimos de sectores afectados, en claro gesto democrático. Como lo hiciera con la reforma fiscal de J. Vicente y ahora con los tópicos polémicos del Código Penal. En una jugada sagaz al abrirse a la interlocución con los influencers y medios alternativos, dada la ausencia de virilidad democrática en la oposición institucional.

Entre los funcionarios que gozan de mejor puntuación en una escala del 1 al 10, se hallan el general J.M. Méndez del COE encabezando con 7.6. Le siguen David Collado en Turismo con 6.9 y Kelvin Cruz en Deportes 6.5. El gobernador del BC Valdez Albizu ocupa el 4to rango en la valoración de los funcionarios con 6 puntos, seguido por Eduardo Estrella de Obras Públicas con 5.7. Quien empata en la escala con Román Jáquez de la JCE y Leonardo Aguilera de Banreservas. Los jóvenes Luis M. De Camps de Educación y Wellington Arnaud de Inapa comparten la 6ta posición con 5.5, mientras Víctor Atallah de Salud cierra la lista de los 10 mejores valorados con 5.3.

La número 29 de ACD Media penetra en el corazón de las preferencias políticas de los ciudadanos ofreciendo valiosos datos para estudiosos, partidos y aspirantes, la JCE, y el público en general. Un dato revelador confirma resultados anteriores de esta encuesta y de Gallup/Diario Libre: el creciente desapego a los partidos existentes, al identificarse como no simpatizantes el 55.6 % de los cuestionados. Indicador consistente con el 45.63 % de abstención en las presidenciales del 2024 y el 53.2 %n en las municipales.

El saldo del 44.4 % restante lo distribuyeron los entrevistados en simpatías a favor del PRM 25.8 %, de la FP 7.8 % y del PLD 7.4 %. Una tendencia que no sólo se verifica en el país, sino también en otros países de América Latina que han experimentado la emergencia retadora y exitosa de candidaturas independientes y disruptivas. La última encarnada por Abelardo de la Espriella en Colombia.

A la pregunta de si las elecciones se realizaran hoy, ¿por cuál partido votaría el cuestionado? El 29.1 % respondió señalando al gobernante PRM, seguido por los opositores Fuerza del Pueblo con 20.9 % y PLD 15.3 %. El PRSC aparece con 3.2 % y Otros alcanza 0.5 %. En tanto que 11.9 % afirma no votaría en los comicios y No sabe/No Responde marca un significativo 18.9 %.

Al medir la intención de voto entre los encuestados, el aspirante David Collado, del PRM, aparece con 20.6 %, superando en 6 puntos porcentuales a Leonel Fernández de la FP, quien registra 14.5 % y en 8.5 puntos a Omar Fernández del partido verde, con 12.1 % de intención. Gonzalo Castillo, abanderado en 2020 del PLD, figura 4to con 6.5 % en "empate técnico" con el comunicador Santiago Matías, a sólo días de éste expresar que podría acudir a las presidenciales. En sorprendente 3.5 % Carolina Mejía y 1 % Gómez Mazara, del PRM. Un 25.3 % dice no saber o no responde, mientras 5.8 % contesta que ninguno motiva su voto.

Analistas de prestigio como Rosario Espinal y Fausto Rosario han discurrido sobre estas tendencias reafirmando la fortaleza del sistema de partidos. Mientras un veterano Quico Tabar alerta revisarse a los partidos. En tanto J L Taveras advierte que "a los partidos y opinantes profesionales que validan sus prácticas les cuesta aceptar que hay crisis". Alimento para el debate democrático.